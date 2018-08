Gli zainetti più allegri e divertenti per iniziare al meglio l’asilo

L’inizio dell’asilo è vissuto con emozione e felicità dai bambini, ma anche da mamma e papà! I piccoli armati di grembiulino e zainetto, sono pronti ad iniziare la loro prima avventura scolastica. Lo zaino permette al bimbo di portare i suoi giochi preferiti anche all’asilo. Per affrontare al meglio questa esperienza vediamo i modelli più divertenti che di sicuro faranno felici i piccoli ometti!



1. Skip Hop

Per i piccoli che amano gli animali del bosco e non, lo zaino è perfetto. Il simpatico musetto della volpe, del cane e della giraffa sono irresistibili. Le tasche frontali e laterali sono indispensabili per avere a portata di mano la merenda o qualche piccolo snack. La chiusura con tiranti a forma di foglia e la targhetta di riconoscimento rendono il modello imperdibile.

2. Teamen

Scimmiette e gufi accompagneranno il piccolo scolaretto durante tutta la scuola materna! Gli spallacci imbottiti e regolabili sono comodi e pratici e si adattano ad ogni corporatura. Lo schienale ergonomico consente di affrontare la scuola o le gite senza separarsi dallo zainetto.

3. Yisibo

Astronavi, spazio e viaggi intergalattici sono la passione del vostro bimbo? La tuta d’astronauta approda direttamente sullo zainetto per far vivere magiche avventure all’asilo o in viaggio. La tasca trasparente è ottima per conservare uno spuntino veloce. Se vogliamo avere il piccolo sempre sotto controllo basta agganciare il cordoncino in dotazione allo zaino.

4. Bcony

Il simpatico zainetto a forma di giraffa è morbido e confortevole, il design 3D è soffice come un peluche. L’interno impermeabile consente di avere sempre con sé succhi di frutta o bibite, per una pausa veloce senza correre il rischio di fuoriuscite o macchie.

5. Cuties and Pals

Pratico e divertente lo zainetto a forma di pinguino è perfetto per la scuola o le gite. Oltre agli spallacci regolabili, se il peso diventa eccessivo, lo zaino si trasforma in un comodo e simpatico trolley!

