Bilance da cucina, dosaggi precisi e accurati per ogni ricetta

Difficile immaginare una cucina senza bilancia, l'accessorio è indispensabile per realizzare ogni ricetta con precisione. Improvvisare potrebbe compromettere la riuscita delle preparazioni, soprattutto quelle dei dolci. La bilancia diventa fondamentale anche per chi segue una dieta e non può concedersi neanche il più piccolo peccato di gola. Digitali o analogiche le tipologie sono tante, vediamo insieme i modelli che ci permetteranno di realizzare dolci gustosi o di seguire la dieta alla lettera.

1. Etekcity

La bilancia elettrica è ideale per gli appassionati di cucina che non riescono a stare lontano dai fornelli. La ciotola oltre a contenere gli alimenti da pesare si trasforma in un pratico recipiente in cui impastare gli ingredienti. Lo schermo a led permette di vedere in modo chiaro e preciso i numeri, per non correre il rischio di sbagliare. Il timer incorporato permette di tracciare tutte le preparazioni o gli ingredienti per avere i risultati della dieta sempre sotto controllo.

2. Soehnle

Il grande schermo Lcd permette una lettura facile e semplice. Il design semplice e lineare si integra ad ogni stile della cucina. Il pannello dotato di tecnologia Touch Sensor permette di pesare ogni alimento in modo rapido e preciso. La funzione hold consente di pesare anche gli oggetti ingombranti che coprono in parte lo schermo.

3. Smart Weigh

La piattaforma di pesatura extra-large fornisce ampio spazio per pesare oggetti grandi. La ciotola rimovibile con un beccuccio consente di pesare anche i liquidi includendo due unità di misura, grammi e once, per una facile conversione. Realizzata con sensori elettronici ad alta precisione, diventerà presto la tua principale alleata in cucina.

4. Ikalula

La bilancia elettrica in acciaio è perfetta per cucinare e calcolare le porzioni, aiutando a gestire le abitudini alimentari e le diete.

La piattaforma in vetro di alta qualità è facile da pulire e la forma compatta consente di conservare la bilancia anche in spazi ridotti.

Grazie alla tecnologia di spegnimento automatico si disattiva dopo 1 minuto quando è in stato di inattività per assicura il risparmio energetico.

5. Beurer​

L'elegante bilancia da cucina con ciotola per pesata è dotata di display retroilluminato blu per vedere facilmente ogni numero. La pratica funzione tara con arresto automatico e indicatore di sovraccarico permette di pesare ogni alimento con estrema precisione.

