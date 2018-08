Gli zainetti perfetti per affrontare il primo giorno di scuola

Il preparativi per il primo giorno di asilo sono un’esperienza emozionante sia per i genitori, che per i piccoli. L’accessorio che non può mancare e che accompagnerà la vostra bimba nella sua prima avventura all’asilo è lo zainetto. Per non farvi cogliere impreparati vi presentiamo alcuni modelli che di sicuro conquisteranno le piccole scolarette!



1. Skip Hop

Unicorni, farfalle o api accompagneranno la piccola nella sua prima esperienza all’asilo. Le comode tasche sul davanti insieme a quelle laterali sono perfette per avere a portata di mano spuntini e bottigliette. La zip con tiranti a forma di arcobaleno e la targhetta di riconoscimento rendono unico il modello.

2. Uraqt

Il simpatico zainetto a forma di coniglietto è soffice come un peluche. Il modello capiente, con lo schienale traspirante e gli spallacci regolabili può essere usato sia per l’asilo che per le gite. Il tessuto oltre ad essere morbido può essere facilmente lavato in lavatrice senza perdere colore.

3. Lakeausy

Lo zainetto in cotone disponibile in varie tonalità, è reso unico da un simpatico coniglio in 3D che conquisterà ogni bambina. Capiente ed impermeabile è in grado di contenere il corredo d’asilo e gli spuntini senza il rischio di fuoriuscite. Se non volete perdere il piccolo nei luoghi affollati basta usare il cordoncino in dotazione.

4. Georgie Porgy

Colori fluo e dettagli in 3D rendono unico e super glam questo zainetto! Perfetto per l’asilo può essere usato anche per viaggi ed escursioni. Grazie alla superficie lavabile bastano pochi gesti e tornerà come nuovo.

5. Lakeausy

Lo zaino a forma di orso in tessuto Oxford è traspirante e super leggero. Disponibile in quattro diverse tonalità accontenterà ogni bambina. Il cordoncino anti allontanamento in dotazione, consente di avere sempre vicino e sotto controllo la piccola.

