BLACK+DECKER PowerSeries Extreme: la prova di una potente scopa elettrica ricaricabile

BLACK+DECKER PowerSeries Extreme è un’innovativa gamma di scope ricaricabili multifunzione alimentate da batterie al litio da 18V o 36V; accumulatori rimovibili ed utilizzabili con numerosi prodotti realizzati dall’azienda americana.

Oggetto oggi della nostra prova è il modello d’ingresso BHFEV182C; una scopa elettrica ciclonica dotata di batteria da 18V compatibile con tutti i prodotti di pari voltaggio di BLACK+DECKER dedicati alle pulizie di casa, al fai-da-te, alla cura del giardino e al tempo libero.

Un prodotto potente e di facile utilizzo, accompagnato anche da una bocchetta a lancia lunga per raggiungere gli angoli nascosti della casa.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche della scopa senza filo BLACK+DECKER PowerSeries Extreme BHFEV182C.

Design e caratteristiche tecniche

La BHFEV182C si presenta con un design curato e moderno ed un’elevata qualità costruttiva.

Una scopa con scocca in plastica e tecnologia ciclonica, dotata di una potenza di aspirazione di 40 Air Watts. Un prodotto alimentato da una batteria rimovibile a 18V, con capacità di 2.000 mAh, posizionata subito sotto il manico. Batteria ricaricabile tramite il piccolo caricatore fornito in dotazione, che può essere anche inserito direttamente nel sistema di ancoraggio a muro della scopa; accessorio presente nella confezione insieme al manuale in italiano, alla bocchetta a lancia lunga e alla prolunga in metallo.

Occupiamoci ora del pannello di controllo presente sul lato superiore; qui troviamo il pulsante di alimentazione, il selettore per le tre velocità di aspirazione disponibili, l'indicatore dello stato di carica della batteria, il led dedicato alla pulizia del filtro ed il pulsante per l'attivazione della rotazione delle spazzole inserite nella scopa.

Sempre sul lato superiore troviamo anche il contenitore raccoglipolvere, estraibile, da 650 ml, con il pre-filtro in plastica integrato e sistema di apertura in basso. Contenitore raccoglipolvere che ospita, nella parte superiore, il filtro principale fornito di un sistema rotante utile alla sua pulizia.

La BHFEV182C utilizza una testa pulente removibile e snodabile, dotata di motore elettrico, con spazzole antigroviglio e utili luci a Led per la massima visibilità dello sporco sotto i mobili e negli angoli nascosti. Testa con finestra trasparente che permette un rapido intervento in caso di ostruzioni.

Esperienza d’uso, autonomia e prezzo

Occupiamoci ora dell’esperienza d’uso della BLACK+DECKER PowerSeries Extreme; una scopa elettrica dalla buona potenza, già alla prima velocità disponibile.

Scopa ideale per la pulizia di pavimenti e tappeti, dalla discreta ergonomia con un peso che arriva a 3,1 Kg.

Scopa che consente di pulire facilmente anche sotto letti e divani e con espulsione dell’aria sui lati che non disturba le operazioni di pulizia.

Aspirapolvere, inoltre, dal rumore abbastanza contenuto e mai fastidioso, che vanta anche una semplice manutenzione. Partiamo dal serbatoio dello sporco dalle buone dimensioni e dotato di un pratico coperchio nella parte inferiore. Serbatoio che può essere facilmente rimosso, semplicemente tirandolo verso l'alto. Semplici anche le operazioni di manutenzione del pre-filtro e del filtro principale, lavabili in acqua calda saponata, e il montaggio delle varie parti.

Non dimentichiamo l'autonomia di circa 40 minuti utilizzando la scopa alla minima potenza. Autonomia che si riduce a circa 15 minuti con un utilizzo alla massima velocità. Batteria che può essere facilmente rimossa e ricaricata in circa 5 ore, acquistabile anche separatamente per raddoppiare l’autonomia della scopa.

La BLACK+DECKER BHFEV182C-QW è acquistabile al prezzo di 199,90 euro.

