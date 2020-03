Cucce gatti: i modelli per farli sentire a loro agio

Quando arriva un gatto in casa la prima cosa che ci viene in mente è quella di acquistare una cuccia tutta per lui. Anche se a differenza dei cani, i nostri amici a quattro zampe preferiscono sonnecchiare dove capita, amano nascondersi e stare in ambienti caldi, sicuri, con i loro spazi ben definiti.

Oltre a passeggiare e scoprire nuovi territori, i gatti amano stare comodamente distesi al sole durante l'estate. Quindi quale regalo migliore se non una bella cuccia da esterno da sfruttare nei mesi estivi? Questo non vuol dire che non possiamo optare anche per una da interno per fargli godere il calduccio della casa in inverno.

In legno, soffici o con porticina, i modelli per far stare comodo e riposato il nostro gatto sono tanti, non dobbiamo far altro che scegliere quello adatto al suo carattere, ma estremamente funzionale, perchè chi ha un gatto sa perfettamente quanto siano pigri!

Ecco una selezioni delle migliori cucce da interno ed esterno per far felice il vostro gatto.

Per far stare al caldo il gatto: Cuccia auto riscaldante

Per chi ha spazio esterno e vuole che il proprio animale domestico si muova liberamente in ogni stagione dell'anno all'interno del giardino, la cuccia auto riscaldante è la scelta perfetta. Realizzata con legno di pino ha una struttura resistente ideale per essere lasciata all'aperto con ogni tipo di clima. Il design semplice ed elegante e dalle linee pulite permette al modello di integrarsi facilmente in ogni spazio esterno o terrazzo. Dotata di una finestrella unidirezionale, già assemblata, permette al nostro amico a quattro zampe di entrare e uscire comodamente dalla cuccia con il minimo sforzo. La porticina è realizzata in vetro oscurata che permette al gatto di guardare all'esterno senza essere visto. L'elemento in più è dato dal rivestimento interno in pelliccia che si riscalda con il calore del corpo, ideale per ricreare un luogo caldo e protetto anche in inverno quando le temperature sono più basse. La cuccia è pensata per il benessere del vostro micio, dotata di piedi removibili, può essere posizionata a contatto con il suolo nei mesi caldi quando è in cerca di un posticino fresco, mentre rialzata in inverno per proteggerlo dall'umidità.

Pro. La cuccia dotata del sistema auto riscaldante e della finestrella autodirezionale garantisce al tuo gatto protezione e la giusta temperatura in ogni stagione.

Contro. La porta è leggermente piccola e ha la chiusura con calamita

Elegante e raffinata: Cuccia baita

Per chi ama lo stile e il design e non rinuncia a seguirlo anche quando si tratta del proprio animale domestico preferito, questa cuccia è perfetta. Il modello che ricorda le baite, può essere posizionato nei giardini e terrazzi, ma anche all'interno, se vogliamo dedicare un angolo della casa interamente al nostro gatto. La base sormontata da un simpatico balconcino raggiungibile con le scalette, permette al nostro amico a quattro zampe di sonnecchiare comodamente in estate sotto i raggi del sole. Per assicurare il massimo della protezione anche in inverno, le pareti sono rivestite da polistirolo e il legno è ricoperto con una vernice protettiva e incolore. La casetta è completata da una porticina con doghe trasparenti che proteggeranno il gatto dal freddo invernale.

Pro. I materiali resistenti e il design elegante, fanno della cuccia la scelta ideale per far sentire il nostro amico a quattro zampe a suo agio.

Contro. La casetta arriva smontata, potrebbe essere un ostacolo per chi non ama il fai da te.

Per uno stile moderno: Cuccia in vimini

Per chi è alla ricerca di una cuccia dal design moderno ma abbastanza grande, questo modello è quello che fa per voi. A forma di fungo è formata da una parte inferiore chiusa, in cui il nostro gatto può rifugiarsi quando ha particolarmente freddo o preferisce rimanere in disparte. La parte superiore arricchita da un comodo e morbido cuscino ospita tranquillamente sia i cuccioli, sia i gatti più grandi, che non vedono l'ora di riposare o sonnecchiare sotto i raggi solari. La lavorazione intrecciata rende la cuccia un complemento d'arredo da sfoggiare in un ambiente rustico. La marcia in più? La possibilità di staccare la parte superiore, permette di avere due cucce in una per ospitare più di un gatto.

Pro. Il design e la possibilità di staccare la parte superiore fanno della cuccia un ottimo complemento d'arredo.

Contro. L'interno un pò piccolo non è adatto a gatti di grandi dimensioni.

Comoda e divertente: Cuccia a forma di squalo

Divertente, morbida e avvolgente la cucia a forma di squalo è un accessorio simpatico a cui è difficile resistere. Disponibile in tre colori, il classico grigio, in rosa per le gattine e in blu per i mici, il modello si adatta ad ogni stile. Perfetta in un angolo della casa o nella stanza dei bambini che non riescono a stare lontani dal loro animale preferito, la cuccia permette ai mici di dormire e riposarsi ad ogni ora del giorno. Per gatti divertenti e che amano giocare, impossibile non rifugiarsi nella bocca dello squalo. Realizzata in più taglie, dalla S per i felini di piccola taglia o per i cuccioli e M per quelli adulti e più grandi. Il comodo cuscino in velluto antiscivolo è l'accessorio perfetto per coccolare il nostro gatto e dimostrargli tutto il nostro affetto.

Pro. Il materiale morbido e confortevole e la forma divertente sono gli elementi essenziali per ricoprire il nostro gatto di piccole attenzioni.

Contro. Il prezzo risulta un pò alto, nonostante i materiali di ottima qualità.

Soffice e accogliente: Cuccia a forma di casa

Per far sentire i gatti a propio agio e per accoglierli al meglio, la cuccia a forma di casa è la scelta ideale. Il modello disponibile in marrone e rosso ha dei simpatici inserti maculati. Realizzata in materiale comodo e resistente, può essere facilmente lavata per garantire al nostro amico a quattro zampe un ambiente sano e pulito a cui non riuscirà a resistere. La marcia in più? Il materassino interno pensato per far dormire sogni sereni al nostro amico a quattro zampe. Disponibile nella dimensione Small è perfetto sia per i gatti che per i cani di piccola taglia.

Pro. Il cuscino morbidissimo è perfetto per far riposare i mici in totale comodità.

Contro. Il rivetimento non sempre è adatto agli "attacchi" dei cani che amano mordicchiare.

