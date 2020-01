Gli accessori per rinnovare il bagno a meno di 50 euro

Il bagno è la stanza della casa spesso piccola, che per essere funzionale ha bisogno di essere arredata con cura.

Se avete voglia di rinnovarlo, ma non volete intraprendere una ristrutturazione impegnativa e costosa, basta cambiare gli accessori e in un attimo avrà cambiato aspetto.

La regola fondamentale in questo caso è quella di scegliere arredi pratici, adatti alle dimensioni della stanza, ma senza tralasciare il design.

Make-up, prodotti di bellezza o asciugamani, ognuno deve essere sistemato per dare un aspetto ordinato ed elegante alla stanza.

Vediamo i migliori arredi bagno per dare un nuovo look alla camera a meno di 50 euro.

Per chi ha un bagno di piccole dimensioni riuscire ad unire la necessità di ripiani per sistemare il make-up o gli accessori, senza avere un ambiente soffocante, un’alternativa è questo scaffale. La sua struttura elegante e semplice permette di avere tutto in ordine. Dotato di tre mensole, potete avere l’indispensabile a portata di mano. La struttura facile e veloce da assemblare, è disponibile in bianco o nero. Le rifiniture in vernice e l’altezza di 120 cm, permettono di dare al bagno un’aria diversa ad un prezzo contenuto.

Pro. Facile da montare.

Contro. I montanti laterali sono divisi.

Dare un nuovo stile al bagno non è complicato, basta scegliere i componenti giusti. Avete mai pensato di cambiare il set porta sapone e spazzolino? Se amate lo stile elegante, ma con un tocco esotico, potete scegliere questo set in ceramica e bambù. I colori chiari e luminosi sono perfetti per donare luce ad un bagno buio e che vuole essere arricchito con una nota naturale. Il set composto da 4 pezzi in coordinato è formato da un dispenser per sapone, un piattino portasaponetta, un bicchiere portaspazzolini ed un bicchiere per spazzole. Facile da pulire, ogni pezzo può essere separato dalla struttura in bambù per avere un ambiente in ordine e sicuro, soprattutto se ci sono bambini.

Pro. Il set è completo e pratico.

Contro. E’ un po’ delicato.

Gli accessori da bagno sono pensati per avere l’indispensabile sempre a portata di mano e regalare al bagno un aspetto ordinato e raffinato. Se volete rinnovare la stanza, ma darle un aspetto funzionale il porta asciugacapelli è indispensabile. Formato da due scomparti è ideale per il phon, la piastra o il rasoio da barba. I supporti in acciaio cromato, hanno una struttura a spirale in cui inserire i fili degli apparecchi elettrici senza farli attorcigliare su sé stessi. Facili da montare grazie alle viti in dotazione, sono ideali anche per chi non è esperto con il fai da te.

Pro. Pratici e funzionali, sono perfetti per chi va sempre di corsa.

Contro. Manca il kit di fissaggio senza fori.

Gli asciugamani sono immancabili in bagno, ma riuscire a sistemarli in modo ordinato fa la differenza. Buttati su uno scaffale o mensola possono dare un aspetto trasandato alla stanza. Quindi se siete stufi dei soliti porta asciugamano da muro e volete cambiare aspetto al bagno senza rinunciare alla praticità, l’alternativa è la piantana. Dotata di 3 bracci mobili, regala all’ambiente lo spazio sufficiente in base alle esigenze. Alta 86 cm, la piantana non ingombra, ma diventa un accessorio di design grazie alle finiture. Realizzata in acciaio cromato, dona luce ad un bagno scuro e si adatta ad ogni stile della camera. Il piedistallo semirotondo, assicura stabilità e nello stesso tempo riduce al minimo l’ingombro soprattutto se avete problemi di spazio.

Pro. Bello e minimal è un accessorio pratico.

Contro. Il giogo dei braccetti è eccessivo.

Avete voglia di dare un nuovo look al bagno, ma non volete intraprendere costose ristrutturazioni? L’alternativa a portata di ogni portafoglio è l'adesivo per piastrelle. Realizzati in materiale PVC di alta qualità, senza odore, sono resistenti all’acqua e all’umidità. Facile da applicare, basta pulire la superficie, rimuovere la pellicola dall’adesivo e incollarlo sulla parete. Il set formato da 10 adesivi singoli, protetti da una pellicola antigraffio, possono essere disposti all’interno del bagno in base alle vostre necessità e gusti. Disponibili in diverse fantasie, da quella anticata, a quella mediterranea, fino alle piastrelle che richiamano lo stile messicano, in pochi minuti avrete un bagno nuovo con un costo contenuto.

Pro. Il supporto semirigido non crea bolle quando si applica.

Contro. Rimangono un po’ rialzate con le mattonelle tondeggianti.

Rinnovare la doccia è una decisione dispendiosa, ma se volete renderla più funzionale allora la scelta dell’organizzar non solo vi renderà la vita più facile, ma regalerà un nuovo aspetto al bagno. Se amate lo stile esotico e il calore che solo gli elementi naturali possono regalare, il portaoggetti in legno teak è la scelta ideale. Il contenitore dotato di 4 cestini può contenere al suo interno shampoo, balsamo e rasoio. Facile da montare perchè privo di viti, basta agganciarlo al soffione ed è pronto all’uso. Il design essenziale ma elegante, e le dimensioni di 35,6 cm x 11,5 cm x 62,9 cm, fanno dell’organizer un accessorio pratico adatto ad ogni esigenza.

Pro. Resistente, comodo e non ingombrante.

Contro. La ventosa è scomoda da montare.

