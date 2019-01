Termometri ad infrarossi per misurare la temperatura dei bimbi in modo semplice e sicuro

Con la pioggia, il freddo e le basse temperature è inevitabile che i bambini si ammalino. I genitori sanno bene che più sono piccoli, più spesso sono soggetti a raffreddore, tosse e febbre. Riuscire a misurare la temperatura di un bambino malato, non è un'impresa semplice. Farli stare fermi per alcuni minuti con il termometro sotto l'ascella, può diventare davvero difficile. In soccorso dei genitori alle prese con bimbi raffreddati, si stanno diffondendo i modelli pensati per restituire il risultato in pochi secondi. Basta avvicinare il termometro all'orecchio e il gioco è fatto. Vi presentiamo i termometri che vi aiuteranno a misurare la temperatura del piccolo in modo semplice e veloce.

1. Braun

Il termometro preciso come quello professionale, si basa sulla tecnologia Age Precision, che permette di misurare la temperatura corporea dei bambini regolando le sue funzioni in base alla loro età. Per evitare la spiacevole sensazione di freddo quando si posiziona il termometro nell'orecchio, la punta si può preriscaldare. Il display con retroilluminazione notturna, permette di visualizzare facilmente la temperatura anche al buio. Dotato di custodia è perfetto per averlo sempre con se.

Ordina qui il termometro Braun con uno sconto del 34%

2. CocoBear

Con la tecnologia di misurazione a infrarossi avanzata, basta un secondo e avremo con precisione la temperatura, senza constringere il piccolo a rimanere fermo in attesa del risultato. Con la modalità silenziosa e la retroilluminazione LCD a due colori, è possibile misurare la temperatura di notte, mentre il piccolo dorme. Per monitorare al meglio i cambiamenti di temperatura del bambino, il termometro è in grado di ricordare le ultime 20 serie di misurazioni.

Ordina qui il termometro CocoBear

3. Sanpu

Termometro dotato della tecnologia ad infrarossi può misurare la temperatura sulla fronte, o come termometro auricolare nei bambini di età superiore ai 3 mesi. Se vogliamo il latte o l'acqua alla temperatura perfetta l'apparecchio può misurare il livello di calore sulla superficie degli oggetti. Con un semplice pulsante e il segnale d'avviso, avremo una lettura facile e precisa. Il termometro può conservare le ultime 20 misurazioni per monitorare l’evoluzione del percorso febbrile sia nei bambini che negli adulti.

Ordina qui il termometro Sanpu

4. Koogeek

Il termometro dal design ergonomico, si adatta facilmente alla tua mano senza il rischio di cadere. Con l'app gratuita Koogeek, è possibile monitorare la temperatura corporea del bambino in tempo reale, attraverso lo smartphone via Bluetooth per avere lo stato di salute sempre sotto controllo. La tecnologia ad infrarossi, senza contatto, permette di avere un apparecchio sicuro in grado di misurare la temperatura in pochi secondi.

Ordina qui il termometro Koogeek

5. Aesfee

Il design ergonomico rende il termometro facile da trasportare e utilizzare. L'apparecchio è in grado di misurare la temperatura corporea in un secondo. Se non vogliamo svegliare il piccolo, il display LCD retroilluminato e l'impostazione di silenziamento permette di misurare la febbre anche al buio. Oltre a misurare la temperatura su fronte o orecchio, il termometro è in grado di stabilire il grado di calore di oggetti o bevande.

Ordina qui il termometro Aesfee