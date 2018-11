Bollitori elettrici: per concedersi una pausa in ogni momento della giornata

Se siete amanti di tè, tisane e bevande calde l'autunno e l'inverno sono la stagione perfetta per gustare i vostri infusi preferiti. Ogni qualità ha bisogno di procedimenti particolari. Alcuni devono essere lasciati in acqua per molto tempo altri per pochi minuti, altri ancora hanno bisogno di temperature più basse. Per evitare di far bollire l'acqua più volte al giorno, in nostro aiuto arriva il bollitore elettrico. L'elettrodomestico consente di mantenere l'acqua alla temperatura desiderata per diverse ore, così da poter preparare il tè senza nessuna difficoltà. Per concedervi una pausa ogni volta che volete vi presentiamo i migliori bollitori elettrici da avere nella vostra cucina.

1. Aigostar

Il bollitore elettrico ha un design esclusivo in grado di integrarsi alla perfezione in ogni cucina. L'illuminazione a led rende l'elettrodomestico unico ed elegante. Il bollitore in grado di riscaldare fino a 1.7L in pochi minuti è ideale da usare durante una riunione in ufficio o una festa. Lo spegnimento automatico dopo l'ebollizione o in assenza di sostanze liquide, rende il bollitore efficiente e sicuro. Il filtro smontabile e facilmente lavabile assicurano un prodotto sempre pulito.

2. H.Koenig

Grazie al livello dell'acqua visibile, potete vedere il livello dell'acqua in ogni momento per decidere facilmente fin dove riempirlo. La forma tondeggiante e le linee armoniose danno un tocco di design al bollitore elettrico, la base rotante consente di posizionare l'apparecchio come preferiamo riducendo al minimo l'ingombro sul piano lavoro. La capacità di 1.2L e la rapidità di riscaldamento permettono di avere l'acqua pronta in pochi minuti.

3. Aicok

Tramite i pulsanti sul manico puoi scegliere la temperatura che preferite perfetto per preparare biberon, infusi o per bollire rapidamente acqua per pasta, riso o altro. La struttura in acciaio inossidabile, rende il bollitore pratico e durevole. La maniglia termoisolata rimane fredda per evitare ustioni quando si versa acqua. Il filtro rimovibile può essere tolto per avere l'apparecchio sempre pulito.

4. Russell Hobbs

Disponibile in diversi colori, il bollitore elettrico si adatta facilmente ad ogni cucina e stile. La base a 360° è dotata di avvolgi cavo per avere sempre la cucina in ordine. Il coperchio dotato di riscaldamento elettrico nascosto ha uno stile unico ed elegante. Basta premere un semplice pulsante e in pochi secondi l'acqua sarà calda e pronta per realizzare le tisane preferite.

5. Vava

Con il controllo della temperatura potete avere l'acqua riscaldata alla giusta temperatura per avere tisane, infusi, tè e anche caffè sempre gustosi. Il bollitore elettrico mette a disposizione 6 livelli di temperatura da scegliere a seconda della bevanda che si desidera preparare. Il bollitore in acciaio inossidabile resiste alla corrosione per non contaminare acqua e bevande. La maniglia isolata termicamente non trasmette il calore per evitare che ci si possa scottare. Dotato di una protezione interna, ne impedisce l'utilizzo e si spegne automaticamente quando il livello dell'acqua è basso.

