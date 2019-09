Zaini per bambini: l'accessorio indispensabile per il ritorno a scuola dei maschietti

Le vacanze estive sono quasi terminate e i nostri piccoli devono abbandonare il sole, il mare e le giornate passate all'aperto in compagnia degli amichetti e pensare al rientro rientro sui banchi di scuola.

Oltre a penne, quaderni e astucci il must per affrontare il ritorno a scuola è lo zaino per bambini. Supereroi, personaggi dei cartoni e dei fumetti colorano e rendono unico ogni modello. Dopo avervi proposto i migliori zaini bambina, vi presentiamo i modelli che di sicuro non lasceranno indifferenti i maschietti.

Il supereroe che con la sua ragnatela vola sui palazzi per sconfiggere il male è il protagonista dello zaino per bambini. Il modello che richiama i colori distintivi di Spiderman, è grande e capiente grazie alla tasca frontale. C'è bisogno di altro spazio per conservare tutto il necessario? Basta aprire la cerniera laterale e si avrà uno scomparto in più. Il fondo integrato con lo schienale Ergosystem imbottito e preformato, dà il massimo comfort quando sta sulle spalle e mantiene più stabile tutto il contenuto all’interno. Gli spallacci imbottiti e morbidi alleviano il peso sulle spalle durante il trasporto. Per rendere unico lo zaino dedicato all'uomo ragno, la pattina anteriore è intercambiabile, a seconda della giornata i piccoli potranno decidere se sfoggiare il volto di Spiderman o tutta la sagoma.

I personaggi di Star Wars sono scesi dalla loro navicella spaziale per approdare sugli zaini dei bambini. Il modello è reso unico dalla patella in tessuto removibile. Basta un semplice gesto e il lato oscuro della Forza viene spazzato via dal lato chiaro. La grafica e le applicazioni laterali sono contraddistinte dall'effetto silver metal. La cartella capiente e ampiabile grazie alle cerniere laterali, è dotata di spallacci imbottiti e di schienale ergonomico per il trasporto confortevole e pratico. Il must del modello? La spada laser con lama telescopica per diventare in un attimo Kylo Ren.

Lo zaino bimbi con i personaggi della Marvel conquisterà tutti i fan di Captain America. Il piccolo non sa quale personaggio scegliere? Grazie alla superpattina intercambiabile inclusa, potrà scegliere ogni giorno il suo team preferito e vivere insieme fantastiche avventure. Gli spallacci imbottiti oltre ad assicurare il comfort durante il trasporto sono dotati di una rete traspirante per avere lo zaino sempre con sè sia durante le ore scolastiche, ma anche durante il tempo libero. Lo zaino estensibile diventa grande e capiente semplicemente aprendo la cerniera laterale, così da conservare al suo interno tutto ciò che serve. Lo schienale preformato e rinforzato è pensato per rendere l'esperienza comoda e sicura, anche dopo diverse ore dall'utilizzo.

La sicurezza e il benessere dei piccoli è fondamentale. Per facilitare il trasporto dei libri potete decidere di utilizzare lo zaino trolley. Nei giorni particolarmente impegnativi, il modello può essere comodamente sistemato sul carrellino estraibile. Le rotelle garantiranno ai piccoli un tragitto comodo e sicuro anche sui terreni più difficili. Con pochi e semplici gesti, il carrello può essere rimosso e diventa un pratico zaino da mettere in spalla durante le gite e i fine settimana. Il modello dotato di scomparti e tasche laterali è perfetto per conservare tutto ciò che serve dalle bottiglie d'acqua, all'ombrello, fino agli accessori per la scuola o il tempo libero. Realizzato in nylon, resiste anche ai piccoli più vivaci.

Lo zaino bambino unisex è ideale sia per le bimbe che per i maschietti. I ragazzi potranno sfoggiarlo anche nelle giornate piovose, senza correre il rischio di bagnare i libri o i quaderni. Il modello in nylon impermeabile è facile da lavare e resistente nel tempo. Gli spallacci imbottiti sono regolabili e si adattano a qualsia forma del corpo per avere il massimo del comfort e limitare il peso sulla schiena. Le tasche ampie e profonde consentono di portare comodamente tutto il necessario e di trovere ciò che serve in pochissimo tempo.

Colori brillanti e linee essenziali sono i tratti distintivi dello zaino Minecraft. Il modello con motivo "TNT" lascerà a bocca aperta tutti i bambini che non vedranno l'ora di indossarlo e farlo vedere ai loro amichetti. L'ampio scomparto centrale permette di conservare al suo interno, libri, tablet e quaderni, mentre la tasca frontale è pensata per avere al sicuro oggetti più piccoli, come astucci o chiavi. Gli spallacci imbottiti e regolabili permettono al piccolo di utilizzare lo zaino anche nel tempo libero, le tasche laterali, infatti sono pensate per contenere bottigliette dell'acqua o ombrello.

Per i piccoli che non vogliono passare inosservati questo zaino è la scelta ideale. Il modello ricorda un buffo ninja, pronto a scortare il piccolo a scuola. Lo zaino dotato di un comodo compartimento principale con chiusura lampo e tasca interna, è completato da due tasche anteriori con cerniera e due tasche laterali, per conservare gli oggetti più piccoli e preziosi. Il modello presenta due fibbie regolabili per le spalle e uno strato a rete imbottito traspirante nella parte posteriore a contatto con la schiena per assicurare un maggiore comfort. Ideale per la scuola o il tempo libero, i piccoli si sentiranno al sicuro in ogni situazione.

Pronto ad essere caricato, riempito, buttato a terra, a prende il sole e la pioggia, il divertente zaino con la faccina avrà sempre qualcosa da dire con le sue simpatiche espressioni. Irriverente, sorridente, timido o arrabbiato saprà regalare un pizzico d'allegria alla routine di tutti i giorni. Non dovete far altro che scegliere il colore e la faccina che meglio vi rappresenta e condividere con lui le avventure scolastiche. Grande e capiente può essere usato anche nel tempo libero e contenere al suo interno computer o tablet. Gli spallacci imbottiti e lo schienale traspirante sono pensati per accompagnare i piccoli anche nelle giornate più calde, regalando il massimo del comfort.

