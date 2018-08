Gli astucci simpatici e divertenti per i bambini

L’inizio della scuola è alle porte, per il ritorno sui banchi di scuola oltre a zaini e diari l’accessorio da non sottovalutare è l’astuccio. Pennarelli, penne e pastelli daranno libero sfogo alla fantasia dei più piccoli. Per avere sempre a portata di mano e in ordine tutto il necessario l’astuccio a più scomparti è la soluzione ideale. Se siete indecisi tra il modello con i supereroi o tra quello multicolor continuate a leggere e acquisterete l’astuccio che farà felice il vostro piccolo, per un back to school allegro e divertente!



1. Faber-Castell

Pastelli, colla e righello: nell’astuccio c’è tutto il necessario per dare libero sfogo alla fantasia e creare simpatici lavoretti o piccole opere d’arte. Il modello sulle tonalità del blu di sicuro conquisterà tutti i bambini. L’astuccio a più scomparti chiusi con zip terrà in ordine e al sicuro penne e gomme senza correre il rischio di perderli.

2. Star Wars

Il film che ha conquistato grandi e piccini approda sull’astuccio. Le grafiche personalizzate sul fronte e sul retro, rendono unico ogni modello. Con i tre scomparti i piccoli potranno avere a portata di mano tutto ciò che serve.

3. Yosoo

L’astuccio dal design semplice e compatto è dotato di quattro comodi scomparti in cui riporre matite, pennarelli e gomme. Le zip sono rese uniche e divertenti da allegri tiranti. L’emoticon con il simpatico diavoletto conquisterà ogni bambino.

4. Spider Man

Il supereroe che grazie alla sua ragnatela vola sui tetti per sconfiggere il male arriva sull’astuccio. Grazie ai pennarelli Giotto e ai pastelli i piccoli potranno realizzare tanti disegni con il loro supereroe preferito come protagonista.

5. Seven

Per gli amanti degli Avengers l’astuccio è l’accessorio perfetto. Iron Man, Capitan America e Hulk accompagneranno i piccoli in simpatiche avventure durante l’anno scolastico.

