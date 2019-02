Consigli e suggerimenti per scegliere i rubinetti adatti ad ogni bagno

Con il passare degli anni gli stili sono cambiati e nelle finiture dei bagni c'è stata una naturale evoluzione. Il classico rubinetto, caratteristico nelle case delle nostre nonne, si è rinnovato diventando sempre più un elemento di design, senza rinunciare alla praticità. Ora basta muovere il miscelatore e in un attimo abbiamo la temperatura e la pressione giusta per avere il massimo del comfort. Se abbiamo voglia di rinnovare alcune finiture del bagno per conferirgli carattere, la scelta dei rubinetti è fondamentale. Possiamo decidere di installare un miscelatore in linea con gli altri elementi o in totale contrasto. Ecco una piccola guida con i modelli più adatti alle vostre esigenze.

1. Pratico ed ecologico: Rubinetto con erogazione controllata

Per chi è attento al design, ma preferisce elementi classici senza esagerare, il rubinetto dalle linee semplici e classiche è perfetto. Il modello dal design accattivante darà una marcia in più al bagno conservando uno stile sobrio. Il miscelatore dotato di tecnologia ecojoy, permette di regolare al massimo la temperatura del'acqua limitando gli sprechi e il consumo fino al 50%. Dotato di cartuccia a dischi ceramici, che permettono un azionamento morbido, anche i più piccoli potranno usare il rubinetto in modo semplice e sicuro. Disponibile in più formati, sia per il lavabo che per il bidet, è perfetto per arredare il bagno.

2. Maneggevole e resistente: Rubinetto con miscelatore monocomando

Il rubinetto di design è caratterizzato da una leva che facilita il movimento di apertura. La maneggevolezza del miscelatore monocomando permette un controllo graduale e preciso del flusso e della temperatura dell'acqua, perfetto per rispettare l'ambiente e ridurre al minimo gli sprechi, con un notevole risparmio in bolletta. Grazie alla tecnologia Starlight, i miscelatori sono in grado di mantenere inalterata la loro bellezza per decenni.

3. Moderno e di design: Rubinetto cromato

Gli amanti del design non possono farsi sfuggire questo rubinetto. Il modello dalle linee squadrate e dalla finitura cromata è perfetto in un bagno dallo stile moderno. Il miscelatore può essere inserito anche all'interno di un bagno classico per creare contrasto e dare un tocco di modernità ed eleganza all'ambiente. Dotato di un areatore rimovibile è perfetto per pulirlo o sostituirlo quando è necessario. La finitura consente all'acqua di uscire senza schizzi e ridurre del 30% lo spreco di acqua.

4. Semplice e versatile: Rubinetto girevole

Per chi ama la continuità tra gli ambienti e uniformare le finiture, il rubinetto è la scelta ideale. Il modello dalle linee classiche e arrotondate è perfetto sia in cucina che in bagno. Grazie alla rotazione fino a 360° il rubinetto è adatto sia al lavabo singolo che doppio, riducendo al minimo gli schizzi. L'aeratore in ABS removibile oltre a garantire il massimo della pulizia, permette all'acqua di uscire morbidamente. La finitura cromata resistente, permette di conservare il rubinetto sempre lucido anche a distanza di anni.

5. Adatto a tutta la famiglia: Rubinetto con beccuccio rotante

Quando in casa ci sono i bambini è importante pensare anche al loro benessere. Il rubinetto con beccuccio rotante permette di erogare l'acqua dall'alto, per essere usata facilmente e senza sforzi anche dai più piccoli. Il modello pratico ha linee squadrate ed essenziali, perfette in un bagno moderno ed elegante. Il rubinetto realizzato in ottone è resistente e duraturo.

