Alberi artificiali, perfetti per ricreare la giusta atmosfera natalizia in ogni casa

Manca poco all’inizio delle feste e non c’è Natale che si rispetti senza l’albero. La decorazione più importante non può mancare all’interno di ogni casa, per alcuni deve troneggiare all’interno del soggiorno, per altri può essere messo in cucina o nel corridoio, mentre i veri appassionati del Natale non resistono a metterlo anche in camera da letto.

Molte persone amano avere l’albero vero, ma dopo le feste sono costretti a buttarlo via, con un grande spreco. Se non volete rinunciare alla decorazione natalizia, senza ripercussioni a livello ambientale, potete scegliere quello artificiale. Bello e duraturo potete usarlo più anni consecutivi con un notevole risparmio economico.

Gli alberi artificiali non sono tutti uguali, ci sono diverse tipologie, che si adattano ad ogni esigenza. Ci sono quelli con tanti rami, che sembrano quasi veri, quelli slim per chi non ha molto spazio in casa, infine quelli moderni per chi ama lo stile contemporaneo anche nelle decorazioni di Natale.

Non sapete quale modello scegliere? Vi suggeriamo alcuni alberi di Natale adatti ad ogni esigenza.

Se amate la natura ma volete rispettare l’ambiente, questo albero artificiale è quello che state cercando. Il modello sembra un vero albero e porterà nel vostro soggiorno la magia dell’inverno. Le punte spruzzate di bianco richiamano la neve che nel periodo natalizio imbianca le città. Le pigne lavorate a mano e i rami arricchiti da aghi lunghi e fitti completano l’albero, robusto e resistente. Perfetto se in casa ci sono bambini, ha una base stabile che permette di sostenerlo anche se i piccoli sono vivaci. Realizzato in materiale ignifugo, potete posizionarlo in ogni angolo della casa senza correre alcun rischio. Curato nei minimi dettagli restituisce la classica atmosfera natalizia e vi farà sentire come a casa di Babbo Natale. Disponibile in diverse varianti dovete scegliere solo quello che fa per voi.

Pro. Bello e raffinato è resistente e stabile.

Contro. Bisogna scegliere bene il modello.

Scopri di più su Amazon a 89,99€

Avere una casa grande ha numerosi vantaggi, tra questi la possibilità di sbizzarrisci con le decorazioni natalizie e soprattutto con la possibilità di aver l’obero di Natale grande. Il modello alto 2,10 metri diventa il punto focale della casa durante il periodo delle feste. Il diametro fino a 124 cm permette di fare dell’albero la decorazione principale soprattutto se amate particolarmente questo periodo dell’anno. I numerosi rami realizzati in PVC sono resistenti e facili da disporre grazie al montaggio a gancio, che vi consente di orientarli in base alle vostre necessità. Non vi resta che riunirvi con tutta la famiglia e personalizzare l’albero con palline e decorazioni in grande stile.

Pro. Bello e curato in ogni dettaglio, è molto simile ad un vero albero.

Contro. L’albero arriva totalmente smontato.

Scopri di più su Amazon a 88,65€

Con le case piccole non sempre si ha lo spazio sufficiente per avere l’albero di Natale. Se amate questo periodo e non volete rinunciare alla decorazione per eccellenza, allora il modello slim è quello che fa per voi. Il diametro ridotto occupa poco spazio e non vi costringe a spostare mobili e arredi per farlo entrare. Il modello stretto e alto, è disponibile in diverse misure, per adattarsi ad ogni tipo di soffitto, da quello alto a quello di una mansarda. La struttura realizzata in metallo, ha gli aghi morbidi e flessibili, perfetti se in casa ci sono bambini.

Pro. Il modello made in Italy occupa poco spazio ed è facile da montare.

Contro. Per alcuni clienti non è sufficientemente folto.

Scopri di più su Amazon a 58,90€

Se non amate lo stile classico e preferite avere un tocco originale anche quando si parla di Natale e di decorazioni, allora quello che non può mancare nel vostro appartamento è l’albero di natale bianco. Disponibile in diverse dimensioni e nella tinta total white, di sicuro spiccherà all’interno di ogni stanza. La struttura in acciaio inossidabile è suddivisa in tre parti per garantire il massimo dell’efficienza e della stabilità. La base a tre piedi permette al modello di rimanere saldamente in piedi anche se in casa ci sono bambini vivaci. I rami realizzati in PVC possono essere orientati in tutte le direzioni per creare un piacevole effetto folto. Una volta montato, non dovete fare altro che appendere palline e decorazioni per un effetto super originale.

Pro. Il colore bianco brillante è perfetto per chi cerca un modello originale.

Contro. Alcuni clienti lo avrebbero preferito più folto.

Scopri di più su Amazon a 32,99€

Lo stile moderno e il design sono la vostra passione? Allora anche le decorazioni e l’albero di natale non possono essere da meno. Questo modello dal design originale è realizzato totalmente in legno di qualità. Lo stile minimalista si abbina ad un arredo contemporaneo. Ideale in casa, può essere la decorazione perfetta all’interno di un ufficio o un’attività. Facile da montare grazie all’essenza dei rami e delle foglie, non solo occupa poco spazio ma rende l’ambiente elegante e raffinato. Una volta scelte le decorazioni adatte avrete un albero di Natale trendy e dall’aspetto leggero.

Pro. Il design originale e i materiali di qualità sono perfetti per chi vuole uno stile contemporaneo.

Contro. Per alcuni il montaggio non è stato semplice.

Scopri di più su Amazon a 78,51€

Finite le feste, capire come conservare al meglio l’albero di Natale senza farlo rovinare, pronto per essere sfoggiato l’anno successivo, non è semplice. Con questo modello dotato di borsone, diventa tutto più semplice. La resistente borsa custodia in tessuto atistrappo, vi permette di trasportarlo facilmente e di conservarlo per tanti anni di seguito. Disponibile in diverse altezza, da un minimo di 1,50 metri a un massimo di 3 metri, è perfetto sia in casa che in ambienti aperti o in ufficio. Facile da montare con in rami in PVC a gancio, è realizzato in materiale atossico e inodore. Il modello con gli aghi in verde tono su tono e i rametti in marrone ognuno con dimensioni diverse crea un effetto realistico e pieno di sfumature. Il materiale ignifugo non infiammabile, autoestinguente rende il modello sicuro in ogni ambiente.

Pro. Facile da conservare l’albero si monta in poco tempo.

Contro. Bisogna sistemare bene i rami per dare l’effetto folto.

Scopri di più su Amazon a 49,90€