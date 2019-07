Toy Story, gli accessori unici da portare sempre con sé

Da pochi giorni è arrivato nelle sale il nuovo capitolo di Toy Story. La saga prodotta dalla Disney in collaborazione con la Pixar è dedicata al mondo dei giocattoli.

Fin dalla prima uscita al cinema, negli anni '90, le avventure di Buzz Lightyear e Woody hanno appassionato i bambini. I piccoli ormai diventati adulti pensavano di aver detto per sempre addio ai loro personaggi preferiti, dopo che nell'ultimo episodio Andy, il proprietario di tutti i giochi, diventato grande, lascia tutti i suoi amici d'infanzia a Bonnie.

I produttori, invece. hanno deciso di continuare a raccontare le magiche imprese di Buzz e Woody, in compagnia di nuovi amici, tra cui Forky, un nuovo giocattolo costruito da Bonnie. Tutti insieme affrontano un viaggio indimenticabile che li porterà ad incontrare altri simpatici giocattoli.

Se i piccoli hanno amato l'ultimo capitolo della saga e non vedono l'ora di rivivere le divertenti avventure dei protagonisti, non possono farsi sfuggire gli accessori ispirati ai personaggi di Toy Story. Costumi, gonfiabili e capi d'abbigliamento, la scelta è ampia, vediamo i gadget ideali per rendere l'estate indimenticabile.

Toy Story è arrivato nelle sale in estate, quindi difficile non sfoggiare costumi a tema, al mare o in piscina. Per i maschietti i classici slip sono intramontabili. Comodi e pratici, sono liberi di correre e di giocare sulla spiaggia in compagnia dei loro amichetti. Il modello in rosso arricchito da inserti neri, non può mancare di certo negli accessori da mare dei più piccoli. Il costume completato dalla stampa di Buzz Lightyear intento ad affrontare una delle sue magiche avventure, di sicuro è il regalo perfetto per vostro figlio o nipote. Realizzato in poliestere, il modello morbido assicura il massimo della libertà rispettando la pelle dei piccoli. Il materiale resistente e assorbente può essere lavato facilmente e asciuga in poco tempo, perfetto per accopagnare i piccoli nelle loro giornate in spiaggia.

Il cartone della Disney e Pixar, ha conquistato anche le più piccole che non vedranno l'ora di indossare il costume da bagno ispirato ad uno dei personaggi preferiti. Il modello che richiama l'outfit della cowgirl Jessie, non potrà mancare nella valigia delle bambine. Il modello intero perfetto per proteggere la loro pelle dal sole e tenerle al sicuro quando giocano in acqua, è ideale per le piccole che vogliono essere sempre alla moda. La stampa all over che richiama l'abbigliamento di Jessie, conquisterà tutte le bambine. Arricchito da dettagli deliziosi come i volant sulle maniche e il tulle in vita, il modello è sbarazzino ed elegante. Che sia in piscina oppure al mare, con questo fantastico costume di Jessie le piccole saranno pronte ad andare verso l'infinito ed oltre!

Una giornata in spiaggia non può dirsi completa senza un tuffo in piscina o una nuotata in mare, per rendere ancora più divertente l'esperienza, difficile fare a meno dei materassini. Il set comprende tutto l'indispensabile per rendere le giornate indimenticabili. Buzz Lightyear e Woody protagonisti del materassino o della ciambella accompagneranno grandi e piccini che vogliono concedersi un momento di relax in acqua. I braccioli, sono perfetti per i bambini che vogliono imparare a nuotare, Colorati e divertenti renderanno l'esperienza indimenticabile in compagnia di mamma o papà. La spiaggia è anche il luogo perfetto per trascorrere ore spensierate, per rendere la giornata ancora più divertente, il pallone gonfiabile è indispensabile. Non resta che radunare tutti gli amici ed iniziare a giocare!

Il telo mare è tra gli accessori che non possono mancare nella borsa da spiaggia. Grande, morbido e avvolgente, è indispensabile per rilassarci sotto il sole o asciugarci dopo una bella nuotata in mare. Il modello realizzato in 100% cotone è morbido e resistente adatto alla pelle delicata dei più piccoli. Il telo è ideale anche per gli adulti che da piccoli hanno amato le avventure di dei giocattoli più divertenti della Disney. Supercolorato e divertente il modello racchiude tutti i personaggi principali del cartone. Buzz Lightyear e Woody, sono accompagnati da Jessie, Mr. Potato, il cane Slinky, il salvadanaio Hamm e l'immancabile cavallo Bonsai, pronti ad accompagnare i piccoli in una nuova avventura in spiaggia.

Le giornate al mare o in piscina sono divertenti ma anche stancanti per i più piccoli, quindi meglio avere a portata di mano la merenda. Con il caldo e le temperature alte, il cibo deve essere conservato nel modo giusto. In aiuto ci viene la borsa termica. Dotata di un rivestimento pensato per proteggere il cibo e le bevande dal caldo, il modello è perfetto per regalare ai piccoli una piccola pausa tra un tuffo in piscina e una partita con gli amici. La borsa dalle linee arrotondate è resa unica dalla stampa in rilievo di Buzz e Wody. Arricchita da una tasca inferiore, la borsa è comoda e capiente pronta a conservare la merenda dei piccoli che non vedranno l'ora di portarla con loro.

