I migliori detersivi lavatrice per rimuovere le macchie e preservare i tessuti

Prendersi cura del bucato, vuol dire riuscire ad eliminare lo sporco dai tessuti. Questa diventa una priorità nel momento in cui si hanno a casa dei bambini piccoli che tendono a macchiarsi spesso.

I detersivi per lavatrice non devono solo pulire e rimuovere le macchie ma devono igienizzare e rinfrescare i tessuti. Il loro obiettivo è quello di regalarci capi profumati con un pulito che dura più a lungo.

Avere il guardaroba pulito, non vuol dire tralasciare il rispetto dell’ambente, ma scegliere quelli che si attivano anche a basse temperature, senza sacrificare l’igiene.

In commercio ci sono quelli in polvere, liquidi o monodose. Quest’ultimi sono particolarmente indicati per chi ha una stanza lavanderia piccola o non ha molto spazio in bagno. Inoltre, sono perfetti per chi non è molto esperto e non sa mai quanto prodotto usare.

Vediamo i migliori detersivi per lavatrice monodose per avere un guardaroba pulito e igienizzato.

Detersivo con ammorbidente: Dash Allin1 Pods 3in1

Per aver un bucato pulito e profumato, senza la preoccupazione del dosaggio, le capsule hanno un ottimo potere pulente. Realizzate con un design multi-scomparto, ogni detergente è separato dall’altro fino al momento del lavaggio, per avere un potere pulente mirato ed efficace. La pellicola è realizzata per dissolversi completamente nel momento in cui entra in contatto con l’acqua anche a basse temperature. Infatti, l’azione del detersivo si attiva anche a 30° rimuovendo una vasta quantità di macchie, anche le più difficili, da ogni tipo di tessuto. Semplice da usare basta metterlo all’interno del cestello e alla fine del lavaggio avrete capi brillanti e profumati. Il maxi formato da 3 x 39 pezzi, permette di realizzare fino a 117 lavaggi.

Pro. Occupano poco spazio e si può fare a meno dell’ammorbidente.

Contro. Meglio metterle sul fondo del cestello per non macchiare i capi.

Detersivo per capi sempre bianchi: Dixan Duo-Caps

Con il tempo e i lavaggi i capi tendono ad ingrigirsi, per avere il guardaroba sempre brillante, le caps con tecnologia pulito profondo restituiscono un bianco splendente ad ogni tessuto. Il detergente protegge ogni capo dalla formazione dei pallini, ma penetra in profondità nelle fibre, rimuovendo anche le macchie più difficili già a 30°. Grazie alla formula predosata non rischiate di sprecare il prodotto e la formula concentrata limita il consumo dell’acqua. La confezione maxi da 2 x 56 lavaggi, vi permette di avere sempre il detersivo per lavatrice a disposizione.

Pro. Le capsule sono facili e comode da utilizzare.

Contro. Per alcuni clienti la quantità di detersivo è insufficiente.

Detersivo proteggi colore: Sole Caps 3 in 1

Se avete un guardaroba colorato e volete conservare la brillantezza dei colori, queste caps sono la soluzione ideale. Grazie alla formula anti-trasferimento dei colori, potete lavare tutti i capi in un solo lavaggio senza correre il rischio di macchiarli. Le capsule pre-dosate sono totalmente idrosolubili, basta inserirle nel cestello e si dissolvono in pochi secondi rilasciando una triplice azione pulente, anti macchia e di protezione dei colori. Efficaci contro macchie e sporco anche a basse temperature assicurano un bucato dai colori brillanti. Per avere il guardaroba sempre pulito non potete fare a meno della confezione megapack con 240 caps.

Pro. Pulisce il bucato e rimuove efficacemente le macchie.

Contro. Il bucato è poco profumato.

Detersivo con chiusura salva bambino: Dixan Discs Multicolor

I bambini sono curiosi ed amano esplorare, quindi bisogna fare attenzione ai detergenti, grazie alla confezione con chiusura salva bambini, sarete sicuri e protetti. La tecnologia pulito profondo garantisce una pulizia impeccabile penetrando in profondità nelle fibre, rimuovendo anche le macchie più difficili. La funzione extra brillantezza assicura capi brillanti anche dopo molti lavaggi, mentre quella extra profumo permette di avere capi con una fragranza più intensa e duratura. Grazie alla cellulase, le tabs proteggono le fibre dalla formazione dei pallini e dall’ingrigimento dei capi. Non dovete fare altro che inserire il detersivo direttamente nel cestello della lavatrice prima dei panni sporchi. In questo modo le quattro camere liquide del sapone possono sciogliersi completamente a contatto con l'acqua, liberando la loro azione pulente. Con la confezione da 3 x 36 lavaggi, le discs entrano in azione già a 30°.

Pro. Pulisce bene anche a temperature basse.

Contro. In alcuni casi la capsula non si scioglie totalmente.

Detersivo ecologico: TerraWash

Se siete alla ricerca di un detersivo ecologico, ma che riesca a lavare efficacemente il bucato, questo detergente fa al caso vostro. Il sacchettino di magnesio purificato sostituisce completamente il tradizionale detergente per un anno intero e mantiene la lavatrice pulita e igienizzata. Il prodotto efficace nell'eliminazione degli odori non contiene profumi aggiunti ed è ideale per pelli sensibili, per chi soffre di allergie e sensibilità chimica multipla. Privo di schiuma è 100% naturale.

Pro. Efficace sulle macchie ed ecologico.

Contro. Le macchie più ostinate devono essere trattate.

Detersivo con bicarbonato naturale: Omino Bianco

Per avere in una capsula un prodotto igienizzato e profumato questo prodotto è immancabile nella lavanderia. Le dosi sono state realizzate per agire su un bucato a pieno carico e con macchie difficili. Il detersivo con bicarbonato naturale, è arricchito da ammorbidente dosato per essere efficace anche a pochi gradi. I tessuti saranno morbidi e leggeri ideali per stirarli facilmente anche a basse temperature rispettando la brillantezza e i colori dei capi.

Pro. Sono perfette per rimuovere anche le macchie più ostinate.

Contro. Per alcuni il profumo non dura a lungo.

