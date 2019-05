I contenitori pratici e di design per conservare i cibi in frigo

Avanzi, piatti pronti e la maggior parte degli alimenti viene conservata in frigo, per preservarne la freschezza e la qualità. Anche se ci occupiamo periodicamente della sua pulizia, per non rischiare di consumare prodotti conservati male è fondamentale disporli nel modo corretto sui diversi ripiani.

Spesso conserviamo in frigo i prodotti, senza essere sicuri di aver scelto il posto giusto. Anche se la temperatura si aggira tra i 2 e i 4 gradi, ogni zona ha una gradazione diversa, quindi scegliere il ripiano giusto è molto importante. Non tutti sanno che la carne deve essere posizionata nella zona più fredda del frigo, I formaggi e i latticini, invece devono essere conservati in appositi contenitori.

Se pensiamo che basta far raffreddare un alimento prima di metterlo in frigo, in realtà dobbiamo sapere che per assicurarne la freschezza è bene scegliere il ripiano corretto e il contenitore che ne preserva le qualità.

Sbagliare la posizione di uova, latte o verdure potrebbe portare a contaminazioni, pericolose per chi ha intolleranze. Quindi se vogliamo evitare di buttare il cibo o di avere in casa due frigoriferi per preservare la salute dei nostri famigliari, ecco alcuni consigli su come conservare i cibi e sui contenitori da utilizzare.

Come conservare il cibo nel frigorifero

Per conservare gli aromi e la freschezza degli alimenti, è bene avvolgerli in pellicola o carta alluminio prima di collocarli nei contenitori. Una volta fatto questo non resta che disporli nel modo corretto e sui ripiani giusti.

Carne

Deve essere conservata nel ripiano sopra il cassetto delle verdure perchè qui la temperatura è più bassa. Mentre la carne in frigo dura circa 2-3 giorni, se decidiamo di congelarla, è meglio consumarla entro sei mesi. Prima di conservarla è bene richiuderla in sacchetti per alimenti. Molto utili in questo caso i sacchetti in silicone.

Adatto a conservare alimenti freschi, come carne, pesce o verdura, il sacchetto in silicone alimentare, è disponibile online a 7,93€. Il prodotto sano, non tossico, insapore e sicuro, ha un design semplice e lineare caratterizzato da una chiusura a zip che crea il sottovuoto. Perfetto per sollevarci dalla preoccupazione della fuoriuscita di liquidi. Disponibile in vari colori, facilita l'identificazione delle diverse carni, ideale per chi è distratto o va sempre di corsa. Resistente alle alte e alle basse temperature, assicurerà una perfetta conservazione della vostra carne preferita.

Formaggi

I formaggi devono essere disposti nella parte più alta del frigo in cui le temperature sono medio-alte. I latticini o lo yougurt, una volta aperti devono essere consumati entro 2-3 giorni. Sia che siano formaggi a pasta molle o dura, è bene disporli all'interno di appositi contenitori.

Questo contenitore salva freschezza dotato di coperchio, garantisce la conservazione di tutti i tipi di formaggio. La plastica supertrasparente è pensata per mantenere al sicuro gli alimenti senza alterare la loro consistenza. La pratica griglia di areazione aiuta la conservazione del formaggio e garantisce la massima igiene. Pratico da lavare anche in lavastoviglie, il contenitore disponibile online a 8,64€, ha un design accattivante perfetto anche per la tavola.

Salumi e affettati

Per mantenere la loro freschezza meglio collocarli sullo stesso ripiano dei formaggi, avvolti nella loro carta. Per evitare che entrino in contatto con altri cibi, potete disporli negli appositi contenitori.

I contenitori disponibili in un set da quattro, sono pratici ed efficaci da conservare in frigo. Il kit formato da quattro colori differenti, blu, arancione, verde e rosa, permette di conservare in modo ottimale le fette in frigo e di riconoscere facilmente i singoli affettati in base al colore della confezione. Realizzato con plastica di alta qualità, privo di BPA, è caratterizzato dal nuovo sistema fresh, che permette ai salumi di conservare tutte le loro qualità. Perfetto per il frigo, il set di contenitori disponibile online a 23,90€, può essere usato comodamente nel microonde o nel congelatore.

Uova

Le uova possono essere conservate in frigo fino ad un mese, disposte nell'apposito contenitore. Se ne consumate molte e volete averne sempre una scorta, quello che state cercando è la scatola portauova.

Il contenitore ideale per conservare fino a 12 uova. Grazie alla parte superiore piana è possibile impilare più scatole l'una sull'altra e ottimizzare gli spazi, in cucina e nel frigo. Il porta uova dispone di un comodo coperchio trasparente, che permette di avere sotto controllo il contenuto, di sapere quando le uova stanno per finire o stanno per scadere. Il porta uova da frigorifero disponibile online a 15,74€ è realizzato in plastica robusta senza BPA, è resistente e facile da pulire con una semplice spugna.

Frutta e verdura

Chi ama seguire un regime alimentare vegetariano o vegano, ha come cibo principale all'interno del frigo frutta e verdura. Se gli appositi contenitori non sono sufficienti, allora è bene munirvi di contenitori extra.

Per avere tutto a disposizione e sotto controllo il set contenente fino a 5 litri di prodotto è la soluzione che state cercando. Realizzati in plastica trasparente senza BPA oltre ad essere impilabili e ottimizzare lo spazio, in un attimo ci permettono di capire se all'interno c'è frutta fresca, verdura, spezie e tutto il cibo che preferiamo. Il design caratterizzato dal manico sporgente consente di prenderlo e sistemarlo facilmente. Disponibili online a 22,98€ sono pratici e versatili e possono essere usati come comodi contenitori per gli attrezzi, per le forniture da ufficio o gli articoli da cucito.

Soluzione salva spazio

Quando si ha una famiglia numerosa o i bambini piccoli, avere il frigo pieno è indispensabile. Per sfruttare al meglio ogni spazio e avere la giusta suddivisione del cibo, abbiamo bisogno di contenitori extra

Realizzato in plastica ABS ha un design accattivante. Grazie ai binari da posizionare sui ripiani potrete far scorrere i contenitori e prendere in un attimo tutto ciò di cui avete bisogno. Arricchito da fori di ventilazione nella parte inferiore del ripiano, oltre ad essere un pratico contenitore salva spazio, conserva la freschezza dei cibi, riducendo il rischio muffa. I contenitori disponibili online a 16,98€ sono resistenti ai microbi e si pulliscono facilmente

Vuoi ricevere i tuoi ordini nel minor tempo possibile ? Iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!