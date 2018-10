Le bilance più accurate per controllare il peso

Anche se siamo in autunno e la prova costume è ancora lontana, è importante rimanere in forma. Per tenere sotto controllo il peso e se ci teniamo alla forma fisica abbiamo bisogno della bilancia pesapersona. L'accessorio da bagno è indispensabile se stiamo seguendo una dieta prescritta dal dietologo. Nel corso degli anni le bilance sono cambiate, accanto alle classiche possiamo trovare modelli più evoluti e sempre all'avanguardia. Vi proponiamo una selezione delle migliori bilance pesapersone adatte alle vostre esigenze.

1. Beurer

La bilancia pesapersone ha un design elegante e raffinato perfetto per inserirsi in ogni bagno. Le linee arrotondate e l'appoggio in vetro sono evidenziate da un display maxi retoilluminato con luce a led. L'accessorio dotato di un dispositivo di accensione e spegnimento automatico è alimentata con batterie a litio. La bilancia è perfetta per chi segue una dieta bilanciata perchè calcola le percentuali di massa grassa e il peso. Inoltre è possibile vedere l'indice di massa corporea e il metabolismo basale necessari al corpo per mantenere le sue funzioni basali in stato di assoluto riposo.

Scopri di più su Amazon al prezzo scontato di 16,38€

2. Etekcity

Tenere il tuo peso sotto controllo e restare in forma è facile con questa bilancia. Il modello sottile, ma robusto ha linee squadrate e moderne che la rendono alla moda ed estremamente pratica. La bilancia alimentata a batterie può essere portata sempre con te. Il modello è perfetto in ogni occasione grazie alla possibilità di calibrare il peso in chili o libbre. I quattro sensori posti sui lati del piatto garantiscono una precisione unica. Il modello dotato di nastro per le misure è il compagno affidabile per avere sotto controllo la tua salute.

Scopri di più su Amazon

3. 1byone

Vuoi avere il tuo peso sempre sotto controllo? Allora questa bilancia è la scelta giusta! In pochi secondi l'apparecchio ti calcola 8 valori corporei essenziali, avendo i dati completi sul tuo stato di salute. Basta scaricare la app e ogni volta che sali sulla bilancia, le misurazioni corporee sono subito spedite sul tuo smartphone permettendoti di controllare facilmente la perdita di peso e i progressi del tuo fisico.

Scopri di più su Amazon

4. Rowenta

Il design d'effetto grazie al sottile piatto in vetro colorato è adatto a qualsiasi ambiente domestico. Basta salire sulla bilancia realizzata in vetro temperato e si accende e si spegne dopo 5 secondi di inutilizzo automaticamente. L'ampio e comodo display LCD facilita la lettura in ogni situazione, per controllare il peso in pochi secondi.

Scopri di più su Amazon

5. Garmin

Se sei un atleta o semplicemente desideri mantenere il peso forma, la bilancia fornisce le informazioni necessarie per monitorare i tuoi progressi. Oltre a misura il peso calcola l'indice di massa corporea, la massa grassa, la percentuale di liquidi, la massa ossea e la massa muscolare. Tutti i dati possono essere caricati automaticamente sul profilo personale o su uno smartphone tramite app identificando autonomamente diversi utenti. Questa caratteristica unica consente di utilizzare la bilancia in famiglia.

Scopri di più su Amazon al prezzo scontatissimo di 99,00€

