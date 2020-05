Cantinetta vino: per conservare le bottiglie alla giusta temperatura

Conservare il vino alla temperatura giusta non è semplice. Se in casa non si dispone di una cantina temperata, si rischia di rovinare le bottiglie preferite.

Nelle case piccole in cui non c’è una stanza in più, la cantinetta elettrica diventa un accessorio fondamentale. L’elettrodomestico riesce a conservare il vino alla temperatura ideale e di invecchiare senza correre il rischio che si rovini.

L’apparecchio permette di selezionare la temperatura e l’umidità in base alla tipologia di vino, se vogliamo semplicemente raffreddarlo o farlo invecchiare. Vediamo le migliori cantinette, per conservare il vino perfette anche come elegante elemento d’arredo.

Bere il vino alla temperatura preferita è possibile grazie a questa cantinetta. Dotata di due zone separate, si possono impostare due temperature diverse per il vino bianco e rosso. Il sistema di raffreddamento termoelettrico raffredda fino a 18° C. Facile da usare è pensata per accogliere al suo interno fino a 12 bottiglie con un volume di 32 litri, distribuiti su quattro ripiani. Il display Led mostra la temperatura all'interno della cantinetta che può essere facilmente regolata tramite il touchscreen. Con la luce interna attivabile con un semplice interruttore on/off potete controllare il contenuto senza aprire la porta. Con i piedini la cantinetta rimarrà sempre in piano, mentre il vassoio per l'acqua rende facile pulirla.

Pro. Facile da utilizzare.

Contro. Non va bene per le bottiglie fuori misura.

La cantinetta con doppio isolamento ha finiture a specchio e mensole in acciaio inossidabile, perfetta come elemento d’arredo. L’elettrodomestico ideale per ospitare 12 bottiglie, ha un basso consumo energetico perchè appartiene alla classe A. Grazie alla tecnologia Motionless, la cantinetta non ha vibrazioni quindi è estremamente silenziosa, mentre la funzione Autodefrost evita che sul vino si formi la brina. La temperatura tra 10 e 18ºC conserva la bevanda in modo adeguato. Il sistema di apertura laterale Full Open di 180º ha anche il sistema di sicurezza con funzione di auto blocco per evitare che la temperatura cambi.

Pro. La cantinetta è molto silenziosa.

Contro. Per alcuni è un po’ piccola.

Per gli amanti del vino che voglio conservarlo e servirlo sempre alla giusta temperatura, questa cantinetta è l’elettrodomestico ideale. Il modello riesce a contenere dalle 40 alle 70 bottiglie. Il livello di umidità interno è pensato per conservare il vino e le sue proprietà organolettiche. L’illuminazione a Led permette di avere un’ottima visibilità su ogni ripiano, assicurando il risparmio energetico. Adatto ad ogni stanza, le cerniere possono essere spostate in base alle necessità. Grazie al compressore, le vibrazioni vengono mantenute al minimo.

Pro. Semplice da utilizzare.

Contro. Per alcuni è un po’ rumorosa.

La cantinetta piccola e compatta, riesce a contenere al suo interno 12 bottiglie. Dotata di due zone di raffreddamento pensate per vini differenti. Con il pannello di controllo intuitivo, decidere la giusta temperatura diventa semplice e veloce, grazie anche all’illuminazione a Led. La capienza fino a 34 litri, permette di stabilire un range di temperatura regolabile da 7° a 18°C. I quattro scomparti interni in legno sono rimovibili e permettono di posizionare le bottiglie in base alle esigenze. La ventola posteriore nascosta, fornisce una temperatura costante, rispettando il design.

Pro. La cantinetta è piccola e compatta.

Contro. Per alcuni utenti è un po’ rumorosa.

Per chi non ha una casa grande, ma non vuole rinunciare al vino alla giusta temperatura questa cantinetta contiene fino a 16 bottiglie. L'elettrodomestico ha un aspetto lussuoso ed è dotato di tutti i comfort. Il display Led mostra la temperatura all'interno della cantinetta che può essere facilmente regolata tramite il touchscreen, mentre la luce interna è attivabile con l'interruttore on/off. I tre ripiani interni cromati sono di design e riescono ad ospitare fino a 16 bottiglie. Dotata di un sistema termoelettrico raffredda fino a 14° C con un ridotto livello di vibrazioni, quindi estremamente silenziosa.

Pro. E’ silenziosa e appartiene alla classe energetica A+.

Contro. Non raggiunge una temperatura inferiore di 16°.

La cantinetta slim occupa poco spazio e riesce ad avere un suo posto anche all’interno di una cucina piccola. Il modello eco sostenibile, riesce a contenere al suo interno fino a 45 litri che corrispondono a 16 bottiglie. I ripiani realizzati in metallo sono estraibili, per sistemarli in base alle necessità. L’illuminazione interna a Led permette di vedere il contenuto con un colpo d’occhio. Il vetro frontale con doppio isolamento riesce ad assicurare la giusta temperatura grazie anche alle due zone di raffreddamento distinte. Mentre la zona superiore ha una temperatura di 12 - 18° C, quella inferiore arriva fino a 8 - 18° C.

Pro. Ha un design moderno ed elegante.

Contro. Per alcuni utenti i Led hanno un’illuminazione debole.

