Camera da letto piccola, tutti i consigli per arredarla

La camera da letto è la stanza della casa in cui passiamo meno tempo, ma che rappresenta il nostro angolino in cui rifugiarci quando vogliamo rilassarci, leggere un libro o trascorrere del tempo tutto per noi.

Spesso con le case piccole o con la scelta di dedicare più spazio ad altri ambienti, la stanza diventa stretta. Arredare una camera piccola, che sia una cucina, un bagno o un balcone, non è semplice. Diventa ancora più difficile quando si tratta della camera da letto che deve avere al suo interno tutti i comfort.

Colori chiari alle pareti, la giusta illuminazione e la scelta degli arredi versatili ci possono aiutare a creare un ambiente a prima vista spazioso in cui c’è l’indispensabile per vivere al meglio la stanza.

Vediamo le soluzioni per arredare una camera da letto piccola.

La camera da letto è la zona della casa più riservata, perché qui ci rilassiamo e abbiamo tutto il nostro guardaroba, ma soprattutto è il luogo in cui ci riposiamo. Quindi un elemento indispensabile è il letto. Scegliere il modello non è semplice, perché non possiamo sacrificare la comodità allo spazio. Quindi meglio optare per un letto standard e soprattutto versatile. Il migliore in questo caso è quello fornito di contenitore. In un solo arredo si ha il letto e spazio aggiuntivo per conservare la nostra biancheria. Questo modello grande 140x190 cm, è stato ideato per sfruttare al meglio lo spazio della stanza. Grazie alle sospensioni pneumatiche la rete a doghe si può facilmente aprire e chiudere senza dover spostare il materasso o la trapunta. Con l'ampia apertura si possono facilmente inserire oggetti grandi e lunghi che rimarranno puliti grazie al tessuto di rivestimento. Il telaio d'acciaio ricoperto in similpelle completa il letto e permette di abbinarlo ad ogni arredamento.

Pro. Il letto ha un ottimo rapporto qualità prezzo.

Contro. Le istruzioni sono in inglese.

Anche se la camera da letto è di pochi metri quadrati l’armadio è indispensabile. I letti contenitore, non riescono a conservare all’interno tutto il guardaroba, soprattutto se siete shopping addicted. Se avete una piccola nicchia potere scegliere un modello su misura, se invece non l’avete, la soluzione è il modello con le ante scorrevoli, in questo modo eviterete l’ingombro delle porte. L'armadio dal design semplice ed essenziale è realizzato in legno laminato di colore bianco completato da un decoro in laminato grigio pensato per dare più carattere alla struttura. Ampio e spazioso, riesce a contenere tutti i vostri abiti in ordine. Il ripiano interno perfetto per sistemare maglie e maglioni è completato da un bastone centrale per appendere i capispalla.

Pro. Il modello è elegante e si abbina con ogni stile.

Contro. Le istruzioni non sono sempre facili da capire.

Lo specchio è un elemento d’arredo che per molti può sembrare superficiale, ma che in realtà è importante per controllare il proprio look e non solo. Questo è fondamentale in una stanza di piccole dimensioni perché, se sistemato in modo corretto regala una sensazione di maggiore spazio, facendola apparire più grande. Se siete alla ricerca di un modello pratico e funzionale questo specchio è l’ideale. La struttura verticale, con cornice e supporto in bianco oltre a permettere di specchiarvi a figura intera e a dare luce in più alla stanza, è versatile. In un attimo si trasforma in un pratico porta gioie in cui conservare tutti gli accessori più preziosi. Anelli, bracciali e collanine saranno in ordine e protetti sul comodo supporto rivestito in velluto nero, pronti a completare ogni l'outfit.

Pro. Bello ed elegante di monta in pochi minuti.

Contro. Se troppo pieno si chiude con difficoltà.

Per dare un senso di profondità alla stanza e farla sembrare più ampia, anche le pareti hanno un ruolo centrale. Le tinte migliori sono quelle chiare, come il beige e il bianco. In alternativa potete decidere di colorare solo un muro con tonalità forti, di solito è quello dove poggia la testiera del letto. Se volete dare movimento alla stanza, ma non volete ricorrere a colorazioni troppo scure, le alternative sono gli adesivi a parete, poi se amate le grandi città quello con lo skyline è irrinunciabile. I grattacieli contornati da una scritta, saranno una fonte di ispirazione per alzarsi dal letto con il sorriso. Facile da applicare, basta pulire e asciugare la parete, togliere la carta protettiva e disporre l'adesivo facendo attenzione e a rimuovere le bolle d'aria.

Pro. Il disegno è elegante e ben fatto.

Contro. Bisogna valutare bene le misure.

Come le pareti, anche i tendaggi e la biancheria da letto devono essere chiari e contraddistinti da uno stile semplice e minimal. Più le tinte sono scure o la stampa ricercata, più la camera apparirà piccola. Con l'arrivo della stagione autunnale, il copripiumino è immancabile. Il modello di 260 x 220 cm include due federe da 50 x 80 cm. Il tessuto realizzato in 100% microfibra poliestere, ha una finitura morbida e delicata sulla pelle per accompagnarvi nelle serate più fredde e per essere lavato in lavatrice senza alcuno sforzo. Disponibile in diversi colori e stampe sui toni semplici e delicati, non dovete fare altro che scegliere quello che si adatta al vostro arredamento.

Pro. Le dimensioni sono adatte per un letto matrimoniale.

Contro. Ha una sola apertura per infilare il piumino.

In una camera da letto piccola la luce è fondamentale, soprattutto se è naturale. Non sempre si hanno a disposizione grandi finestre, quindi si deve compensare con la luce artificiale. Se grandi lampadari o piantane non trovano il giusto spazio, allora la vostra scelta ricade sui faretti. Grazie ai 250 Lumen per lampadina, con questo supporto avrete un ambiente illuminato da una luce calda. I 4 faretti con le braccia della plafoniera orientabili, illuminano l'ambiente in base alle proprie necessità. La forma moderna regala un tocco di stile alla camera da letto e la farà sembrare più ampia.

Pro. Semplice ed elegante, le lampadine riescono ad illuminare tutto l'ambiente.

Contro. L'attacco della lampadina a baionetta non è semplice.

