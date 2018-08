Il soffione doccia per farsi cullare dall’acqua

Dopo una lunga giornata di lavoro quando si torna a casa l’unica cosa che si desidera è quella di farsi una bella doccia rilassante e rigenerante! L’elemento essenziale è il soffione che trasforma ogni doccia in una coccola sensoriale. Per scegliere quello che rispetta perfettamente le tue esigenze e si armonizza con lo stile del bagno ti consigliamo i modelli migliori, perfetti anche per rilassarti!

1. Baban

Sogni di avere una spa in casa, ma non hai spazio per costruirne una? Grazie al soffione doccia puoi ricreare una piccola zona relax direttamente nel box. Le sfere minerali ad infrarossi purificano il cloro dalle tossine per pelle e capelli sempre sani.

2. Guguda

Il soffione doccia con leva posta lateralmente può regolare il getto dell’acqua in cinque modalità, dal più intenso al più morbido e costante. Il modello è perfetto per rilassarsi e vivere in pieno una doccia sensoriale.

3. Marsoul

Per vivere un’esperienza da spa direttamente a casa propria la cromoterapia è perfetta. Il soffione doccia a led cambia colore in base al calore dell’acqua per avere la temperatura desiderata. I colori caldi sfumano delicatamente creando un ambiente sereno e rilassante.

4. Tapcet



Per una ambiente di design il soffione doccia quadrato super sottile è la scelta giusta. Oltre ad essere elegante il modello assicura il risparmio dell’acqua. Con sistema di filtraggio, il soffione libera l’acqua dalle impurità per avere la pelle sempre perfetta.

5. Artbath

Per arredare con stile ed eleganza una doccia ampia, il soffione tondo è il modello a cui è impossibile rinunciare. Ultrasottile con finitura cromata, il modello è raffinato e di design. Il filtro anticalcare mantiene il modello efficiente e brillante.

