Asciugabiancheria portatile: per chi ha poco spazio in casa

Le case sono diventate sempre più piccole, ma la necessità di avere abiti asciutti e puliti è una costante. Mentre in primavera ed estate complici le giornate soleggiate e le temperature più alte, riuscire ad avere i vestiti puliti non è un problema, in autunno diventa difficile.

Le giornate piovose ci costringono ad avere il bucato in casa, con il rischio di creare un ambiente umido e con la conseguente formazione di muffa.

Se non avete sufficiente spazio per avere lo stendibiancheria all’interno, ma una famiglia numerosa che necessita di un cambio continuo, la soluzione è l’asciugabiancheria portatile.

La struttura facile da montare occupa poco spazio e una volta smontata può essere conservata nel ripostiglio. Vediamo i migliori modelli in commercio.

Per avere abiti asciutti e stirati: Asciugabiancheria verticale

Avere del tempo per lavare i vestiti è difficile, riuscire ad averli stirati e senza pieghe ancora di più. Con questa asciugabiancheria portatile non solo avrete abiti sempre pronti, ma anche senza pieghe grazie alla possibilità di appenderli in verticale. Il modello rotondo è formato da due piani con un piccolo scaffale per avere tutto il bucato sistemato e in ordine. L’asciugatrice è pensata per le famiglie numerose perché è in grado di supportare fino a 10 kg di vestiti. Formata da tre piedini di supporto antiscivolo il modello è stabile, senza il rischio di cadere o sbilanciarsi. La macchina per il vapore è dotata di un timer fino a 180 minuti e da un cerchio impermeabile che mette al riparo la macchina da eventuali gocce d’acqua. La cerniera anti-caldo è pratica e funzionale e permette di aprire l’asciugabiancheria senza correre il rischio di scottarsi.

Pro. Asciuga rapidamente e in modo impeccabile.

Contro. Nella confezione non sono incluse le grucce per appendere i vestiti.

Scopri di più su Amazon a 55,99€

Perfetta per chi ha poco spazio: Asciugabiancheria mini

Se avete poco spazio in casa, ma non volete rinunciare ad abiti asciutti in pochi minuti, questo modello è perfetto. L’asciugatrice piccola e compatta è ideale per una coppia, ma anche per una famiglia non molto numerosa. Facile da montare e smontare, gli abiti si inseriscono dall’alto. Comoda da trasportare può essere spostata facilmente da una camera all’altra o accompagnarvi durante un viaggio in camper. Non dovete far altro che inserirla nella sua valigetta e caricarla in macchina. Ideale per ogni tipo di capo, da quello sintetico a quello in cotone, non teme anche vestiti in pelle. Una volta concluso l'utilizzo, basta piegarla su sé stessa e occupa poco spazio.

Scopri di più su Amazon a 33,97€

Grande e capiente: Asciugabiancheria a pallone

Con i bambini piccoli è fondamentale creare un ambiente sano e pulito. Per evitare il rischio della formazione di muffa a causa del bucato steso in casa, questo asciugatrice può venire incontro ai vostri problemi. Il modello con copertura in poliuretano a forma di pallone è sufficientemente grande da ospitare fino a 10 kg di biancheria. L’asciugatrice elettrica ad aria, asciuga i vestiti in pochi minuti grazie al macchinario che arriva fino a 65°, temperatura ideale per sterilizzare i capi. Alta 142 cm, può essere posizionata in ogni angolo della casa con il minimo ingombro. Il rivestimento particolarmente resistente e dotato di zip, isola i panni anche dopo avere finito il ciclo di asciugatura. Una volta utilizzata, non vi resta che smontarla e conservarla.

Pro. Perfetta se ci sono bambini, perché igienizza il bucato.

Contro. Meglio non sovraccaricarla.

Scopri di più su Amazon a 44,90€

Per asciugare il bucato in ogni momento: Asciugabiancheria silenziosa

Con i mille impegni, trovare del tempo per stendere il bucato non è semplice. Grazie a questo modello silenzioso, potrete azionare il supporto in ogni momento della giornata. Il classico modello con copertura a pallone, permette di cricare fino a 5 kg di biancheria. L’elemento riscaldante in ceramica, consente di avere il bucato asciutto in poco tempo. Perfetto se si ha poco spazio, la struttura si sviluppa in altezza e non in larghezza. I bracci interni facilitano la circolazione dell’aria tra i capi e permette un’asciugatura veloce.

Pro. Estremamente silenzioso anche quando è al massimo della potenza.

Contro. Non permette di asciugare un carico di lavatrice in una sola volta.

Scopri di più su Amazon a 46,01€

Per chi vuole un’asciugatura rapida: Stendibiancheria a ioni

Con i bambini piccoli, avere abiti puliti e asciutti è fondamentale. In inverno con le giornate fredde diventa tutto più difficile, ma grazie a questo modello avrete un aiuto in più. Lo stendibiancheria elettrico ventilato con ionizzatore, permette la rapida asciugatura di qualsiasi tipo di bucato, garantendo al tempo stesso l’aria purificata, panni igienizzati e un netto risparmio in bolletta, infatti arriva fino a 40 Watt. Il modello si apre e si chiude in pochi secondi e sui due piani di fili è possibile distribuire il bucato in base alla dimensione. Ogni livello ha un motore soffiante, per avere sempre la massima efficacia di asciugatura. Una volta terminato l’utilizzo può essere conservato in uno spazio ridotto anche grazie ad un ingombro di pochi centimetri.

Scopri di più su Amazon a 279,00€

Ideale per le famiglie numerose: Asciugabiancheria da 40 kg

In una famiglia riuscire ad avere i vestiti sempre puliti è difficile, poi se è numerosa e ci sono bambini piccoli sembra quasi impossibile. Con questo modello formato famiglia diventerà tutto più semplice. L’apparecchio supporta fino a 40 kg di bucato. La struttura interna formata da una base in ferro con diversi ripiani, permette di organizzare gli abiti in base alla lunghezza. Realizzata in acciaio inossidabile con ruote, può essere facilmente spostata in ogni stanza della casa. Con due apparecchi per diffondere l’aria calda, i vestiti si asciugheranno rapidamente e le alte temperature permettono di eliminare odori, batteri e acari. Il rivestimento in plastica ignifuga con cerniera è pratico e funzionale. Disponibile in due colori, blu e oro, non dovete fare altro che scegliere quello che vi piace di più.

Pro. Silenzioso e veloce, asciuga tutto in poco tempo.

Contro. I giunti sono in plastica.

Scopri di più su Amazon a 111,00€