L’apriscatole pratico e semplice da avere sempre in cucina

Se amate stare dietro i fornelli o siete tra quelli che preferiscono passare meno tempo possibile in cucina, in ogni caso vi siete scontrati con lattine e barattoli. Molti sono dotati di linguetta per facilitarne l’apertura. A volte però capita che si rompa o di acquistare quelli senza apertura facilitata. In questo caso la presenza di un apriscatole in casa è fondamentale

In commercio ci sono vari modelli quelli manuali, quelli per svitare i tappi più resistenti, ma anche quelli elettrici. Ognuno ha una caratteristica diversa, ma tutti sono pensati per facilitarvi la vita in cucina e venirvi in soccorso nel momento del bisogno.

Mentre quelli manuali hanno bisogno di un piccolo sforzo da parte vostra, quelli elettrici grazie al motore aprono le lattine senza alcuno sforzo e non sono indicati nelle cucine di piccole dimensioni perchè occupano spazio. Anche se non impossibile, scegliere l’apriscatole migliore non è semplice. Per questo vi forniamo una piccola guida per trovare il modello che fa al caso vostro.

Apriscatole manuale

Pratico e sicuro: Apriscatole che non taglia i bordi

L’apriscatole è un utensile pratico e comodo che permette di aprire le lattine in pochi minuti, riducendo al minimo lo sforzo. A volte, però, si corre il rischio di tagliarsi accidentalmente. Per evitare di incorrere in spiacevoli incidenti, questo modello è perfetto. Il meccanismo permette di tagliare il coperchio della lattina sotto il bordo. Basta ancorare l’apriscatole al barattolo, girare la rotella, per permettere di tagliare l’alluminio e una volta completato il giro, il barattolo è pronto per essere aperto. Non dovete far altro che usare l’apposita pinzetta per sollevare il coperchio.

Pro. Potete riposizionare il coperchio se non usate l’intero contenuto della lattina.

Contro. Per alcuni è complicato agganciare l’apriscatole al coperchio del barattolo.

Scopri di più su Amazon a 28,38€

Semplice e facile da usare: Apriscatole con manico ergonomico

Se siete alla ricerca di un apriscatole semplice ed essenziale, questo modello è la scelta perfetta. Il design essenziale è ergonomico ed antiscivolo per offrire una presa sicura e leggera. Realizzato in materiali di alta qualità e sicuri per il cibo, è completato da una lama extra-tagliente che si ancora al barattolo e taglia il coperchio con il minimo sforzo e la massima precisione. Facile da pulire grazie al disco tondeggiante che non tocca il cibo nel barattolo, basta metterlo sotto l'acqua corrente senza arrugginire. Il foro extra all’estremità permette di trasportarlo facilmente.

Pro. Taglia il coperchio con pochi sforzi.

Contro. L’impugnatura per alcuni può risultare piccola

Scopri di più su Amazon a 18,00€

Essenziale ed elegante: Apriscatole con doppio manico

L’apriscatole a doppio manico permette di aprire barattoli e lattine in pochi minuti con il minimo sforzo. Il sistema non lascia alcun bordo tagliente perchè incide il coperchio senza tagliarlo. Una volta tagliata la circonferenza il coperchio non cade dentro, quindi non si rischia di sporcarsi durante la rimozione. Sicuro se in casa ci sono bambini, il bordo non tagliente può essere maneggiato in sicurezza.

Pro. Apre i barattoli senza rovinare il bordo.

Scopri di più su Amazon a 18,93€ con uno sconto del 37%

Apriscatole elettrico

Perfetto per tutto: Apriscatole 3 in 1

Piccolo e di design l’apriscatole elettrico è l’utensile adatto da avere all’interno della cucina, anche quelle non molto grandi. Il modello 3 in 1 è perfetto per aprire le lattine, svitare le bottiglie o affilare i coltelli e avere l’indispensabile per cucinare in modo impeccabile ed è sempre a portata di mano. Il modello elettrico oltre ad essere pratico ed efficiente, ha una velocità con i suoi 40 watt oltre ad essere veloce assicura il risparmio energetico.

Pro. Facile e veloce permette di aprire tutti i barattoli.

Contro. Non ha la base per poggiare i barattoli.

Scopri di più su Amazon a 42,06€

Per facilitare l’apertura: Apriscatole alimentato a batterie

L’apriscatole elettrico è perfetto se non si ha voglia di aprire le lattine a mano. Il modello disponibile in diversi colori con linee tondeggianti è perfetto per regalare un tocco in più alla cucina. Il taglio è sicuro e non crea bordi taglienti, tanto che il coperchio può essere riutilizzato per chiudere il barattolo se non consumiamo tutto il contenuto. Alimentato a batterie, basta azionare il pulsante centrale e l’apriscatole ruota automaticamente.

Pro. Bello e di design non lascia bordi taglienti.

Contro. Le batterie non sono incluse.

Scopri di più su Amazon a 21,99€

Perfetto con ogni barattolo: Apriscatole con calamita

Il modello pensato per uso casalingo è facile e semplice da utilizzare e permette di essere adoperato su ogni tipo di barattolo, da quello più piccolo a quello con un grande diametro. Il modello con impugnatura ergonomica, può essere utilizzato con una sola mano e si ha un risultato impeccabile in pochi minuti. Grazie alla calamita, si aggancia alla lattina per assicurare un taglio preciso. Alimentato a corrente l’apriscatole con parte superiore removibile, può essere lavato in pochi minuti.

Pro. Semplice da usare è perfetto anche per i barattoli di grandi dimensioni.

Contro. E’ un po’ ingombrante.

Scopri di più su Amazon a 24,90€