Tappetini antiscivolo: l'accessorio pratico e di design per il bagno

I ritmi della vita sono diventati sempre più frenetici, l'unico momento in cui ci si può rilassare qualche minuto è dentro la doccia. Spesso, però, si corre il rischio di perdere l'equilibrio con il rischio di cadere, di farsi male e affrontare le conseguenze più spiacevoli. Per evitare tutto questo la soluzione semplice e a portata di mano è il tappetino antiscivolo. In commercio ci sono diversi modelli quindi non è facile orientarsi e scegliere quello che fa al caso nostro. Visto che c'è l'imbarazzo della scelta vi suggeriamo i migliori tappetini adatti ad ogni box o vasca.

1. Lefewit

Il tappetino adatto sia alla vasca che al pavimento del bagno è fornito di pratici fori progettati per garantire il drenaggio dell'acqua, evitarne il ristagno e la conseguente crescita batterica. Le ventose distribuite uniformemente sulla parte posteriore garantiscono il massimo grip sia sulla superficie umida che nella doccia bagnata. Il tappetino arricchito da una trama a puntini convessi, assicura un massaggio rilassante per migliorare la circolazione.

2. Dintex

Il tappetino a mosaico regala eleganza e raffinatezza alla nostra doccia. Grazie alla finitura trasparente l'ambiente sarà luminoso e con un sicuro effetto di design. La parte posteriore ricoperta da ventose, si attacca uniformemente al piatto doccia limitando il pericolo di scivolamento. Lavabile in lavatrice fino a 60° assicura l'eliminazione dei batteri.

3. Somine

Il tappetino antiscivolo in resina è leggero ed ecologico. Il materiale unito alla pratica spazzola garantisce una pulizia profonda contro i batteri e la muffa. Il materiale adatto alle vasche di grandi dimensioni o al pavimento del bagno è duraturo e resistente. Le ventose assicurano l'ancoraggio al box doccia, mentre la forma arrotondata fornisce uno spazio per il drenaggio dell'acqua.

4. Vetrineinrete

Il tappetino antiscivolo per la doccia dalla forma quadrata è dotato di resistenti ventose che assicurano l'ancoraggio al piatto doccia. I piccoli fori all'interno della maglia assicurano un effetto di design garantendo il drenaggio dell'acqua per evitare ristagni e la diffusione di batteri. Disponibile in bianco o blu si adatta facilmente ad ogni bagno.

5. Ecence

Per una soluzione discreta in grado di integrarsi alla perfezione all'ambiente, possiamo ricorrere alle strisce antiscivolo. Bastano un paio di forbici e l'adesivo si adatta alla ad ogni tipo di vasca o box doccia. Anche se dall'effetto invisibile il tappetino consentirà di fare la doccia in piena sicurezza.

