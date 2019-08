Il Re Leone, gli accessori per un ritorno a scuola in stile Hakuna Matata

Dopo una lunga attesa, finalmente è uscito nelle sale il remake de “Il Re Leone”, un film difficile da dimenticare, che ha segnato l’infanzia di un’intera generazione.

A più di vent’anni dall’edizione originale, il nuovo Re Leone arriva sul grande schermo con una veste grafica del tutto diversa. Disegni e animazione lasciano il posto al live action per emozionarci di nuovo.

Il nuovo “The Lion King” diretto da Jon Favreau ci porta nella savana africana che ha dato i natali a Simba. Il cucciolo di leone non vede l’ora di seguire le orme del padre Mufasa e salire sul trono. La brama di potere di Scar, fratello di Mufasa, ed ex erede al trono, costringono il cucciolo di leone all’esilio. Sarà solo con l’aiuto di una nuova coppia di amici, che Simba riuscirà a riprendersi ciò che gli è stato tolto.

Per portare la magia del Re Leone anche a scuola e vivere i nove mesi dietro i banchi di scuola con allegria e divertimento ecco gli accessori ideali per il ritorno a scuola in pieno stile Hakuna Matata.

Per affrontare l’anno scolastico con stile, lo zainetto Re Leone è indispensabile. Il modello in nero e oro, con la silhouette di Simba all-over, è arricchito da foglie tropicali nei toni del verde e un dettaglio dorato sulla tasca frontale. Lo zaino grande e capiente, ha un’ampia tasca interna principale con chiusura sicura a zip e una frontale con cerniera. Ideale per la scuola, lo zainetto può essere usato anche per la palestra o il lavoro grazie agli spallacci imbottiti regolabili.

Per chi non riesce a fare a meno della magia del Re Leone e vuole avere sempre con sé Simba in compagnia di Mufasa, questo set formato da tre pezzi è perfetto. Lo zaino scuola con una grafica accattivante è reso unico da colori brillanti e resiste al tempo e alle intemperie. Il modello ampio, ha uno scomparto principale in cui conservare i libri e i quaderni e una tasca laterale perfetta per il portapenne sempre a tema Re Leone. Simba vi accompagnerà anche nel tempo libero grazie alla tracolla in poliestere, con una tasca principale e una laterale a rete per avere al sicuro snack o bottiglie d’acqua.

Per dare libero sfogo alla propria fantasia o per racchiudere i propri pensieri, il quaderno è fondamentale, poi se è caratterizzato dal simpatico volto di Simba è imperdibile. Il taccuino con copertina morbida è curato nei minimi dettagli, la buffa espressione del Re Leone è completata da soffici orecchie, perfetto per accompagnare i piccoli durante la loro prima esperienza scolastica. I fogli con righe larghe sono pensate per permettere ai ragazzi di esercitarsi con la scrittura. Per rendere ancora più divertente l’esperienza, ogni pagina è arricchita dalla sagoma di Simba. Un regalo perfetto per gli amanti del Re Leone che non vedono l’ora di iniziare la scuola.

Libri, quaderni e penne sono fondamentali per studiare. Per rendere le ore dietro i banchi di scuola piacevoli, bisogna munirsi degli accessori giusti, tra questi impossibile rinunciare al portapenne del Re Leone. Il modello a bustina è reso unico dall’immagine di Simba con il lettering “Future King” decorato con stampa tropical. Perfetto per conservare al suo interno tutto l’indispensabile per colorare, disegnare, scrivere e prendere appunti. Dalle penne, alle matite fino al righello l’astuccio è pensato per tenere tutto al sicuro grazie alla comoda zip.

L’idratazione è importante in ogni occasione, anche durante le ore di scuola. Per non rimanere mai senza acqua, meglio munirsi di una bottiglietta termica, pensate per avere sempre con sé succo di frutta o una bevanda dissetante. Il modello total white ha un design unico ed inimitabile grazie alle simpatiche sagome dei personaggi più amati del Re Leone. La bottiglia termica rivestita in alluminio, può contenere fino a 450ml, comoda da mettere nello zaino, può essere usata anche in palestra o nel tempo libero.

I portamerenda sono fondamentali per tutti coloro che sono costretti a fare un pranzo o una merenda fuori casa a causa delle lezioni o delle attività extrascolastiche. Per vivere nel migliore dei modi questo momento, la borsa per il pranzo del Re Leone, è la scelta ideale. Compatta e pratica ha una maniglia pensata per portarla a mano. La chiusura ermetica con zip, permette di tenere freschi i cibi all’interno grazie al materiale isolante. Per non rischiare di perderlo, il portamerenda è completato da una targhetta laterale su cui scrivere il propio nome.

