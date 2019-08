Zaino: il modello per essere di tendenza e alla moda anche a scuola

Lo zaino per ogni studente non è solo una sacca in cui mettere libri, diari e accessori per la scuola, ma è anche un elemento distintivo che dice molto sulla personalità.

Colorato, romantico o minimal, contraddistingue ogni ragazza e rivela le sue caratteristiche essenziali. Il più delle volte diventa il compagno di viaggio, che accompagna gli studenti non solo durante il percorso scolastico, ma anche nel tempo libero, tra le varie attività che appassionano.

Con la scuola ormai alle porte, è arrivato il momento di scegliere lo zaino che vi farà compagnia durante i nove mesi dietro i banchi. Oltre ad essere comodo, con lo schienale imbottito e capiente, deve essere anche di tendenza.

Non sapete quale zaino che fa per voi? Ecco alcune idee per sentirvi alla moda e rispecchiare in pieno la vostra personalità.

Essenziale, pratico e funzionale, sono i tratti distintivi dell’iconico zaino che ha accompagnato generazioni di studenti. Il modello disponibile in diversi colori, da quelli classici come il nero a quelli più accesi come il rosso, si contraddistingue anche per fantasie a righe o a stampa all-over. Il retro e gli spallacci foderati con un’imbottitura protettiva garantiscono il massimo del comfort. Le bretelle regolabili e sottili sono pensate per adattarsi con il tempo alla forma delle spalle ed essere comode, senza accorgervi di portarlo tra un’attività e l’altra. La tasca principale e quella frontale, con zip, sono realizzate in tessuto idrorepellente e il rivestimento interno permette di mantenere il contenuto dello zaino asciutto e protetto.

Pro. Comodo e spazioso è perfetto per conservare all’interno tutti gli accessori scuola.

Contro. Gli spallacci imbottiti faticano un po’ ad adattarsi alla forma delle spalle.

Per chi ama lo stile sportivo, senza rinunciare ad un tocco d’eleganza, questo zaino è perfetto. Il modello ispirato alle spedizioni, è dedicato ai grandi avventurieri, ma contraddistinti da uno spirito urban, per rispondere ad ogni esigenza. Le linee semplici e una selezione di colori ideali per ogni stile lo rendono il compagno di viaggio perfetto, sia per la scuola che per il tempo libero. L’ampia tasca frontale e quella applicata, hanno una chiusura a zip bidirezionale per resistere nel tempo. Le fibbie in plastica e gli spallacci regolabili imbottiti, permettono di indossare lo zaino anche per diverse ore, senza fastidi.

Pro. Lo zaino capiente è completato da una taschina interna in cui conservare il telefono o il portafoglio.

Contro. Sono leggermente piccoli per contenere tutto il necessario per la scuola.

Lo zaino dalle linee essenziali è perfetto per chi ha uno stile minimal, ma non rinuncia ad essere trendy in ogni occasione. Grande e spazioso, il modello è adatto ad ogni occasione. La forma compatta, anche se apparentemente piccola, permette di conservare al suo interno tutto quello di cui avete bisogno, dai quaderni al pc, sfruttando al meglio ogni spazio libero. Disponibile in diversi colori, lo zaino è perfetto sia per le ragazze che per i ragazzi, basta scegliere il colore preferito e avrete uno zaino comodo ed ergonomico. Gli spallacci regolabili si adattano alla conformazione del corpo per regalare il massimo della comodità anche dopo una lunga giornata di scuola.

Pro. Lo zaino permette di trasportare tutto ciò di cui avete bisogno, sempre in ordine.

Contro. Il rapporto qualità/prezzo è un po’ alto.

Il design semplice, ma ricercato fa dello zaino la scelta perfetta in ogni occasione, dalla scuola al tempo libero. La struttura un po’ retro e la stampa casual trasforma lo zaino in un accessorio adatto ad ogni outfit, da quello sportivo da sfoggiare in palestra, a quello casual quando andate a lezione. L’unione della pelle delicata e dello stile jacquard, renderà unico ogni look. Realizzato in tela di alta qualità, è resistente e antistrappo in grado di conservare al suo interno bottiglie d'acqua, telefono, quaderni e tablet. La chiusura con fibbia è resa ancora più sicura dal cordoncino e dal bottone automatico.

Pro. Perfetto per l’uso quotidiano, contiene all’interno l’indispensabile.

Contro. Non ci sono tasche interne.

Se amate lo stile brillante e non volete passare inosservate, questo modello fa al caso vostro. Lo zaino con paillettes di varie sfumature, è perfetto per rendere più allegro il ritorno a scuola. Il modello dalle linee arrotondate è compatto e ideale anche per le attività extrascolastiche. L’ampia tasca permette di sistemare al suo interno gli accessori della scuola con facilità, mentre quella piccola e quella frontale sono pensate per conservare oggetti di dimensioni minime, come il portafoglio, il telefono. La marcia in più? Lo zaino è completato da un portapenne piccolo e compatto, ideale per aggiungere un tocco di allegria alle ore di lezione.

Pro. Ottimo rapporto qualità/prezzo

Contro. Non tutte le paillettes sono reversibili

Grande e capiente queste le caratteristiche distintive dello zaino adatto sia per la scuola che per il tempo libero. Il modello ha spallacci ergonomici a "S" con rete traspirante e pannello posteriore con imbottitura multistrato di spugna pensati per proteggere la colonna vertebrale e alleggerire il carico sulle spalle. Per avere il massimo della comodità anche quando lo zaino è pieno di libri, le cinghie anteriori regolabili si allacciano sul petto e permettono di fissare bene le bretelle. Dotato di vari scomparti per sistemare in ordine tutto quello di cui avete bisogno, il modello è completato da una tasca antiborseggio in cui inserire la cose più preziose. Disponibile in diversi colori, permette di camminare al buio in totale sicurezza grazie alla parte anteriore luminosa.

Pro. Dotato di presa usb, permette di caricare facilmente lo smartphone.

Contro. Bisogna fare attenzione alle cerniere.

