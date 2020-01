La caraffe filtranti per bere l’acqua di casa, limitando gli sprechi

Ormai sappiamo che bere tanta acqua nel corso della giornata fa bene al fisico e alla salute, soprattutto se siamo a dieta e abbiamo deciso di adottare uno stile alimentare sano.

Per avere una vita green e rinunciare all’utilizzo della plastica, la soluzione migliore è quella di bere l’acqua del rubinetto. Il più delle volte questa ha un sapore sgradevole, le caraffe filtranti sono un valido aiuto per attenuare il gusto e l’odore.

Queste migliorano la consistenza dell’acqua grazie a dei filtri che trattengono il cloro e il calcare. In carbone attivo o con resine a scambio ionico, questi rendono l’acqua priva di odori.

Perfette per adottare uno stile di vita plastic free le caraffe con filtri sono un elemento di design ideali per arricchire la tavola. Vediamo i migliori modelli.

Tra le caraffe con filtro per depurare l’acqua questo modello non può mancare. Grazie alla Cartuccia BI-FLUX l’acqua ha un gusto migliore, riduce alcune sostanze non desiderate e che a lungo andare possono creare problemi alla salute. Il modello riesce a contenere fino a 2,3 litri di liquido, mentre la cartuccia ha una durata di 150 litri. Riesce a depurare l’acqua per un massimo di 5 litri al giorno, per 30 giorni. Trascorso il tempo non dovete fare altro che sostituire la cartuccia con una delle sei comprese nella confezione. Pratica e di desigm grazie al display è possibile controllare il livello di usura del filtro.

Pro. Ottimo rapporto qualità prezzo grazie anche ai 6 filtri inclusi.

Contro. Nel beccuccio tende a formarsi il calcare.

Oltre che funzionale la caraffa deve avere un design accattivante e questo modello racchiude entrambe le caratteristiche. Grazie alla capacità di 2,4 litri può essere comodamente riposta in frigorifero. Il filtro MAXTRA+ con carboni attivi di origine naturale e le resine a scambio ionico riducono cloro, calcare e metalli come piombo e rame. Il modello restituisce un’acqua ottima da bere e perfetta per preparare tè e caffè, ma anche per proteggere gli elettrodomestici dal calcare. Il filtro dura 4 settimane, ma grazie al display è possibile controllare il tempo residuo.

Pro. Elimina i residui di calcare.

Contro. Il sapore dell’acqua non migliora.

Quando si ha una famiglia numerosa, per evitare di trasportare pesi e scegliere uno stile di vita green, questo modello è perfetto. La caraffa nel formato XL, contiene fino a 3,5 litri di acqua. Grazie all’impugnatura ergonomica, soffice al tatto e alla base antiscivolo, può essere posizionata in frigo o sulla tavola senza correre il rischio di farla rovesciare. Grazie al display è possibile controllare il livello del filtro che una volta terminato può essere sostituito con quello in dotazione. Facile da lavare potete metterla in lavastoviglie, compreso il coperchio per eliminare ogni residuo di calcare.

Pro. I materiali sono di ottima qualità.

Contro. Il beccuccio è un po’ fragile.

Se siete alla ricerca di un modello coordinato, questo è quello che fa per voi. La caraffa totalmente Made in Italy ha un kit formato da caraffa e bicchieri sulla stessa tonalità. Grazie allo sportello QuickFill è possibile riempirla in pochi minuti. Per tenere sotto controllo il livello del filtro, l'indicatore vi suggerirà quando è arrivato il momento di sostituirlo con uno dei tre incluso nella confezione. L’indicatore elettronico removibile è perfetto per lavare la caraffa senza correre il rischio di danneggiarla.

Pro. Il design è bello e accattivante.

Contro. I filtri sono un po' costosi.

Se non riuscite a fare a meno della tecnologia e di accessori smart, non potete rinunciare a questa caraffa. Il modello può essere collegato allo smartphone, basta scaricare l'app gratuita e sarete informati quando è arrivato il momento di cambiare il filtro. Dotata di tecnologia Aqua Optima assicura la rapida filtrazione e riduce le impurità presenti nell'acqua. Ideale per avere la bevanda pura per un anno intero, nella confezione sono inclusi 6 filtri. Anche se ha una capacità di 2.8 litri la sua forma è ideale per essere sistemata nella porta del frigorifero.

Pro. Il sapore dell'acqua è piacevole

Contro. Il beccuccio dove esce l'acqua è un po' piccolo.

Per dare colore e allegria alla tavola, oltre alla tovaglia e alle stoviglie, anche la caraffa può fare la sua parte. Questo modello è disponibile in 6 tonalità come rosa, blu, verde, bianco, viola e arancione, dovete solo scegliere quello che fa per voi. La caraffa è completata da una cartuccia filtrante con tecnologia al magnesio. Calcare, particelle e cloro vengono filtrati regalando un'acqua gustosa eliminando le sostanze che disturbano l'odore e il gusto. La caraffa può essere lavata comodamente in lavastoviglie per essere sempre pulita e priva di calcare.

Pro. L'acqua ha un buon sapore.

Contro. La forma è un po' scomoda.

