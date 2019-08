Coperta da picnic, per una scampagnata indimenticabile

Il picnic è un’occasione per passare una giornata all’aperto in compagnia dei propri cari. In montagna, al mare o direttamente nel proprio giardino, passare del tempo a contatto con la natura è impagabile.

Gli amanti delle scampagnate sanno perfettamente che organizzare un picnic è un’arte, che deve essere pensata nel pieno rispetto della natura. Bando alle stoviglie di plastica e all’uscita con la macchina, meglio optare per mezzi ecologici o una bella uscita in bici, ricordando di portare via la spazzatura.

In occasione del Ferragosto sempre più vicino, possiamo approfittare del picnic per gustare piatti deliziosi come torte salate, crostate e panini, da conservare all’interno della borsa termica per mantenerli protetti e al fresco.

I veri amanti delle scampagnate sanno bene che per vivere una giornata indimenticabile, tutto parte dalla coperta. Maxi, impermeabile, classica o stravagante, il plaid su cui rilassarsi e prendere il sole è fondamentale. Vediamo i migliori modelli per rendere unico il picnic.

1. Per chi ama i colori: Coperta multicolor

Per chi ha ancora nel cuore il ricordo dei picnic fatti da bambino con la famiglia, questa coperta è perfetta. Il modello a scacchi multicolor è l’evoluzione di quella classica dai colori più tenui. Supercolorato e divertente, il modello darà una marcia in più al vostro picnic. Il tratto distintivo? Rispetto a quella dell’infanzia, il plaid è caratterizzato da un lato impermeabile. Il modello composto da tre strati, quello superiore in velluto morbido, quello intermedio in spugna composta e quello inferiore in alluminio, resistente al calore, isola dall’umidità dell’erba e dal calore della sabbia. Facile da piegare, la chiusura a strappo e il manico permettono di portarla come una piccola valigetta.

Pro. Bella e spaziosa ospita facilmente più persone.

Contro. Il tessuto in velluto in alcune occasioni è un po’ caldo.

2. Per averla sempre a portata di mano: Coperta ripiegabile

Cestini, borse termiche, giochi e stoviglie, le attrezzature per un picnic perfetto sono tante e spesso ingombranti. Per avere più spazio senza appesantirsi ulteriormente, questa coperta pieghevole è la scelta giusta. Grande come il palmo di una mano quando ripiegata, riesce ad ospitare da due a quattro persone una volta aperta. Grazie alle dimensioni ridotte si può mettere in tasca o in borsa e averla sempre a portata i mano. Realizzata in nylon ultrasottile e resistente è dotata di 8 contrappesi che la ancorano al terreno anche in caso di vento. Una volta terminata la scampagnata basta ripiegarla e conservarla nel sacchetto.

Pro. Pratica da trasportare nello zaino o in tasca.

Contro. Il materiale è un po’ sottile.

3. Pratica e divertente: Coperta a forma di pelle di orso

Amate lo stile country? Non resistete al fascino classico? Allora questa coperta a forma di pelle di orso fa al caso vostro. Il modello è reso divertente e allegro dalla stampa a quadretti e dal musetto dell’orso sorridente. Grande e spaziosa è perfetta per ospitare adulti, ma anche i più piccoli che ameranno questo modello. La coperta impermeabile è pensata per isolare dal terreno e si asciuga rapidamente anche se siete maldestri e avete fatto rovesciare l’acqua e il vino. Facile da trasportare, basta ripiegarla su sè stessa e con la chiusura in velcro e il manico, potrete trasportarla comodamente.

Pro. Bella e divertente è perfetta per un picnic con i più piccoli.

Contro. Non è molto grande.

4. Per chi ama lo stile classico: Coperta in lana

Se amate i picnic classici in stile british, questa coperta non può mancare durante la vostra scampagnata. Morbida e confortevole renderà leggermente più morbido il terreno e vi regalerà un piacevole calduccio soprattutto se vi trovate in alta montagna. Realizzata in 100% lana delle Highland scozzesi, il tartan è disponibile in diversi colori, dal tradizionale blu e verde, al rosso al beige. Dovete solo scegliere il vostro colore preferito e immergervi nella natura coccolati da questa morbida coperta.

Pro. Il materiale di ottima qualità e morbido.

5. Perfetta per l’alta montagna: Coperta trapuntata

Se amate il picnic in spiaggia ma non volete riscaldarvi con coperte troppo calde, questo modello trapuntato fa al caso vostro. La coperta realizzata in poliestere garantisce resistenza e traspirabilità. Lo strato isolante vi mantiene al fresco durante l’estate. Il telo pensato per quattro persone è facile da pulire con un panno umido e se la macchia è particolarmente resistente può essere lavata facilmente in lavatrice. Disponibile sui toni del celeste o del verde, una volta piegata diventa compatta e facilmente trasportabile grazie alla cinghia regolabile.

Pro. Facile da pulire può essere usata anche in casa.

6. Per tutta la famiglia: Coperta maxi

Il picnic spesso è una tradizione di famiglia che si tramanda. Per trascorrere insieme una giornata all'aperto o rivivere i bei momenti trascorsi durante l’infanzia, la maxi coperta è pronta ad ospitare tutti i vostri cari. Il modello largo 200x150 cm è in grado di avere spazio a sufficienza per più persone e godere della vita immersi nella natura. Realizzata in materiali durevoli e resistenti, isola dall’umidità del terreno. Disponibile in diverse fantasie e colori, dalle strisce ai pois fino ai fiori, una volta piegata occupa poco spazio e può essere trasportata facilmente grazie al manico.

Pro. Ampia e comoda da trasportare è adatta a tutta la famiglia.

Contro. Fare attenzione alla scelta della fantasia.

