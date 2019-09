Portabiancheria, i modelli pratici e di design per regalare un tocco in più al bagno

Il bagno è la stanza più importante della casa, in cui la ricerca di ordine è pulizia è fondamentale. Per questo oltre ad occuparci dell'igiene, è importante avere gli arredi giusti, in grado di creare un ambiente ordinato, ma pratico.

Non tutti hanno a disposizione una zona lavanderia, per questo i vestiti sporchi vengono confinati all’interno della stanza da bagno. Per avere un ambiente pulito, il cesto per la biancheria è essenziale.

Trovare quello giusto non è semplice, prima di acquistarlo bisogna valutare lo spazio a disposizione, il numero dei componenti della famiglia e il materiale che preferiamo. Alla praticità bisogna aggiungere lo stile. Quando sono piccoli scegliere correttamente i complementi d’arredo fa la differenza tra un bagno raffinato e uno poco curato.

Non sapete quale scegliere? Siete indecisi tra il modello con ruote e quello in plastica? Se ancora non avete le idee chiare, ma avete bisogno di un portabiancheria ecco una selezione dei migliori modelli, adatti ad ogni stile e arredo.

Semplice ed essenziale: Cesto biancheria in plastica

Il bagno è un ambiente umido in cui spesso c’è il rischio di scontrarsi con la muffa. Per questo scegliere il portabiancheria perfetto è importante. Il modello realizzato in plastica riesce a resistere all’umidità e conserva al sicuro la biancheria. Grande e capiente, grazie alla capacità di 50 litri è indicato per le famiglie numerose. Caratterizzato da due fori laterali è facile da spostare e permette all’aria di circolare al suo interno. Il cesto con disegno in rattan, richiama lo stile del portabiancheria in vimini, ideale per chi vuole ricreare un ambiente shabby. Disponibile in diversi colori, dal bianco all’azzurro, fino al grigio o al rosso, non dovete far altro che scegliere il colore che rispecchia meglio il design del vostro bagno.

Pro. Capiente e resistente, contiene al suo interno tutta la biancheria della famiglia.

Contro. Bisogna scegliere con attenzione il colore.

Per chi ama lo stile shabby chic: Cesto in vimini

Quando si scelgono i complementi d’arredo in un bagno, bisogna puntare tutto sulla funzionalità senza tralasciare il design. Questo cesto riesce ad unire entrambe le caratteristiche. Per chi ama lo stile romantico che richiama quello shabby chic, questo modello è perfetto. Mentre l’esterno è in vimini, l’interno è completato da un sacco in tela grigia, bianca o beige decorato da un bordino quadrettato da cui pende un romantico cuore. Il contenitore interno oltre a rendere il cesto di sicuro effetto, permette il massimo dell’igiene. Per averlo sempre pulito non dovete far altro che rimuovere il sacco e lavarlo in lavatrice. Il modello pensato per bagni dalle dimensioni contenute, riesce a conservare al suo interno la biancheria sporca di una famiglia non molto numerosa.

Pro. Perfetto nei bagni piccoli, ha uno stile elegante e raffinato.

Contro. Il rapporto qualità prezzo è un po’ alto.

Perfetto per le famiglie numerose: Cesto extralarge

Quando si hanno figli piccoli o adolescenti, la biancheria da lavare è sempre tanta. Per conservare in modo igienico ed ordinato i vestiti sporchi bisogna puntare su un cesto della biancheria di grandi dimensioni. Il modello che fa per voi è quello da 70 litri, ma che nello stesso tempo, non occupa molto spazio. Realizzato in tessuto Oxford, ha un ingombro ridotto quando è vuoto e di adatta bene ad ogni spazio. Facile da montare e smontare, grazie ad un cerchio e a quattro aste per sostenere la struttura, potete sistemarlo dove volete in poco tempo. Realizzato in diversi colori, potete scegliere liberamente quello che si adatta meglio alla vostra stanza da bagno.

Pro. Il materiale resistente e la capienza sono ideali per famiglie numerose.

Contro. Quando si lava le scritte potrebbero sbiadire.

Pratico e di design: Cesto a due scomparti

Con la vita sempre di corsa, a volte non si ha neanche il tempo di fare la lavatrice e di dividere la biancheria sporca in base ai colori. Questo modello è pensato per chi ha poco tempo e non rinuncia ad avere la casa in ordine. La cesta a due scomparti, uno per la biancheria colorata, uno per quella bianca, permette di effettuare una pre selezione e programmare la lavatrice in pochi minuti. La struttura esterna in vimini, oltre ad essere resistente, è perfetta contro l’umidità e il pericolo della formazione di muffa, grazie a tre fori posti alla base che permettono all’aria di circolare. Il modello è perfetto per una famiglia grazie alla capienza di 60 litri, rimanendo un complemento dalle dimensioni modeste e non ingombranti.

Pro. Il modello è pratico e funzionale soprattutto per chi va sempre di corsa.

Contro. La struttura in alcuni casi non sembra resistente.

Per chi ha poco spazio: Cesta con ruote

I bagni piccoli sono sempre più diffusi nelle case. Per mantenere l'ambiente in ordine anche se c'è poco spazio, non bisogna rinunciare al cesto della biancheria, basta scegliere il modello adatto come quello con rotelle. Perfetto per adattarsi a piccoli spazi le dimensioni sono 39 × 20 × 58 cm. Completato da una copertura, per nascondere il contenuto, le ruote permettono di spostarlo da una camera all'altra con il minimo sforzo. Realizzato in tessuto Oxford ad alta densità, fornisce una resistenza duratura e prestazioni affidabili, rispetto ad altri materiali. Il modello impermeabile è perfetto per resistere all'umidità del bagno e quando non lo usiamo possiamo piegarlo comodamente per ridurre l'ingombro.

Pro. Le ruote permettono di spostarlo facilmente.

Contro. Non è molto ampio.

Perfetto per il locale biancheria: Cesta in bambù

Quando si ha una casa sufficientemente ampia, molti scelgono di dedicare un angolo al vano biancheria arredandolo e aggiungendo una serie di comfort, tra questi un cesto della biancheria non può mancare, poi se la famiglia è particolarmente numerosa, meglio optare per quello con grande capienza. Il modello con una capacità di circa 100 litri è la scelta perfetta. Il cesto dalle linee squadrate e dal design essenziale è ideale per un ambiente minimal, ma accogliente. Realizzato in bambù regala un tocco di eleganza alla stanza e il comodo coperchio permette di avere un po' di privacy. Completato da un sacco interno in tela, può essere rimosso per lavarlo e avere il portabiancheria sempre pulito.

Pro. Comodo e capiente, ideale per le famiglie numerose.

Contro. Si deve montare.

