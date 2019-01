Moulinex Cookeo: la recensione di un innovativo sistema di cottura intelligente

Siete alla ricerca di un modo per cucinare tante pietanze gustose in modo facile e veloce? Ecco allora il Moulinex Cookeo, un elettrodomestico in grado di preparare piatti di ogni genere grazie a sei diverse modalità di cottura. Una multicooker dotata, inoltre, di un ricettario intelligente che vi seguirà passo passo nella preparazione di 100 pietanze diverse, dagli antipasti ai dolci.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del Moulinex Cookeo.

Caratteristiche generali

Oggetto oggi della nostra prova è la versione base del Moulinex Cookeo, una macchina che integra 6 diverse modalità di funzionamento. Si parte dalla cottura a pressione in grado di dimezzare i tempi di preparazione di numerosi piatti; troviamo poi la cottura a vapore, l'elettrica classica con 3 livelli di temperatura (bassa, media e elevata fino a 160 °C) e la funzione di mantenimento in caldo. Assente invece il sistema di mescolatura.

Un elettrodomestico dotato inoltre di un’interfaccia di controllo semplice ed intuitiva che utilizza un joystick dalle generose dimensioni, un display LCD a colori ed avvisi sonori. Interfaccia che integra 100 ricette già programmate (dall’antipasto al dolce, per 2-6 persone, di cui 80 realizzabili in meno di 15 minuti).

Un prodotto ben costruito e dal design simpatico con una scocca esterna in plastica ed un vano interno in metallo che ospita una pentola antiaderente removibile, dalla capacità di 6 litri. Prodotto dotato inoltre di un pratico e robusto sistema di apertura che integra la valvola di sfiato per la cottura a pressione.

Non dimentichiamo la confezione che include un cestello per la cottura a vapore, il cavo per l’alimentazione ed il manuale di istruzioni in italiano.

Citiamo infine le dimensioni pari a 37,6 x 35,4 x 35,5 cm per un peso di 6,4 Kg e la potenza assorbita di 1600 Watt.

Interfaccia, app e pulizia

Esaminiamo ora l'interfaccia in italiano del Cookeo suddivisa in 4 voci principali. Si parte dal menù Ingredienti suddiviso in varie categorie (Carne, Pesce, Frutta e Verdura, Riso e Cereali). Una volta selezionato uno di questi elementi e la quantità, il Cookeo ci fornirà in automatico tempi e modalità di cottura.

Passiamo ora al menù Ricette, diviso tra antipasti, primi, secondi e dolci. Un ricettario per tutti i gusti, adatto anche ai bambini e ai palati più fini, che include la spiegazione di tutti i passaggi da eseguire.

All’interno dell’interfaccia troviamo poi la voce Manuale che consente di selezionare diversi tipi di cottura: a pressione, normale (temperatura bassa, media o elevata), riscaldamento e mantenimento al caldo. La modalità normale consente inoltre di cuocere lentamente, bollire lentamente e rosolare.

Infine la sezione Preferiti dove è possibile aggiungere le ricette più apprezzate e creare dei menù personalizzati.

Il Cookeo è inoltre accompagnato dall’omonima app, in italiano, per dispositivi Android e iOS che contiene altre ricette oltre a quelle già inserite nell’elettrodomestico. Applicazione aggiornata periodicamente, ben realizzata e di facile consultazione.

Concludiamo con la pulizia del prodotto che risulta abbastanza semplice con le varie parti facilmente removibili; ricordiamo infine che la pentola ed il coperchio interno possono essere lavati anche in lavastoviglie.

Esperienza d’uso e prezzo

In generale il nostro giudizio sul Cookeo è molto positivo: si tratta infatti di un versatile sistema di cottura veloce ed intuitivo, utilizzabile senza difficoltà anche dai meno esperti in cucina. Partiamo dalle ricette pre-programmate che risultano precise nelle dosi e nei tempi di cottura.

Tra i vari piatti che abbiamo provato citiamo, ad esempio, le farfalle al sugo con funghi, olive e mozzarella (per 2 persone e presente nell’app). Ricetta deliziosa e facilissima da preparare con 5 minuti di cottura a pressione; è infatti sufficiente inserire contemporaneamente tutti gli ingredienti indicati nella ricetta all'interno della pentola e seguire le semplici istruzioni fornite dal Cookeo.

Citiamo inoltre gli straccetti di vitello con zucchine e carote realizzabili in appena 4 minuti (per 2 persone, presenti nel ricettario integrato). Piatto anch'esso di buona qualità, infatti cuocendo a pressione, i succhi della carne rimangono all'interno permettendo al vitello di rimanere morbido e gustoso.

Ricordiamo infine anche le ottime prestazioni del Cookeo nella realizzazione dei risotti che risultano qualitativamente simili a quelli preparati attraverso una cottura tradizionale, ma con tempi decisamente ridotti.

Comoda infine la funzione di partenza ritardata che consente sempre di avere i piatti pronti al momento desiderato.

Infine il prezzo, il Moulinex Cookeo può essere acquistato a 249 euro.

Ordina qui il Moulinex Cookeo nella versione + , con seconda pentola inclusa, in offerta a 249 euro