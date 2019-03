I prodotti per avere una casa pulita, libera da agenti inquinanti

Occuparsi della pulizia della casa è molto importante. Averla sempre in ordine con il minimo sforzo è il sogno di tutti. Questo però non deve essere realizzato ai danni dell’ambiente, ma nel pieno rispetto della natura. Non sempre abbiamo il tempo o siamo capaci di creare miscele 100% naturali. Per ottenere un risultato impeccabile quindi possiamo decidere di usare prodotti ecologici e poco inquinanti. La scelta è ampia, non sempre è facile orientarsi e usare il prodotto giusto. Per questo vi suggeriamo una serie di prodotti pronti a far brillare la vostra casa, ma nel pieno rispetto dell’ambiente.

1. Per un pavimento splendente: Detersivo pavimenti

La pulizia della casa inizia dai pavimenti. Puliti e brillanti, sono l'elemento più importante della casa. Riuscire ad avere un risultato ottimale con pochi prodotti non è facile. Per chi ha poco tempo questo detersivo è la scelta ideale. Realizzato con prodotti 100% biologici, non solo agisce nel pieno rispetto della natura, ma basta una semplice passata e il gioco è fatto. Il detersivo a base di olio essenziale di pino renderà il nostro pavimento bello e pulito con una sola passata. Oltre a questo prodotto l'azienda italiana produce una serie di detersivi per l'igiene della casa totalmente naturali scelti tra quelli di produzione locale, per ridurre ulteriormente l'impatto ambientale derivato dai trasporti.

2. Perfetto su ogni superficie: Spray multiuso

Quando in casa ci sono dei bambini l'igiene deve essere messa al primo posto. La voglia di esplorare li spinge a gironzolare e a toccare tutto ciò cha hanno davanti ai loro occhi. Per questo è molto importante avere un ambiente pulito usando i prodotti giusti, in grado di preservare la loro salute. Lo spray multiuso è pensato per rispettare in pieno il benessere dei più piccoli, senza avere un impatto sull'ambiente. Basta spruzzare il detergente sulle superfici come tavolo, seggiolone o giochi e in un attimo sarà tutto pulito. Il prodotto realizzato con sostanze biologiche è antiacaro e antibatterico, ideale se in casa ci sono soggetti allergici.

3. Per eliminare ogni residuo di sporco: Sgrassatore

Gli amanti della cucina, che non vedono l'ora di stare dietro ai fornelli, spesso sono costretti a passare il loro tempo libero a ripulire le superfici da residui di cibo. Per rendere il lavoro facile e veloce è importante avere il prodotto adatto in grado di rispettare in pieno la natura. Lo sgrassatore è pensato per pulire forni, cappe e tutte le superfici con unto e grasso, come piastrelle o tapparelle. La sua formula naturale con tensioattivi derivati da cocco e mais, è ideale per eliminare tutti i residui di sporco senza lasciare aloni. Lo spray diventa anche un pratico smacchiatore. Basta spruzzarlo direttamente sui tessuti prima di inserirli in lavatrice e i più maldestri avranno i loro abiti preferiti come nuovi.

4. Per piatti sempre puliti: Detersivo piatti

Le cene in famiglia o con gli amici sono il modo perfetto per passare piacevoli ore in compagnia. A fine pranzo però siamo costretti a lavare i piatti. Il lavoro lungo e faticoso può essere reso più semplice ed efficace utilizzando il detersivo giusto. Il prodotto ad alta concentrazione pulisce e rende brillanti piatti, pentole, posate e bicchieri in pochi minuti. Realizzato con tensioattivi di origine vegetale è efficace contro grasso e sporco, si biodegrada rapidamente per non lasciare alcuna traccia in natura, rispettando l'ambiente e il benessere della nostra pelle.

5. Per un bucato impeccabile: Detersivo lavatrice

Se amiamo fare sport o abbiamo in casa bambini piccoli riuscire ad avere abiti sempre puliti non è facile. Siamo costretti a lavare continuamente vestiti e abbigliamento sportivo. Per agire nel pieno rispetto dell'ambiente è importante usare un detersivo liquido ecologico. Questo prodotto a base di sapone liquido di marsiglia vegetale con tensioattivi ricavati da materie prime di origine vegetale igienizza, grazie alla presenza di alcool profumato con soli oli essenziali. Con questo detersivo avremo capi lavati delicatamente per avere la massima protezione dei tessuti. Completamente biodegradabile e fotodegradabile, può essere usato anche per il bucato a mano ottenendo il pieno rispetto delle mani.

