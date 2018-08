Libri scolastici 2018/2019: come spendere meno per i testi scientifici delle superiori

Anche se avete ancora alcuni giorni di vacanza, il ritorno a scuola è sempre più vicino come l’acquisto dei libri di testo. Se non volete farvi trovare impreparati, basta munirsi di un tablet e senza abbandonare i lettini si possono ordinare i testi scolastici. Con pochi e semplici click Amazon pensa al back to school degli studenti assicurando un risparmio del 15%. Matematica, biologia e fisica saranno le compagne dei ragazzi nei prossimi mesi quindi non vi resta che collegarvi!

1. Matematica.blu di Bergamini, Barozzi, Trifone

La matematica fa parte della vita quotidiana, lo sanno bene gli studenti che prediligono le materie scientifiche. Il libro sottolinea l’interazione tra la materia e la realtà attraverso spiegazioni chiare ed esercizi per allenarsi e affrontare ogni verifica al meglio. Se non si ha dietro il volume, grazie all’ebook incluso si può consultare il libro di testo in ogni momento.

2. Chimica. Concetti e modelli di Valitutti, Falasca,Tifi

Formule, simboli e reazioni non avranno più segreti grazie a questo libro. Test ed esercizi sono l’aiuto ideale per conoscere in modo approfondito la materia scientifica. Il libro di testo con ebook integrato aiuterà gli studenti a perfezionare l’inglese grazie al vocabolario e ai file audio inclusi.

3. Realtà e modelli della fisica di Walker

Per diventare degli assi della fisica il libro con una struttura chiara e ordinata è perfetto. Vi siete distratti o non avete ben chiaro alcuni argomenti fondamentali? Niente paura, grazie alle spiegazioni semplici ed efficaci supererete qualsiasi interrogazione.

4. Il globo terrestre e la sua evoluzione di Palmieri, Parotto

Per sapere di più sulla terra e capire alcuni fenomeni che per voi sono ancora un mistero, il libro con spiegazioni facili e semplici è un alleato indispensabile. La versione cartacea viene ampliata da quella multimediale, scaricabile dal sito con pochi semplici click.

5. La nuova biologia.blu di Sadava, Hillis, Heller

Genetica, Dna ed evoluzione sono le chiavi per comprendere al meglio l’uomo. Con il libro di testo i ragazzi saranno accompagnati nella scoperta approfondita della biologia e di tutti i suoi aspetti. Per approfondire l’argomento i test di verifica, anche in inglese, vi faranno superare ogni compito in classe senza alcun problema!

