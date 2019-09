I grembiuli più comodi per i bambini

I vostri figli stanno per iniziare l’asilo nido o la scuola materna? Oltre a comprare lo zainetto non dovete dimenticare il grembiule. Quelli più diffusi sono a quadretti rosa per le bambine, azzurri per i maschietti. In alcuni casi gli asili permettono ai piccoli di indossare grembiuli di differenti colori.

Qualsiasi sia la tinta, la cosa importante è che il tessuto sia di qualità, il materiale migliore è il cotone o un materiale misto. I piccoli, infatti, lo indosseranno per diverse ore al giorno, quindi deve essere confortevole e morbido sulla pelle.

I bimbi all’asilo danno libero sfogo alla loro fantasia attraverso pennelli e tempere, quindi si sporcheranno in continuazione e dovrete lavarli quasi quotidianamente.

I modelli sono differenti, ma la cosa importante e che abbiano almeno una o due tasche, fondamentali per avere a portata di mano fazzoletti o il loro giochino preferito.

A disposizione ci sono veramente tantissimi modelli e forme, tutti deliziosi. Vediamo i migliori grembiuli da far indossare ai maschietti e alle femminucce per essere sempre in ordine e puliti.

Il grembiule perfetto sia per i maschietti che per le femminucce, è realizzato con materiali di alta qualità, pensati per accompagnare i piccoli durante tutto l’anno scolastico. Il modello composto da materiale misto, 35% cotone e 65% poliestere, ha un taglio classico ed essenziale. I bottoni frontali permetteranno di indossarlo in pochi minuti e di toglierlo rapidamente una volta usciti dall’asilo. Il tratto distintivo del modello è quello di avere il colletto staccabile. Ideale da rimuovere e lavare singolarmente quando è particolarmente sporco, senza dover mettere in lavatrice tutto il grembiule. Inoltre, è la soluzione ideale quando nelle giornate particolarmente calde i piccoli vogliono essere liberi di muoversi.

Per chi ama lo stile classico ed è alla ricerca di un modello della tradizione il grembiule a quadretti è quello ideale. Il tessuto a quadretti bianchi e azzurri, di sicuro piacetà a tutte le mamme. I piccoli invece rimarranno a bocca aperta grazie ad un simpatico disegno ricamato sul petto. I bimbi verranno conquistati dalla simpatica macchinina rossa. Il modello con chiusura anteriore è completato da due comode tasche, con ricamo, per conservare all’interno il gioco preferito. Per i piccoli particolarmente vivaci, il modello è completato dagli elastici ai polsi per tenere ferme le maniche anche durante i giochi più divertenti.

Siete alla ricerca di un modello classico, ma con un tocco in più? Allora questo grembiule è perfetto per voi e vostro figlio. La stampa a quadretti bianca e azzurra si combina alla perfezione con uno stile moderno. L’abbottonatura laterale regala al modello uno stile elegante ma con un look particolare. Curato nei minimi dettagli, il grembiule non poteva fare a meno di due ampie tasche frontali e dell’elastico ai polsi per mantenerlo fermo e non correre il rischio di sporcasi, quando vostro figlio gioca o mangia. Se volete renderlo unico, potete personalizzarlo con le iniziali del nome, o con il personaggio preferito dal piccolo. Di sicuro non vedrà l’ora di indossarlo ogni mattina e di sfoggiarlo con i suoi amichetti.

Quando si sceglie il grembiule per le bambine, si fa particolare attenzione allo stile. Per essere perfetta durante gli anni dell’asilo il modello a quadretti rosa e bianchi è irrinunciabile. Il grembiule dalle linee semplici ed essenziali, è reso unico da un piccolo ricamo sul petto, ma soprattutto dal colletto ricamato. Realizzato in 65% poliestere e 35% cotone, i materiali atossici, sono sicuri sulla pelle delle bimbe. Un grembiule morbido e comodo da indossare ogni giorno senza alcun pericolo.

I classici grembiuli sono a quadretti bianchi e rosa, chi ama la tradizione ma vuole rompere gli schemi può scegliere questo modello colorato. Molte scuole lasciano liberi di scegliere il modello e la tinta, allora perchè non approfittarne? Il grembiule disponibile in differenti colori di sicuro conquisterà ogni bambina. Dal giallo all’arancione, fino al lilla o al rosso, non c’è che l’imbarazzo della scelta e seguire i gusti della vostra bambina. Il modello con la classica abbottonatura anteriore è completato con due ampie tasche in cui tenere al sicuro il gioco preferito. Il colletto bianco a contrasto completa il modello per dargli un tocco d’eleganza in più.

Semplicità ed eleganza sono i tratti distintivi di questo grembiule pensato per tutte le bambine. Il modello con la classica stampa e l’abbottonatura anteriore, è completato da due tasche frontali applicate e da un simpatico ricamo che di sicuro conquisterà ogni bambina. Il colletto ricamato, poi regala un tocco in più al modello. Realizzato in 65% poliestere e 35% in cotone, il grembiule è sicuro sulla pelle delle più piccole, ma soprattutto è perfetto per le mamme che vanno sempre di corsa. Basta lavarlo e metterlo ad asciugare e il grembiule sarà pronto ad essere indossato senza doverlo stirare.

