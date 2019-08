5 idee salvaspazio per arredare i bagni piccoli

Le riviste d'arredamento ci mostrano bagni alla moda, in cui rilassarci e sentirci in paradiso. In realtà, se osserviamo bene la nostra stanza ci accorgiamo che gli spazi ridotti non ci permettono di avere una doccia ampia, la vasca idromassaggio, i mobili capienti e tutto ciò che ci permette di essere orgogliosi del nostro bagno.

Le case sempre più piccole, infatti, portano ad avere una stanza da bagno minuscola in cui a volte è difficile muoversi e goderci il giusto relax. Questo non vuol dire rassegnarci ed avere un ambiente in cui non ci troviamo a nostro agio. Con gli accorgimenti e i mobili giusti, possiamo ottimizzare gli spazi e creare il bagno dei nostri sogni.

Il lavabo è la parte principale del bagno e spesso porta via molto spazio. Per avere un sanitario efficiente senza sacrificare lo spazio, possiamo scegliere la sua versione mini. Meno ingombrante dei modelli comuni, avremo ciò che ci serve con il minimo dell'ingombro. Il design moderno regalerà all'ambiente uno stile unico e raffinato. Disponibile in diverse misure e forme, può essere appoggiato comodamente su una mensola per recuperare ogni centimetro e sfruttarlo con gli accessori essenziali.

Scopri di più su Amazon a 59,99€

Nei bagni piccoli trovare lo spazio per posizionare tutto l'indispensabile non è semplice. Una soluzione per avere tutto ciò che serve senza avere una spiacevole sensazione di soffocamento, una soluzione usata da designer e architetti è quella di optare per mobili sospesi. In questo modo si crea una sensazione di grandezza anche se in realtà questa non c'è. Tra gli arredi la scelta ricade su un lavabo sospeso. Il mobiletto dall’aspetto classico e dalle dimensioni ridotte è dotato di due comode ante ideali per sistemare gli asciugamani facilmente. Caratterizzato da una tinta chiara, l'accessorio regalerà luce all'ambiente.

Scopri di più su Amazon a 139,00€

Un bagno piccolo non vuol dire avere uno spazio angusto, per questo una soluzione per dare una sensazione di grandezza è quello di installare uno specchio, meglio se grande. Anche se può sembrare un controsenso, lo specchio di ampie dimensioni crea profondità tanto che lo spazio apparirà raddoppiato. Lo specchio da bagno, dallo stile minimal a filo ha un design essenziale. Il bordo smussato, può essere posizionato sia in verticale che in orizzontale a seconda delle esigenze. Dotato di una lampada, illumina l'ambiente e valorizzare ancora di più gli spazi.

Scopri di più su Amazon a 64,90€

Anche se piccolo, per avere il massimo del benessere, il bagno deve essere riscaldato. Per ottimizzare gli spazi e ridurre l'ingombro, un'alternativa è quella di installare lo scaldasaviette in stile moderno. Oltre a diffondere il calore, l'elemento d'arredo diventa un comodo accessorio su cui sistemare gli asciugamani e averli sempre caldi anche in inverno. Realizzato in acciaio con scarso tenore di carboni, il modello a scaletta è perfetto in ogni tipo di stanza. Per quello moderno è ideale la versione in nero, chi preferisce uno stile classico può optare per quello grigio o bianco.

Scopri di più su Amazon a 84,00€

Se la mancanza di spazio rende la stanza scura e ancora più piccola, bisogna puntare tutto sulla luce. Quella naturale può essere integrata con quella artificiale per regalare un senso di profondità. Lampadari e faretti, però, occupano spazio, allora meglio scegliere quelli incassati. Piccoli ed essenziali possono essere montati sul pavimento o sul soffitto, e in alcuni casi anche sui muri per mettere in evidenza un angolo particolare del bagno. Dotato di lampadine a led i faretti hanno un angolo di rotazione di 40° e un fascio di luce di 120° pensati per illuminare una determinata zona e donare alla stanza una sensazione di grandezza.

Scopri di più su Amazon a 35,99€ con uno sconto del 35%