Il detersivo lavastoviglie per lavare e igienizzare piatti e pentole

La lavastoviglie è l’elettrodomestico che permette di avere piatti e stoviglie puliti in poco tempo.

Gli amanti della cucina sanno bene che per preparare ricette e piatti prelibati, si sporcano numerose pentole e padelle e lavarle porta via molto tempo. Il problema si presenta anche quando si ha una famiglia numerosa e dopo ogni pranzo si accumulano piatti e stoviglie.

La lavastoviglie è il migliore alleato per non rinunciare alla cucina risparmiando tempo e fatica. Per avere un risultato ottimale, anche il detersivo ha un ruolo centrale. Liquido, in gel o pastiglie il suo compito è quello di sgrassare e igienizzare anche a basse temperature.

Vediamo i migliori detersivi per lavastoviglie che si prendono cura dei piatti ma anche dell’ambiente.

Perfetto per rimuovere anche il grasso più ostinato: Fairy Original

Riuscire a togliere il grasso e le incrostazioni di cibo, permette di avere stoviglie sempre brillanti e igienizzate. Grazie all’azione pulente al primo lavaggio, elimina anche lo sporco più incrostato. Le capsule pronte all’uso, non devono essere scartate, la pellicola ultra-sottile si dissolve rapidamente rispetto alla versione in polvere, per un’azione immediata. La funzione del sale e l’azione brillantante combinate garantiscono una protezione del vetro e dell’argento. Ideali per ogni modello di lavastoviglie, lasciano un gradevole profumo all’interno dell’elettrodomestico e sulle stoviglie. Con la maxiconfezione da 125 caps avrete piatti sempre puliti e brillanti.

Pro. Il rivestimento idrosolubile è pensato per rispettare l’ambiente.

Contro. Per alcuni utenti la profumazione è troppo intensa.

Detersivo in pastiglie: Svelto Expert

Se siete alla ricerca di un detersivo per lavastoviglie semplice e pratico, le pastiglie fanno al caso vostro. La formula realizzata con agenti sgrassanti e disincrostanti permette di rimuovere anche lo sporco più ostinato senza bisogno di pre-sciacquare e di aggiungere sale o brillantante. L’involucro Hydrofilm si scioglie in acqua durante il lavaggio, quindi sono pronte all’uso. L’azione anti-aloni per una brillantezza ottimale è associata all’asciugatura rapida che previene la formazione di tracce d'acqua sulle stoviglie. Grazie al formato convenienza, avrete a disposizione fino a 104 lavaggi.

Pro. Le pastiglie hanno un buon aroma di limone.

Contro. Le pastiglie si sciolgono meglio se messe direttamente in lavastoviglie.

Pastiglie universali: Fairy Platinum

Per avere una lavastoviglie che dura nel tempo, la scelta del detersivo non deve essere sottovalutata. Questo prodotto testato su ogni modello, oltre ad essere versatile, aiuta a prevenire l'accumulo di grasso nel sistema di scarico, nei filtri e nel mulinello. Grazie all’azione pulente al primo lavaggio, riesce a sciogliere anche il grasso più resistente. La funzione del sale, invece, assicura un’azione brillantante per proteggere il vetro e l’argento. La capsula ultra-solubile si dissolve più rapidamente senza bisogno di scartarla. Grazie al piacevole aroma, lascerà il profumo di limone sulle stoviglie. La confezione XXL con 70 caps permette di fare una scorta di detersivo e non rimanere mai senza.

Pro. Non lascia aloni sui bicchieri.

Contro. Per alcuni utenti il prezzo è un po’ elevato.

Detersivo con azione pretrattate: Presto

La lavastoviglie permette di avere sempre piatti puliti in poco tempo. Per ridurre ancora di più il tempo di pulizia, questo detersivo con azione pretrattante, elimina le incrostazioni ostinate e le macchie, senza dover lavare nuovamente le stoviglie. Unto, incrostazioni e macchie non saranno più un problema. Grazie all’azione combinata di risciacquo e sale, l’acqua viene addolcita eliminando la formazione di striature e aloni. Pronta all’uso, senza rimuovere la pellicola, la tecnologia neutralizza gli odori e lascia una piacevole fragranza fresca. La confezione da 120 lavaggi, permette di avere sempre il detersivo a disposizione.

Pro. Sgrassano e puliscono in profondità.

Contro. Nei cicli brevi non sempre si sciolgono.

Attivo anche a basse temperature: Finish All in 1 Max

Per avere piatti e stoviglie pulite in modo approfondito, le pastiglie all-in-one racchiudono 10 azioni in una per una pulizia efficace e profonda. Grazie alla tecnologia powerball, donano pulizia e brillantezza al primo lavaggio, anche a basse temperature. Gli agenti salvavetro proteggono i bicchieri dalla corrosione, per una durata nel tempo. La pellicola si scioglie a contatto con l’acqua, quindi non c’è bisogno di rimuoverla, non dovete fare altro che inserirla all’interno della lavastoviglie.

Pro. Non c’è bisogno di pretrattate.

Contro. A volte rimane l’alone sulle stoviglie.

Detersivo ecologico: Claro Multi Pastiglie

Per avere piatti puliti, ma nel pieno rispetto dell’ambiente, questo detersivo per lavastoviglie è immancabile. Ogni pastiglia è confezionata con un involucro brevettato di PVA biodegradabile e idrosolubile che non deve essere rimosso prima del lavaggio. Il detersivo senza fosfati, senza olio di palma, senza cloro è vegano, non è stato sperimentato su animali, è ecologico, ma assicura il massimo della pulizia. Ideale per rimuovere anche lo sporco più difficile e le incrostazioni più ostinate, riesce a proteggere la superficie e le decorazioni della lavastoviglie. Grazie alla confezione XXL da 70 pastiglie, non rimarrete mai senza detersivo.

Pro. I bicchieri rimangono puliti e brillanti.

Contro. Gli involucri non si sciolgono perfettamente.

