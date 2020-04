Le spugne da bagno morbide e di qualità

Quando si torna a casa dopo una lunga giornata di lavoro, l’attività più ambita è concedersi un bel bagno caldo o una doccia energizzante. Un elemento indispensabile è la spugna. Realizzata in materiali naturali, regala una sensazione di morbida carezza sulla pelle ed evita spiacevoli arrossamenti.

Oltre alla morbidezza, sempre più spesso le spugne devono avere forme e colori caratteristici, in grado di creare un ambiente di design.

Naturali, con struttura a rete o con forme divertenti la scelta è ampia. Vediamo le migliori spugne da bagno adatte ad ogni ambiente e perfette per un regalo a sé stessi o ad una persona particolarmente attenta alla cura del corpo.

Il momento del bagno per alcuni è un rituale, quindi oltre al bagnoschiuma anche le spugne hanno un ruolo centrale. Il modello ideale è quello naturale che cresce direttamente nel mare Mediterraneo e della Florida. Ogni spugna unica nel suo genere è disponibile in diversi formati da quella piccola a quella più grande, rendendo il bagno un’esperienza piacevole. Il materiale di alta qualità libera la pelle da impurità e da cellule morte. Le spugne sono sostenibili e crescono naturalmente nella profondità del mare dove vengono raccolte e lavorate accuratamente a mano.

Pro. La spugna è resistente.

Contro. La misura piccola è adatta per i neonati.

Per chi preferisce le manopole, questo set da 10 pezzi disponibile in diverse misure è la soluzione ideale. Realizzate al 100% in cotone pregiato sono particolarmente assorbenti. Il materiale morbido e leggero regala una piacevole sensazione sulla pelle. Disponibile in diverse misure dalla più piccola, 16x21 cm, alla più grande, 100x150 cm, sono dotate di un comodo gancetto per appenderle. Facilmente lavabili fino a 95° in lavatrice, si asciugano rapidamente e durano a lungo grazie alla doppia cucitura di sicurezza.

Pro. Le manopole sono morbide e resistenti.

Contro. Per alcuni utenti sono un po’ leggere.

Must have per una doccia o un bagno perfetto sono le spugne in rete. Da utilizzare con il bagnoschiuma o il gel doccia preferito, aiutano a rimuovere le cellule morte della pelle, ma nello stesso tempo puliscono e massaggiano l’epidermide. Leggere e maneggevoli con i loro 50 grammi, sono realizzate con materiali di qualità. Il set formato da 6 spugne dai colori assortiti, regaleranno un tocco in più al bagno.

Pro. Durevoli e non graffiano la pelle.

Contro. Per alcuni utenti sono un po’ piccole.

Ottimo da usare sotto la doccia o sulla pelle bagnata, questo guanto di luffa stimola la rigenerazione delle cellule e lascia la pelle liscissima. Il materiale 100% organico è biodegradabile ed ecologico. Dotato di polsino elastico e foderato in morbido cotone, è facile da usare. Perfetto per le donne, è un ottimo aiuto per contrastare i peli incarniti.

Pro. Lascia la pelle liscia.

Contro. Bisogna strizzarlo bene per evitare che trattenga l’acqua.

Per avete una pelle morbida ed esfoliata, la spugna di luffa è efficace senza essere ruvida. Il materiale 100% naturale è privo di sostanze chimiche. Il modello elastico con manici rinforzati e portasapone è ideale su tutto il corpo, grazie alle grandi dimensioni (10,2 x 78,7 cm). La tecnologia a due lati, uno ruvido che esfolia profondamente, l'altro con una superficie morbida e liscia in microfibra per pelli delicate. Facile da pulire può essere appeso per asciugarlo.

Pro. Riesce ad esfoliare senza irritare la pelle.

Contro. Per alcuni utenti è un po’ rigido.

Prendersi cura della pelle è importante e con questo set esfoliante diventa tutto più semplice. La spazzola corpo Zen Me aiuta la tonicità del corpo e ad ottenere una pelle più liscia. Il dry brushing, invece, rimuove facilmente la pelle morta, in questo modo può assorbire l’idratazione meglio e sembrare più liscia e meno grinzosa. Stimolando il sistema linfatico e aiutando a rilasciare le tossine, il dry brushing permette di disintossicare l’epidermide. I guanti da doccia, la spugna per il viso Konjac, la pietra pomice per piedi e l’e-book con consigli di Dry Brushing & Detox vi permetteranno di svolgere al meglio la routine quotidiana e prendervi cura del vostro corpo.

Pro. Il set è realizzato con prodotti di qualità.

Contro. Gli utenti che l’hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

