Gli accessori per rendere più divertente il ritorno a scuola dei piccoli

Per rendere il ritorno a scuola piacevole, oltre ad acquistare i libri delle elementari, medie o quelli delle superiori per i fratelli più grandi, bisogna pensare anche agli accessori.

Zaino, astuccio o diario del proprio personaggio preferito o dell’eroe dei fumetti più amato, faranno affrontare con grinta e allegria il nuovo anno scolastico.

I piccoli non vedranno l’ora di sfoggiare le loro nuove penne, o pranzare con il portamerenda perfetto e perdersi in magiche avventure.

Se avete voglia di rinnovare gli accessori scolastici di vostro figlio o semplicemente volete fargli un piccolo regalo d’incoraggiamento, ecco tutto il necessario per rendere l’anno scolastico indimenticabile.

L’accessorio indispensabile quando si torna a scuola è senza dubbio lo zaino. Per essere all’altezza del nostro ometto preferito, l’importante è che sia robusto e resistente, pronto ad accogliere i libri e i quaderni che accompagneranno il piccolo durante l’anno scolastico. Lo zaino caratterizzato da un design 3D è il regalo giusto per gli amanti del topo più simpatico dei cartoni. Le morbide orecchie di Topolino e il dolce musetto, rendono unico lo zaino che di sicuro conquisterà vostro figlio e non vedrà l’ora di farlo vedere ai suoi compagni di scuola. Caratterizzato da spallacci a forma di S, per evitare che lo zaino scivoli dalle spalle, il modello è realizzato con materiali di alta qualità. Resistente al peso e al tempo, i dettagli catarifrangenti, oltre a rendere lo zaino delizioso, sono un elemento di sicurezza in più. Non resta che mettere al suo interno tutto l’occorrente e riempire tutte le tasche disponibili.

Se la cartella è l’elemento indispensabile per il ritorno a scuola, l’astuccio non è da meno. Penne, matite e colori sono pronti per essere usati e per accompagnare il piccolo durante i compiti o quando vuole dare libero sfogo alla fantasia. Se poi vostro figlio ama Spiderman allora questo astuccio non può assolutamente mancare nel set scuola. Il modello caratterizzato dal rosso acceso, è completato dall’iconico ragno nero in 3D e dalla sua immancabile ragnatela. L’astuccio formato da ben tre scomparti chiusi da cerniera, contiene all’interno tutto ciò di cui il piccolo ha bisogno nel corso dell’anno scolastico, dai pennarelli, ai pastelli, fino al righello e ad un pratico segnaorario. La marcia in più? Sono resi unici dalla stampa all-over e dal lettering tipici del ragno più amato dai piccoli.

Penne, matite e quaderni non sono mai abbastanza. Per riempire l’astuccio e avere tutto a disposizione, potete scegliere di acquistare un set cancelleria. Ideale per i bimbi più grandi che stanno iniziando le scuole medie, il kit senza custodia è pensato per integrare il set degli anni precedenti. Per rendere dolce e sereno il ritorno a scuola, Dumbo è il personaggio dei cartoni ideale. Il simpatico elefantino dalle orecchie grandi porterà un tocco di magia tra i banchi di scuola. Il kit composto da quattro matite con la serigrafia simbolo di Dumbo come le palline, le strisce e le arachidi è completato da un blocco note rilegato a spirale, graffette a forma di stella e puntine. Ideale per la scuola, può essere usato anche a casa come scorta quando arrivano gli amichetti di vostro figlio e non vedono l’ora di disegnare e colorare.

Il diario scolastico è molto importante per i bambini e i ragazzi perchè gli aiuta a programmare le loro attività ed è un mezzo che permette la comunicazione tra genitori ed insegnati. Nello stesso tempo l’agenda scolastica è un modo per esprimere la personalità dei ragazzi attraverso disegni e scritte. Tra i diari quello del Re Leone è immancabile nello zaino di vostro figlio. L’agenda settimanale consentirà ai ragazzi di organizzare al meglio i compiti e le attività che svolgono nel tempo libero. Sulla copertina rigida maculata, rilegata a spirale, non può mancare il simpatico volto di Simba che accompagnerà i ragazzi durante l’anno scolastico. L’agenda planner con calendario dei giorni festivi, è completata da stickers, segna pagina rimovibile e tasca interna espandibile, per rendere unico ogni giorno di scuola.

Con il tempo pieno e le diverse attività scolastiche, i piccoli sono costretti a rimanere a scuola o a pranzare fuori casa. Per rendere più divertente il momento del pasto, la borsa termica è fondamentale. Se poi è dedicata a Buzz il protagonista di Toy Story, il pranzo diventerà un momento divertente e allegro. Piccola e compatta la borsa termica conserva al sicuro il cibo anche nelle giornate più calde. Il modello dalle linee essenziali è caratterizzato dal simpatico faccione dell’astronauta più divertente dei cartoni, ed è completata dalla chiusura con cerniera e dalla tracolla regolabile. Non resta altro che preparare un delizioso pranzetto al piccolo.

Se il piccolo mangia a scuola o non ritorna a causa delle attività extrascolastiche, oltre alla borsa termica, non può mancare il set portamerenda. Il kit dedicato agli Avengers lascerà senza parole il piccolo appassionato degli eroi della Marvel. Il set composto dal porta cibo con chiusura ermetica, è completato da un comodo e capiente bicchiere e da una grande tovaglietta per il massimo dell’igiene e della sicurezza anche a scuola. Il kit in cui i protagonisti sono i supereroi preferiti dai piccoli, può essere inserito comodamente anche nella tasca dello zaino.

