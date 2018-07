Gli zaini più belli per il ritorno a scuola delle bimbe

Astucci, diari e libri sono indispensabili durante le ore scolastiche. Anche se il sole, il caldo e le giornate passate in riva al mare ci fanno apparire il ritorno a scuola ancora lontano non è mai troppo presto per iniziare a comprare i primi accessori. Tra questi il più importante è senza dubbio lo zaino. Trolley o zainetti, con personaggi delle favole o con fiocchi, le tipologia tra cui scegliere sono davvero tante. Per non rischiare di sbagliare vi consigliamo i modelli più di tendenza che di sicuro conquisteranno tutte le bambine.

1. Giochi Preziosi

Per le bambine che amano le Winx lo zaino ispirato al mondo delle fate è la scelta perfetta. La grafica personalizzata e i colori vivaci faranno sentire le bambine di tendenza e alla moda. Gli spallacci regolabili e imbottiti associati alla struttura ergonomica fanno della cartella la scelta sicura e confortevole. Il modello dotato di cerniera laterale apribile, permette di aumentare la grandezza dello zaino e di creare un nuovo scomparto. Lo zaino oltre ad essere bello e pratico fa felice le bambine con due gadget irrinunciabili. Le piccole potranno ascoltare la loro musica preferita, al riparo dal freddo, con gli auricolari e la fascia da collo in dotazione.

2. Vbiger

Elegante e raffinato lo zaino con stampa pois all over è disponibile in diverse colorazioni per accontentare i gusti di tutte le bambine. Il fiocco e le toppe fanno della cartelle un modello veramente cool. La mini borsa e il porta cellulare inclusi sono indispensabili per non dimenticare gli accessori principali per la scuola. Gli spallacci imbottiti e traspiranti e lo schienale ergonomico a S garantiscono comfort e sicurezza.

3. Coofit

Lo zaino si trasforma in un pratico trolley grazie alla piattaforma removibile. Le ruote del carrellino sono dotate del sistema Soft Carry per ridurre l'impatto al suolo. La cartella multispazio è capiente e in grado di conservare tutto ciò che serve per affrontare la giornata scolastica. Il modello progettato ergonomicamente è formato da spallacci e schienale traspiranti per ridurre la sudorazione.

4. Seven

Elsa e Anna sono le protagoniste di questo comodo e pratico zaino che di sicuro conquisterà tutte le fan del cartone. Basta aprire la pratica cerniera laterale e la cartella aggiungerà uno scomparto in più per portare tutto l'indispensabile per la scuola. Gli spallacci imbottiti e rivestiti con rete traspirante e lo schienale preformato assicurano comfort e resistenza. Lo zaino al suo interno contiene una sorpresa speciale per tutte le bambine. Le cuffie stereo a forma di paraorecchie permetteranno di ascoltare la musica preferita anche nella stagione più fredda.

5. Invicta

Lo zaino trolley del brand made in Italy può essere usato sia a scuola che in vacanza. La barra telescopica e le ruote consentono di affrontare in piena tranquillità lunghi percorsi. Gli spallacci imbottiti scompaiono totalmente nello schienale quando lo usiamo in modalità trolley. La tasca anteriore diventa uno scomparto in più per conservare le cose più importanti.

