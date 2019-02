Idee facili e originali per decorare le pareti di casa con le cartine geografiche

Siete stanchi dello stile del vostro appartamento? Volete regalare un tocco di originalità senza essere costretti a cambiare l'arredo? Non vi resta che iniziare dalle pareti. Con il wallcovering, l'ultima tendenza 2019 in fatto di arredo, tutto è possibile. Optical, jungle o giapponese, le idee sono tante, ma il vero trend sono le mappe. Dalle classiche a quelle colorate, fino allo stile in bianco e nero, le mappe sono perfette per arredare salotto, bagno o camera dei ragazzi. Con un pizzico di fantasia e la carta da parati in tinta con lo stile della casa, avrete un appartamento di tendenza in cui sognare o progettare viaggi con la famiglia! Ecco alcune idee a cui sarà difficile dire di no.

1. Per uno stile originale e senza tempo: Mappa con orologi

Se amate la carta da parati con le mappe, ma non volete rinunciare all'originalità, questo modello è perfetto per voi. Il wallcovering dallo stile semplice ed elegante è caratterizzato dalla sagoma del planisfero resa unica da orologi e lancette. I colori tenui e i contorni realizzati come se fossero disegnati, creano un effetto raffinato e vintage. Disponibile in diversi formati, si può scegliere se farla diventare la protagonista della parete o caratterizzare solo un angolo del muro. Facile da posare, è ideale se amate il fai da te e volete realizzare la decorazione da soli o in compagnia della famiglia. Basta stenderla sulla parete e con pochi gesti avrete un risultato senza bolle d'aria e odore, per un risultato adatto anche alla camera di più piccoli.

Scopri di più su Amazon a 54,99€

2. Stile vintage ed elegante: Mappa dai colori sbiaditi

Amanti dei viaggi, esploratori o semplicemente sognatori, non potranno resistere al fascino di questa carta da parati dal sapore retrò. I colori chiari e un pò sbiaditi regalano all'ambiente un tocco vintage, perfetto per chi ama questo effetto. La carta da parete caratterizzata da coordinate, nomi e paralleli è la scelta ideale nell'appartamento di un aspirante navigatore o nella camera dei ragazzi che non vedono l'ora di scoprire il mondo. Facile da applicare, basta stendere la colla sulla parete e in un attimo avrete il vostro rivestimento preferito.

Scopri di più su Amazon a 44,99€

3. Colorata e allegra: Mappa multicolor

Multicolor e divertente, la carta da parati è perfetta all'interno di ambienti piccoli e riservati. Grazie ai colori accesi si crea un punto luce ideale per regalare un senso di profondità ad una stanza piccola o poco illuminata. Il wallcovering caratterizzato da una stampa che ricorda le pennellate di colore ha un effetto artistico ideale in un ambiente dallo stile moderno. Basta applicare la carta sulla parete e in pochi minuti potrete regalare alla vostra stanza uno stile unico e originale.

Scopri di più su Amazon a 42,99€

4. Elegante e raffinata: Mappa su tela

Per chi preferisce una soluzione veloce, ma di carattere, l'alternativa sono i pannelli su tela. La carta geografica dipinta sui supporti dona alla stanza un risultato raffinato e di carattere. Il fondo nero e la mappa geografica realizzata a contrasto sono l'accoppiata perfetta per regalare alla stanza uno stile elegante ed un piacevole effetto wallcovering. Con le tavole, potete dare libero sfogo alla vostra fantasia, il plansfero può essere composto nella classica sequenza oppure mischiare un pò le carte per un effetto originale.

Scopri di più su Amazon a 39,98€

5. Una scelta green: Mappa su sughero

Per chi vuole avere il mondo a portata di mano, ma non vuole avere un effetto total, il pannello di sughero con la mappa del mondo è la scelta ideale. Il rettangolo realizzato in materiale naturale, oltre ad essere una scelta green regalerà all'ambiente uno stile unico, ma discreto. Il pannello disponibile nei colori classici o in bianco e nero, si adatta perfettamente ad un ambiente dal look classico o moderno, ideale per regalare un tocco in più alla stanza.

Scopri di più su Amazon a 59,99€