Porta asciugamano un tocco di design per ogni bagno

Il bagno è la stanza della casa in cui ci rilassiamo dopo una lunga giornata. Per questo un ambiente ordinato dà una sensazione di pace e di calma. Per avere il bagno sempre organizzato e pulito, l’accessorio indispensabile è il porta asciugamano. A parete, da terra o pieghevoli l'appendi asciugamano deve integrarsi alla perfezione in ogni stanza. Per creare un ambiente confortevole e rilassante vi suggeriamo i migliori accessori che arrederanno il vostro bagno.



1. Jerrybox

L’appendi asciugamano regolabile è perfetto sia per il bagno che per la camera o il corridoio. Il sistema a scomparsa permette di aprirlo o chiuderlo in base alle esigenze. Le linee pulite ed eleganti delle aste lo rendono perfetto per ogni ambiente e arredo.

Scopri di più su Amazon



2. Zunto

Avete appena ristrutturato il bagno e non volete realizzare antiestetici buchi? Il set di 4 porta asciugamano con adesivo è la soluzione ideale. Il biadesivo resistente all’umidità e al calore rimarrà ben saldo alla parete anche con carichi consistenti. La finitura in acciaio sabbiato è raffinata ed elegante.

Scopri di più su Amazon



3. Ruicer

Se non avete dimestichezza con trapani e viti, il set di 4 accessori fa al caso vostro. Il gancio a curva è perfetto per appendere asciugamani, accappatoi e borse. Il materiale in acciaio inossidabile si integra in ogni bagno perché resistente all’umidità e alla ruggine.

Scopri di più su Amazon

4. Tatkraft

Il design moderno dalle linee eleganti fa del porta asciugamano un accessorio glamour e di tendenza. Grazie all’adesivo resistente e robusto possiamo dire addio a fori e trapani.

Scopri di più su Amazon



5. Relaxdays

Per un bagno di grandi dimensioni il porta asciugamano verticale è l’accessorio di design perfetto per rendere unico il bagno. I piedini in bambù e le staffe bianche sono eleganti e raffinate. La struttura autoportante occupa poco spazio e può essere sistemata in un angolo.

Scopri di più su Amazon



Scopri tutti i vantaggi di Amazon Prime: iscriviti e usalo gratis per 30 giorni!