Diari scuola, compagni inseparabili per ogni alunno

La scelta del diario scuola è molto personale. Alcuni preferiscono la copertina morbida e soffice, altri quella rigida dalle linee squadrate. Molti considerano le pagine bianche una tela su cui poter dare libero sfogo alla propria fantasia per altri invece, è impossibile separarsi dai propri eroi tanto da portarli impressi anche sulle pagine dell’agenda scolastica. La scelta del diario che accompagnerà i bambini durante l’intero anno deve essere fatta con cura, quindi scopriamo insieme i trend dei diari scuola per il 2018/19!

1. Diario scuola

Il calcio è lo sport a cui i bambini non riescono a resistere. La Panini, storica azienda di figurine, ha deciso di creare il diario 10 mesi. La copertina morbida racchiude pagine a quadretti ricche di quiz e curiosità calcistiche. Per appuntare tutti i compiti, ma anche la classifica dei calciatori preferiti, il diario scuola è dotato di un pratico segnalibro e di una irresistibile penna glitter.

2. Schiappa

Il diario scuola con le pagine a righe datate propongono disegni e divertenti vignette ispirate alle avventure di Greg. Lo studente giorno dopo giorno affronta le media grazie agli amici e al sostegno dei genitori e dei fratelli. Il diario dodici mesi assicura il divertimento anche tra i banchi di scuola

3. Gruppo Erick Editores

Gli amanti dei fumetti Marvel non riusciranno a resistere al diario scuola 2018/19 con i loro personaggi preferiti. L’agenda rilegata con anelli metallizzati è chiusa da un pratico elastico. Oltre al righello con funzione segna pagina, il diario scuola 2018/19 è dotato di 5 tasche per conservare i post-it, i separatori con immagini e i fogli con gli adesivi dei supereroi. La marcia in più? L’inserimento di una tavola periodica e dei verbi irregolari in inglese.

4. Scuolazoo

Disponibile solo nel formato più grande è possibile scegliere tra tre simpatiche copertine, per rendere divertente ogni giorno di scuola. Il diario scuola oltre ad avere le classiche pagine numerate, è arricchito da biglietti staccabili, simpatici meme e rubriche con giochi. Un diario ideale per chi ama divertirsi anche con i compagni di scuola.

5. Gruppo Erick Editores

Il maghetto più amato di sempre lascia i banchi di Hogwarts per approdare sul diario scuola dei suoi fan. L’agenda con rilegatura a spirale è indispensabile per organizzare e pianificare le attività quotidiane. Il righello segna pagina e il divisorio a tema Harry Potter aiuterà a tenere in ordine ogni sezione dell’agenda. Gli adesivi con il maghetto possono essere applicati sui quaderni o sugli astucci.

