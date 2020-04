Le bistecchiere elettriche per cucinare al meglio qualsiasi tipo di carne

Primavera è anche sinonimo di grigliate all’aperto. Non tutti hanno a disposizione un giardino o il tempo necessario per avere un barbecue.

Se non si vuole rinunciare ad un’ottima grigliata anche se si ha una casa piccola senza giardino o terrazzo, si può optare per la bistecchiera. Pratica e funzionale cuoce alla perfezione dalla carne, al pesce fino alle verdure, velocemente senza sgradevoli odori.

Oltre ad avere cibi che hanno lo stesso sapore di quelli cotti sul barbecue, si possono ottenere piatti sani perché non si aggiungono grassi di cottura, mantengono tutte le sostanze nutritive anche a temperature non eccessivamente alte.

Facile da trasportare e da conservare in ambienti piccoli, la pulizia e la manutenzione sono semplici e veloci.

Per chi non vuole fare a meno di una deliziosa grigliata, impossibile rinunciare alla bistecchiera. Vediamo i migliori modelli in commercio adatti ad ogni esigenza.

Chi ama la carne e non rinuncia al sapore inconfondibile di quella grigliata, questa bistecchiera è l’apparecchio ideale. Il modello è pensato per realizzare facilmente ogni tipo di cottura, da quella al sangue, media o ben cotta grazie a funzionali indicatori luminosi. Basta attivare la modalità Optigrill, con un semplice gesto potete regolare automaticamente il ciclo di cottura in base allo spessore e alla quantità. Pensata per cibi freschi o surgelati, con i sei programmi di cottura potete cuocere ogni alimento in pochi minuti, in modo sano e senza l’aggiunta di grassi grazie alla comoda vaschetta. La bistecchiera versatile e funzionale, è ideale per cuocere anche toast o panini contemporaneamente sfruttando l’ampia superficie di cottura di 32x22 cm. Facile da pulire, le piastre antiaderenti sono rimovibili e possono essere pulite in lavastoviglie.

Pro. Le spie luminose indicano la modalità di cottura della carne.

Contro. Per alcuni la bistecchiera è ingombrante.

La bistecchiera deve essere efficiente, ma soprattutto facile da usare. Questo modello racchiude entrambe le caratteristiche. Ideale per ogni tipo di cottura o spessore del cibo, è dotata di tre funzioni: grill, barbecue e piastra che ne fanno un elettrodomestico versatile. Compatta ed ergonomica, ha un funzionamento intuitivo che vi permetterà di preparare gli alimenti in modo sano e gustoso. Grazie alla funzione up and down, è possibile regolare l’apertura cuocendo anche carni spesse o panini farciti. Con una superficie di cottura di 29,7 x 23 cm, è ideale per cuocere più cibi contemporaneamente. Realizzata con materiali resistenti e di qualità, si pulisce facilmente.

Pro. La piastra è rifinita in acciaio inossidabile.

Contro. Il cavo dell’alimentazione è troppo corto.

Per chi vuole seguire un regime alimentare sano, ma non vuole rinunciare ad una gustosa grigliata, questo modello con pietra naturale è la scelta ideale. Il materiale permette di avere una temperatura stabile e ben diffusa mantenendola in modo equilibrato. Le 8 padelline in dotazione, permettono di cuocere contemporaneamente cibi differenti. Posizionate nella parte bassa della bistecchiera agiscono contemporaneamente alla piastra principale. Il rivestimento antiaderente impedirà agli alimenti di bruciare per avere un risultato ottimo. Il termostato regolabile e le 2 spie luminose indicano l'accensione dell'apparecchio e il raggiungimento delle temperatura desiderata. Per pulirla basta usare un po' di acqua e detersivo.

Pro. La superficie della piastra è ampia.

Contro. Per alcuni utenti la pulizia è un po’ difficile.

Realizzare grigliate gustose e facilmente è possibile grazie a questa bistecchiera. Dotata di tre posizioni di cottura, barbecue, forno e tostiera, permette di cucinare tutti i tipi di alimenti, rendendo impeccabile qualunque piatto. Grazie alla potenza di 2000 W preparerete ogni tipo di piatto rapidamente e con facilità. Per chi non vuole rinunciare ad un’alimentazione sana, la vaschetta integrata raccogli-grassi e le piastre antiaderenti in alluminio pressofuso, permettono di cuocere efficacemente senza l’aggiunta di olio o altri grassi. Con la spia “pronto” saprete sempre quando la temperatura è ideale per iniziare la cottura. Le piastre rimovibili possono essere lavate in lavastoviglie. Una volta terminato l’utilizzo, potete conservarla comodamente sfruttando la posizione verticale.

Pro. Ha tre posizioni di cottura.

Contro. Non si può impostare la temperatura.

La bistecchiera dotata di un design moderno, ha il rivestimento in titanio stone-look, per cuocere gli alimenti come sulla pietra. Le piastre con apertura fino a 180° hanno 7 posizioni di cottura per rendere impeccabile la preparazione di ogni alimento. Grazie alla funzione di Thermo Control la temperatura rimane costante durante tutto l’utilizzo. Con le piastre inclinate e basculanti, non solo ci sarà un’aderenza perfetta, ma i grassi finiranno direttamente nella vaschetta. Perfetta per scaldare anche i panini con un risultato professionale, è facile da pulire.

Pro. Ha 7 posizioni di cottura.

Contro. Per alcuni le temperature raggiunte non sono alte.

Se in famiglia amate la carne grigliata e non vedete l’ora di preparare deliziosi pranzetti, questo modello pensato per quattro persone è la scelta ideale. La piastra in pietra, è completata nella parte inferiore da quattro padelle in metallo con rivestimento antiaderente. Il termostato regolabile permette di scegliere la cottura in base agli alimenti. Adatto anche per il campeggio, le spatole in legno consentono di girare facilmente il cibo, senza rovinare la superficie. Facile da pulire, i piedini antiscivolo permettono di utilizzarla in totale sicurezza.

Pro. Cuoce efficacemente grazie al materiale naturale.

Contro. Le temperature non sono molto alte.

