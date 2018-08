Il dizionario non può mai mancare sui banchi di scuola

Libri e calcolatrici sono tutti strumenti che aiutano gli studenti a comprendere meglio la materia. Tra questi non possiamo dimenticare il vocabolario. Anche se ormai sembra datato grazie ai contenuti di qualità, alle note, alle traduzioni e ai supporti digitali è l’aiuto indispensabile per ogni studente. Dal primo vocabolario fino a quello bilingue è la fonte su cui fare affidamento dalle elementari fino alle superiori o all’università. Scopriamo insieme i dizionari indispensabili per gli alunni.

1. Il nuovo Devoto-Oli junior de La Monnier

Il vocabolario pensato per gli studenti delle elementari, aiuta i giovani alunni nella prima esperienza con un dizionario. Il volume oltre a contenere le voci più comuni, è arricchito da approfondimenti ortografici, grammaticali e da tavole per la coniugazione dei verbi. Al testo cartaceo viene affiancato un cd per avere la versione digitale del dizionario sempre a portata di mano.

2. Lo Zingarelli Minore della Zanichelli

Gli studenti delle scuole medie e superiori troveranno nel vocabolario un valido aiuto per approfondire e conoscere a fondo la lingua italiana. Il volume di rapida consultazione riesce a sciogliere in un attimo dubbi ortografici o sintattici. Le tavole di abbreviazione, di prefissi o di unità di misura completano il volume. La copertina flessibile è pratica e leggera.

3. Il Vocabolario della Lingua Latina della Loesher

Per gli studenti alle prese con la lingua latina il vocabolario è l’alleato ideale. Il testo presenta numerosi vocaboli legati all’area classica, letteraria o epigrafica. Le voci più difficili sono racchiuse all’interno di tabelle riassuntive per avere tutto sotto controllo.

4. Il Ragazzini 2018. Dizionario inglese-italiano, italiano-inglese della Zanichelli

Il vocabolario è adatto agli studenti della scuola superiore o a chi vuole approfondire la conoscenza dell’inglese. Il volume oltre a fornire risposte esaurienti ai quesiti inglesi è un valido aiuto nelle traduzioni grazie all’inserimento di termini da poco entrati nel lessico comune. Il vocabolario è arricchito dalla versione digitale.

5. Dizionario medio di francese della Garzanti

Il dizionario è adatto agli studenti delle scuole medie e superiori e a chi è alle prime armi con il francese ma vuole approfondire la conoscenza della lingua d’oltralpe. Il testo è completato da un’appendice di frasi e locuzioni suddivise per ambiti. Grazie all’app a disposizione è possibile consultare il volume sul telefono o sul tablet.

