Soluzioni e idee salvaspazio per un bagno sempre in ordine

Il bagno è uno dei luoghi più importanti della casa. A causa degli spazi sempre più ridotti, spesso ci troviamo davanti ad una stanza piccola e stretta, in cui le soluzioni di design contrastano con la necessità di avere elementi pratici ed efficienti.

Le idee per far apparire il bagno più grande sono diverse, ad esempio possiamo dedicare particolare attenzione alle pareti. Anche se la carta da parati è tra i trend di stagione, meglio scegliere la tempera e se non riusciamo proprio a farne a meno, l'importante e optare per tinte chiare. Colori freddi come bianco, grigio chiaro o tinte pastello aiutano ad illuminare l'ambiente e a farlo sembrare più grande.

Un aiuto fondamentale ci arriva dallo specchio, posizionato nel posto giusto, regala alla stanza un senso di profondità e ampiezza. Se vogliamo dare un tocco personale alla stanza, senza sacrificare lo spazio, possiamo scegliere la cornice che si avvicina di più ai nostri gusti.

Nella scelta del design del bagno, quando decidiamo di ristrutturarlo, dobbiamo fare molta attenzione ai sanitari. Sia che amiamo lo stile classico o quello più moderno, possiamo optare per la soluzione sospesa. Le linee semplici ed essenziali regaleranno un tocco in più all'ambiente, poi basta scegliere i rubinetti o i soffioni in linea con lo stile dei sanitari e avremo un bagno pratico e di design.

Quando siamo alle prese con un ambiente di piccole dimensioni, anche le pareti diventano un elemento da sfruttare per recuperare spazio, mensole multifunzionali, angoliere o ganci diventano la scelta ideale per avere tutto a portata di mano, riducendo l'ingombro.

Se non sapete come rendere il bagno funzionale senza rinunciare allo stile e al vostro gusto personale, ecco alcuni consigli e trucchi salvaspazio ad un prezzo superconveneiente.

1. Per avere tutti i prodotti in ordine: Mensola ad angolo

Bagnoschiuma, shampoo, crema corpo, i prodotti per prenderci cura della nostra skincare sono davvero tanti e in un bagno piccolo è difficile farli stare tutti. Se non volete rinunciare a nulla, ottimizzando gli spazi, l'angoliera è la soluzione che state cercando. Oltre a contenere tutto quello di cui avete bisogno, creerà un ambiente bello e ordinato. Realizzato in acciaio, l'accessorio ha un rivestimento total white ideale per proteggerlo dalla ruggine e che si integra alla perfezione in un ambiente dallo stile shabby chic. Il materiale sicuro e resistente è in grado di supportare fino a 20 chili, ideale per chi non riesce a fare a meno dei prodotti fondamentali della routine di bellezza quotidiana, lasciando un posticino anche al vostro lui. Arricchito da due ganci inferiori, basta allungare la mano e avrete la spugna e l'accappatoio sempre a portata di mano. Se non amate particolarmente il fai da te, niente paura. L'angoliera arriva con quattro adesivi da parete, basta pulire e asciugare la parte liscia e la mensola ad angolo è pronta per ospitare tutti i vostri prodotti preferiti.

Pro. L'angoliera grande e capiente riesce a contenere bagnoschiuma, shampoo, senza tralasciare il design.

Contro. Gli angoli e i bordi potrebbero graffiare.

2. Per ottimizzare gli spazi: Mobile lavatrice

Con una famiglia numerosa impossibile rinunciare alla lavatrice. L'elettrodomestico permette di avere i capi sempre belli e puliti. Quale posto migliore in cui sistemarla se non in bagno? Se la stanza è piccola, ma non volte rinunciarci, la soluzione che state cercando è il mobile lavatrice. L'arredo caratterizzato da un design classico si adatta a tutti gli ambienti, da quello minimal a quello più ricercato. Il mobile sfrutta al meglio lo spazio sopra la lavatrice, che spesso rimane inutilizzato. Asciugacapelli, rasoio, profumi e detersivi per la pulizia del bagno possono essere sistemati facilmente grazie allo spazio extra messo a disposizione dal mobile. Le 3 mensole, di cui una regolabile in altezza e l'armadietto chiuso da due pratiche ante, conserveranno tutto quello di cui avete bisogno sempre a portata di mano. Facile da montare, basta seguire le istruzioni e anche chi non è esperto di martello e cacciavite, potrà ottenere un risultato perfetto. Per avere un ambiente sempre in ordine e pulito, basta un colpo si spugna e il gioco è fatto.

Pro. Mobile bello e pratico, è facile da montare grazie alle istruzioni incluse.

Contro. Bisogna prestare molta attenzione alle ante per allinearle.

3. Per avere sempre l'asciugamano caldo: Appendini per termoarredo

Avere il bagno sempre in ordine è importante soprattutto se le dimensioni sono molto piccole. Avere accappatoio e asciugamano al posto giusto regala alla stanza un aspetto armonico. Non sempre però si ha a disposizione lo spazio sufficiente sulle pareti per sistemare gli appendi asciugamano. In questo caso, per non rinunciare all'ordine, ma sfruttare al meglio gli spazi a disposizione, potete scegliere i ganci per termoarredo. Il set è formato da 4 ganci adesivi in acciaio inossidabile. Basta pulire le piastrelle e senza perforare la parete potrete applicare i supporti in grado di sorreggere fino a 1,5 kg. Il kit include anche 6 ganci salva spazio da sistemare al termosifone. Realizzati in ABS, basta posizionarli tra un elemento e l'altro del radiatore. Ideali in inverno quando le temperature sono basse, potrete avvolgervi in asciugamano morbido e caldo una volta usciti dalla doccia.

4. Pratica e funzionale: Portabiancheria

Bambini piccoli e ragazzi che praticano sport accumulano vestiti sporchi e divise da lavare. Non sempre si ha tempo a disposizione per pulire tutto, quindi per evitare di lasciare i vestiti sporchi in giro per casa, avere una cesta per biancheria capiente e pratica è importante. Se non volete rinunciare all'elemento d'arredo, ma non avete lo spazio sufficiente, allora la soluzione per voi è un modello sottile e compatto. Realizzato in due colori, in beige per i bagni classici e in rosso per quelli più moderni, il contenitore può essere sistemato in nicchie e angoli recuperando quegli spazi difficili da arredare. Realizzato in poliestere è pratico e robusto. La marcia in più? Quattro comode ruote che permettono di spostare il cesto della biancheria in ogni angolo della casa con il minimo sforzo.

Pro. Le dimensioni contenute e le quattro ruote che ne facilitano lo spostamento fanno del portabiancheria un arredo pratico ed efficiente.

Contro. Il cesto non è dotato di una retina o di un pannello richiudibile, per questo il contenuto rimane a vista.

5. Per avere tutto l'indispensabile: Tasca portaoggetti

Specchi, mensole e armadietti occupano in un attimo le pareti dei bagni piccoli. Quindi se volete occupare ogni centimetro, avete mai pensato di sfruttare anche la porta? Come? Con un pratico pannello portaoggetti, caratterizzato da tre capienti tasche in cui potete conservare tutto cio che vi serve, dal pettine, alla cuffia doccia, fino alla spugna. Realizzato in polipropilene traspirante ha un magnifico effetto tessuto, ma con la robustezza del materiale che assicura la resistenza nel tempo. Perfetto in bagno o in camera da letto, la stampa a pois bianchi su fondo grigio regala un tocco d'eleganza e romanticismo all'ambiente. Facile da installare basta appendere il porta oggetti alla porta della camera o a un'anta dell'armadio, non è necessario l'utilizzo di attrezzi o strumenti e non bisogna praticare fastidiosi buchi nel muro.

Pro. Pratico e resistente le tasche capienti permettono di conservare al suo interno tutto ciò di cui avete bisogno.

Contro. La tasca portaoggetti è perfetta su ante e porte, meno sui fasciatoi perchè potrebbe essere più lungo del normale

6. Per sfruttare ogni spazio: Armadietto verticale

Se siete alla ricerca di una soluzione salva spazio pratica ed efficiente, quello che fa per voi è un armadietto che si sviluppa in altezza. Il complemento d'arredo dalle linee semplici ed essenziali si abbina alla perfezione in ogni ambiente, sia quello classico che quello più ricercato come lo shabby chic. L'armadietto total white si sviluppa in altezza e occupa solo 20x18 cm di spazio. Completato da un portarotolo di carta igienica, è possibile conservare al suo interno tutto ciò di cui avete bisogno. Facile da montare, basta seguire le istruzioni e in poco tempo avrete il vostro arredo completo e pronto all'uso.

Pro. Piccolo ma capiente, può contenere al suo interno tutto ciò di cui avete bisogno.

Contro. Le istruzioni non sono facili da capire.

