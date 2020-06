Il barbecue elettrico permette di organizzare grigliate gustose

Organizzare grigliate è un modo per condividere una piacevole serata con gli amici. Se non si ha un giardino o lo spazio esterno, i classici barbecue a carbonella o legna possono essere sostituiti con i modelli elettrici.

Verdure, carne e pesce possono essere cucinate senza fumo o fastidiosi odori, tanto da poter essere utilizzato anche all’interno. Disponibile in diverse dimensioni, con cavalletto o ruote per spostarlo facilmente, ha bisogno solo di una presa elettrica per entrare in funzione.

Vediamo i migliori modelli per organizzare gustose grigliate in compagnia dei propri cari.

Versatilità e praticità sono le caratteristiche principali di questo barbecue. Il modello perfetto per chi è alla ricerca di un apparecchio dalle alte prestazioni, può essere utilizzato anche come griglia da tavolo. Il coperchio amovibile è completato da un indicatore di temperatura che va da 50 a 250° C. La griglia facile da rimuovere, ha un rivestimento antiaderente con raccoglitore di grasso lavabile. Il piano d’appoggio è pensato per permettere di lavorare comodamente e avere a portata di mano tutto ciò di cui si ha bisogno. Grazie al supporto con rotelle, è possibile spostare il barbecue in ogni angolo del terrazzo. Il termostato regolabile, arriva ad una temperatura massima di 2400 Watt.

Pro. Il barbecue produce poco fumo e la piastra arriva subito a temperatura.

Contro. Manca l’interruttore per spegnerlo.

Se avete poco spazio, ma non volete rinunciare al barbecue, questo modello con supporto, si trasforma in un elettrodomestico da tavolo, per essere utilizzato anche su balconi piccoli. Dotato di un vassoio per la raccolta del grasso da riempire con l’acqua, riduce al minimo la produzione di fumo. Il supporto è funzionale grazie ad un vassoio laterale su cui poggiare gli utensili o i condimenti. Formato da due griglie, quella superiore è perfetta per le cotture veloci, quella inferiore per carne dalle cotture lunghe o per mantenere in caldo il cibo. Grazie alla potenza di 200 Watt si riscalda in pochi minuti, mentre lo schermo antivento permette di cuocere senza diminuire il calore a causa del vento.

Pro. Arriva subito a temperatura.

Contro. Bisogna posizionare bene la griglia per azionarlo.

Avere un barbecue elettrico con le stesse prestazioni di un modello a gas è possibile con questo apparecchio. L’elettrodomestico distribuisce il calore in modo uniforme. Con 7 livelli di temperatura selezionabili, è possibile scegliere l’intensità che desiderate in base ai cibi. Il sistema di riscaldamento Easy Reflect, invece, è dotato di riflettore termico. Il design compatto e le dimensioni ridotte, si accompagnano ad una struttura con corpo in acciaio porcellanato. Il recipiente raccogli grasso e il foglio protettivo in alluminio sostituibile, consentono di rendere la pulizia più semplice.

Pro. Si smonta totalmente, quindi la pulizia è semplice.

Contro. Se il grasso cade sulla serpentina, fa fumo.

Per le famiglie numerose che non vogliono rinunciare al barbecue, questo modello è grande e permette di accontentare ogni gusto. Il piano cottura da 55 cm ha una profondità di 41 cm ed è diviso in due, una zona con griglia e una riservata alla piastra. Il design ad ellittica è accattivante ed è completato da un’asta con cinque piedi. Per renderlo funzionale è completato da un ripiano su cui poggiare i condimenti, che come il coperchio e il piano cottura sono dotati di maniglie per facilitare gli spostamenti. La possibilità di regolare la temperatura e la piastra antiaderente vi permetteranno di preparare gustose grigliate in poco tempo.

Pro. Il coperchio è dotato di indicatore di temperatura.

Contro. Il cavo dell’alimentazione per alcuni utenti è un po’ corto.

Riuscire a preparare una grigliata perfetta senza correre il rischio che il cibo si attacchi è il desiderio di tutti. Con questo modello dotato di tecnologia PowerGrill e piastra in alluminio pressofuso con rivestimento RockStone mette al sicuro ogni cibo. Il coperchio pieghevole diffonde il calore uniformemente sulla griglia mista, per una cottura omogenea. Il termostato regolabile su 5 livelli di potenza distribuisce il calore su tutta la superficie. Grazie alla piastra rimovibile e alla vaschetta del grasso si pulisce facilmente e può essere messo anche in lavastoviglie.

Pro. Perfetto per grigliate sul balcone.

Contro. Impiega tempo a cuocere la carne.

Anche con poco spazio è possibile avere gustose grigliate, basta avere il barbecue da tavolo. Questo modello è leggero e maneggevole e grazie alle dimensioni ridotte, è perfetto per giardini, terrazzi o balconi piccoli. Grazie al sistema Easy Reflect, si crea all'interno della sfera un circolo d'aria che raggiunge altissime temperature. La struttura in nylon termoresistente con corpo e griglia in acciaio smaltato porcellanato, è dotato di due ripiani laterali removibili, utili come piano di appoggio per cucinare, ma da eliminare se lo spazio è poco. Con il foglio protettivo in alluminio sostituibile, si può raccogliere il grasso di cottura rendendo la pulizia molto più semplice.

Pro. Non produce fumo e cuoce in modo uniforme.

Contro. Per alcuni utenti è difficile pulirlo.

