Capienti e pratici, i mobili lavabo a meno di 100 euro, per arredare con stile ogni bagno

Il bagno è la stanza della casa più piccola e riservata, per questo ha bisogno di maggiori cure e dettagli per diventare un luogo accogliente e funzionale. Gli arrredi sono la parte più importante e devono essere scelti con particolare attenzione, prediligendo la praticità e l'efficienza, senza dimenticare l'espetto estetico e di design. Per avere un bagno in ordine, ma d'effetto, difficile fare a meno dei mobili sotto lavabo. Dallo stile classico a quello più moderno, vediamo i modelli indispensabili per arredare il bagno.

1. Trendteam

Amate lo stile semplice e lineare? Questo mobile lavabo è perfetto. Il design essenziale e minimal permette al mobile di integrarsi in ogni ambiente, da quello moderno a quello più classico. Le ante bianche effetto lucido sono arricchite da un inserto color legno, per un effetto elegante. Le mensole interne permettono di conservare la biancheria da bagno in ordine, per garantire praticità ed efficienza.

2. Homfa

Grazie al disegno moderno, l'armadio regala un tocco contemporaneo ad ogni bagno. Il colore bianco avorio opaco può facilmente integrarsi in qualsiasi ambiente, perfetto se vogliamo rinnovare solo una parte degli arredi. Realizzato in legno ecologico di alta qualità, è resistente e durevole all'umidità. Dotato di due ripiani interni permette di conservare gli accessori da bagno, per averli sempre a portata di mano.

3. Ricoo

Con questo mobile è possibile arredare con stile il bagno principale o quello degli ospiti. Disponibile in vari colori è perfetto in ogni ambiente da quello classico grazie ai pannelli color rovere a quello più moderno, con l'anta color grigio. I vani laterali permettono di disporre in modo ordinato gli accessori e i prodotti preferiti, per avere l'indispensabile a portata di mano.

4. Trendteam

Se amate lo stile moderno ed essenziale, questo armadietto è perfetto. Caratterizzato da linee squadrate e pulite, si integra alla perfezione in un bagno minimal, donando uno stile elegante e dinamico. I contrasti tra il legno e il noce satinato, consentono di avere un risultato di stile, per rendere unico ogni ambiente. Ampio e resistente, è in grado di tenere in ordine e al sicuro tutti gli accessori indispensabili in bagno.

5. Kleankin

Arredare i bagni di piccole dimensioni non è sempre facile. Questo mobiletto dal design salvaspazio è in grado di organizzare tutti gli oggetti del bagno anche se lo spazio è limitato. Le due ante total white sono arricchite da dettagli unici e moderni come le maniglie pensate per facilitare l'apertura e la chiusura. Dotato di un ripiano interno regolabile è in grado di contenere tutto ciò che serve con pochi e semplici gesti.

