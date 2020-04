Cambio di stagione? Tutte le proposte Gimi per renderlo semplice e veloce

La primavera è il momento ideale per dedicarsi alle pulizie di casa. Pavimenti e oggetti saranno puliti e brillanti se dedichiamo qualche minuto a togliere la polvere. Durante le pulizie di primavera, non bisogna dimenticare l’armadio.

Il cambio di stagione può diventare un lavoro lungo e noioso, ma con gli accessori giusti diventa tutto più semplice. Gimi ha pensato a piccoli aiuti che renderanno tutto più veloce.

Non sempre in casa si ha lo spazio sufficiente per lo stendibiancheria. Per avere il bucato asciutto in poco tempo un aiuto ci può arrivare dal modello da balcone. Grazie alla griglia estensibile da 116 cm fino a 188 cm, si può allungare in base alle necessità ideale anche per tovaglie e lenzuola. I fili tubolari spessi non segnano i capi eliminando o riducendo il tempo dedicato alla stiratura. Realizzato in acciaio verniciato è dotato di bracci in resina ultra-resistente, anti flessione e torsione, regolabili per essere adattati allo spessore del balcone.

Se avete una casa grande o un balcone spazioso, non potete fare a meno di Gimi Rainbow Color. Lo stendibiancheria da pavimento ha una struttura in acciaio antiruggine che assicura 20 metri di stenditura. Disponibile in tre colori: verde, azzurro e viola regalerà un tocco di vivacità e stile all’ambiente. Dotato di un blocco per tenere ferme le prolunghe quando è chiuso ed evitare aperture accidentali, ha i piedini di protezione sulla base di appoggio pensati per non graffiare il pavimento.

L’asse da stiro ha una struttura in acciaio caratterizzata da un esclusivo supporto estraibile per stirare agevolmente i capi ingombranti come lenzuola, tovaglie e tende senza che tocchino il pavimento. Il dispositivo si estrae facilmente senza aumentare l’ingombro dell’asse. Grazie all’ampio ripiano poggia ferro con archetto reversibile, adatto anche ai mancini, all’antenna tendifilo, al porta grucce a ribalta e alla griglia portabiancheria stirare diventerà semplice e veloce.

Per stirare comodamente, l’asse da stiro ha un ruolo centrale. La struttura in acciaio è arricchita da un ripiano d’appoggio con fori integrati porta grucce, adatto sia per la caldaia che per il ferro. Il copriasse in puro cotone, con imbottitura in spugna garantisce un miglior assorbimento del vapore. Grazie al sistema di apertura con leva di sblocco, non correrete il rischio di chiusure accidentali, mentre il blocco gambe consente il trasporto in totale sicurezza.

