I migliori corsi d’inglese per imparare a parlare alla perfezione

Hai intenzione di visitare Londra o una delle città degli Stati Uniti? Devi sostenere un colloquio di lavoro in cui la conoscenza dell’inglese è fondamentale? Per prepararti al meglio hai bisogno di lezioni o di un rapido ripasso. Se non hai voglia di frequentare corsi costosi, puoi imparare la lingua stando comodamente a casa tua grazie ai corsi d’inglese. Vi presentiamo quelli che secondo noi sono i migliori per imparare in modo facile e veloce!



1. English da zero di John Peter Sloan

Per imparare l’inglese un mattoncino alla volta, il metodo del comico John Peter Sloan è perfetto. Le regoline poco utili vengono messe da parte per concentrarsi sulla pronuncia, con esempi pratici, e sulla costruzione della frase. Il sistema dei colori è fondamentale per non dimenticare le regole principali.

2. Impara l'inglese in un mese di Matteo Salvo

Hai poco tempo per imparare l’inglese? Grazie a questo corso bastano 30 giorni e sarai in grado di comunicare in ogni situazione, dal lavoro alla vita di tutti i giorni. Gli esercizi semplici e divertenti ti faranno imparare l’inglese senza fatica.

3. Corso di lingua di Freudenstein

Per imparare l’inglese o rispolverare vecchie conoscenze, il corso è perfetto. Da ascoltare in macchina mentre si va al lavoro o nel tempo libero, i 4 CD offrono dialoghi reali, scenette divertenti ed esercizi facili e veloci suddivisi in base al livello scelto.

4. Inglese in 21 giorni di Massimo De Donno

Partendo da zero e in sole tre settimane il corso consente di cavarsela egregiamente in tutte le situazioni, dalla semplice conversazione ad un colloquio di lavoro fino alla scrittura di una mail.

5. L'inglese di Anthony Bulger



Lo stile leggero e ricco di humor del corso d’inglese rappresenta una marcia in più per imparare la lingua senza fatica e in modo divertente. Il metodo basato sull’assimilazione intuitiva permette di padroneggiare la lingua in poco tempo.

