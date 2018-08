Diari bambina, custodi di pensieri e amici fedeli dei mesi scolastici

Sta per iniziare un nuovo anno scolastico, tra gli accessori più importanti per prepararsi al meglio c’è senza dubbio il diario. Fido compagno e alleato, il diario scuola è molto più di un insieme di pagine su cui annotare i compiti e le verifiche. L’agenda scolastica sempre accanto alle ragazze nei momenti di noia racchiude i loro pensieri e le dediche. Dai grandi classici ai personaggi più amati, ecco i diari scuola da tenere d’occhio.



1. Disney



Con il diario scuola di Frozen si potranno rivivere le avventure di Anna ed Elsa durante tutto l’anno. Il diario 10 mesi oltre ad essere un valido aiuto su cui segnare i compiti e gli impegni è ricco di immagini bellissime e di informazioni. I giochi divertenti e i contenuti inediti sono i compagni ideali nelle ore libere per vivere piacevoli momenti di allegria e divertimento.

2. Santoro

Il diario che ha come protagonista Gorjuss, una tenera bambina dai capelli lunghi e lisci e dalle calze a righe conquisterà di sicuro tutte le ragazze. L’agenda scolastica con la copertina rigida e i colori tenui è il compagno ideale e super trendy su cui annotare pensieri e attività che impegnano le ragazze durante tutto l’anno scolastico.

3. Grupo Erik

Il diario scolastico ha un design accattivante. La rilegatura wire-o in argento opaco e la chiusura con elastico abbinato al motivo è di tendenza e glamour. L’agenda è resa unica dalle tasche in cui conservare gli appunti preziosi, dal righello segna pagina, senza dimenticare i separatori con immagini e gli adesivi per dare libero sfogo alla propria fantasia.

4. Disney

Le principesse non possono mancare sui banchi di scuola. Biancaneve, Cenerentola e Rapunzel faranno vivere indimenticabili avventure alle piccole principesse tra un’ora di lezione e l’altra. Ricco di contenuti con giochi divertenti, curiosità e illustrazioni il diario è completato da un romantico segnalibro a forma di cuore.

5. Panini

Ispirato al bestseller "Storie della buonanotte per bambine ribelli", il diario riprende la grafica della copertina del libro, con sfondo blu scuro e scritte colorate. L’agenda 16 mesi accompagna le ragazze non solo nelle ore scolastiche ma anche nei mille impegni fuori casa. Gli stickers all’interno sono il dettaglio perfetto per dare libero sfogo alla creatività.

