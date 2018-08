Libri scolastici 2018/2019: come spendere meno per i testi in lingua delle superiori

Viaggiare e girare il mondo è il sogno di ogni ragazzo. Per entrare in contatto con gli altri popoli è importante conoscere le lingue, un aiuto fondamentale arriva dai banchi e dai libri di testo. Quindi per il ritorno a scuola non si può rinunciare ai libri di inglese, francese o tedesco! Se non volete cercare faticosamente tra i mercatini o fare lunghe ore di fila in libreria, Amazon mette a disposizione un servizio semplice e rapido. I libri di testo arriveranno comodamente a casa con uno sconto del 15%. Quindi siete pronti per il back to school?

Scopri tutte le offerte sui testi scolastici: clicca qui

1. Performer heritage di Spiazzi, Tavella, Lyton

Il libro vi guida attraverso lo studio della letteratura inglese. I testi in lingua e la loro comprensione vi consentiranno di conquistare strumenti lessicali e linguistici per arrivare ai livelli più alti della lingua inglese.

Scopri di più su Amazon

2. Fiches de grammaire di Vietri

La grammatica spiegata in italiano assicura una facile comprensione delle regole francesi. Gli esercizi posti alla fine di ogni capitolo sono indispensabili per consolidare quanto appreso. Le appendici con verbi e coniugazioni irregolari, sono importanti per conoscere al meglio la lingua.

Scopri di più su Amazon



3. ¡Acción di Polettini, Navarro

Il libro ricco di illustrazioni e immagini è perfetto per imparare lo spagnolo! Il testo è arricchito dal supporto digitale. Grazie all’ebook con audio in lingua, video con situazioni reali ed esercizi interattivi, ogni prova verrà superata con facilità.

Scopri di più su Amazon



4. Infos di Sekulski, Drabich

Imparare il tedesco con questo libo di testo non è stato mai così facile! Le spiegazioni grammaticali, semplici e chiare sono perfette per imparare il tedesco, anche per gli studenti alle prime armi! La sezione digitale e i contenuti integrativi sono perfetti per approfondire la lingua e superare ogni interrogazione.

Scopri di più su Amazon



5. Caro immaginar di Panebianco, Varani

Prima di conoscere le altre culture è importante approfondire quella italiana. Il libro di testo fornisce tutti gli strumenti indispensabili per analizzare in modo critico un testo, per imparare a rielaborarlo e a scriverlo. Accanto agli esercizi individuali ci sono quelli di gruppo per rafforzare la collaborazione con i compagni.

Scopri di più su Amazon

Scopri tutti i vantaggi di Amazon Prime: iscriviti e usalo gratis per 30 giorni!