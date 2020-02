Congelatori verticali: per conservare il cibo e averlo sempre a disposizione

Gli amanti della cucina spesso si trovano a preparare grandi quantità di cibo, che non sempre riescono a consumare nell’immediato. Questo comporta uno spreco di energie e di materie prime. Quindi per poter dare libero sfogo alla propria passione una soluzione è il congelatore.

L’elettrodomestico ideale per le famiglie numerose, permette di avere gli alimenti sempre a disposizione, conservando le loro proprietà inalterate.

Di grandi dimensioni, molti rinunciano ad acquistarli perchè sono ingombranti. Per avere l’elettrodomestico dei desideri anche quando si ha una casa piccola, potete scegliere il modello verticale.

Vediamo i congelatori da avere in cucina per conservare il cibo e tutte le sue qualità.

Congelatore a risparmio energetico: Klarstein Iceblokk

Avere un elettrodomestico efficiente e con alte prestazioni tecnologiche è il desiderio di molti, questo modello racchiude entrambe le necessità. Il congelatore appartiene alla classe energetica A++ che garantisce un sicuro risparmio in bolletta senza correre il rischio di buttare il cibo in eccesso. Il modello a colonna è in grado di ospitare al suo interno oltre 200 litri di contenuto. Basta scegliere la temperatura desiderata che va da -16 a -22 °C. Per i più distratti, il congelatore è dotato di indicatore LED che vi ricorderà di impostare la temperatura desiderata. Grazie all’impostazione di congelamento istantaneo, potrete conservare cibi freschi e conservare intatte le loro caratteristiche. Dotato di allarme porta aperta, suonerà se non viene chiuso dopo 5 minuti o se la temperatura scende a -8° dopo 3 ore.

Pro. La funzione per congelare rapidamente rispetta in pieno le caratteristiche degli alimenti.

Contro. Non ha un termometro interno.

Congelatore silenzioso: Beko

Con le case piccole, non sempre è possibile mettere il congelatore in cucina, a volte viene posizionato nel ripostiglio, vicino alla zona notte. Quindi un modello silenzioso è fondamentale. Il congelatore della Beko ha queste caratteristiche. Con un livello di emissione acustica di solamente 42 decibel non disturberà il sonno della famiglia. Capiente e funzionale grazie ai 168 litri e i 6 cassetti trasparenti in dotazione potrete organizzare il cibo in base alle vostre esigenze. Appartenente alla classe A+, il modello ha un sistema di autonomia di 15 ore, perfetto per continuare a svolgere le sue funzioni anche durante un blackout improvviso.

Pro. Il modello a libera installazione permette di sistemarlo in ogni angolo della casa.

Contro. I cassetti non sono molto resistenti.

Congelatore no frost: San Giorgio

Provvedere alla manutenzione del congelatore porta via molto tempo, per chi ha na vita piena d’impegni, la soluzione è un modello no frost. Il congelatore della San Giorgio grazie a questa caratteristica assicura la circolazione uniforme dell'aria all’interno del vano eliminando l’umidità, inoltre, mantiene i cibi freschi più a lungo. Il modello verticale dotato di 6 cassetti può contenere al suo interno fino a 200 litri. Grazie al sistema elettronico potete avere la temperatura sempre sotto controllo evitando sprechi. Dotato della tecnologia super raffreddamento potete congelare cibi appena cucinati, conservando intatte le caratteristiche. Le porte reversibili, consentono di posizionarlo in ogni angolo della cucina.

Pro. Ottimo rapporto qualità prezzo.

Contro. I cassetti non si chiudono bene.

Congelatore con tecnologia 6° senso: Whirlpool

Se siete alla ricerca di un modello che unisca praticità e tecnologia, questo è perfetto. Dotato di tecnologia 6° senso monitora la temperatura all'interno del congelatore e la abbassa automaticamente quando è necessario. Con il sistema Freeze Control potete congelare tranquillamente con la certezza che il gusto e la consistenza del cibo rimarranno inalterati, evitando così le bruciature da freezer fino al 50%. Dotato di sistema No Frost non ci sarà la formazione di ghiaccio e quindi la manutenzione sarà ridotta. La porta reversibile assicura una maggiore adattabilità alla vostra cucina, basta scegliere l'apertura verso destra o sinistra.

Pro. Il congelatore è silenzioso.

Contro. I clienti che l’hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Compatto e pratico: congelatore Indesit

Se siete single o una coppia e non avete bisogno di un elettrodomestico molto grande, questo modello piccolo e compatto fa al caso vostro. Anche se non è eccessivamente alto riesce a contenere al suo interno fino a 77 litri di cibo. Per riuscire ad avere tutto in ordine e a portata di mano, non dovete fare altro che sistemare gli alimenti in base alla tipologia nei 4 capienti cassetti. Il sistema di raffreddamento statico mantiene la temperatura costante, inoltre grazie al congelamento rapido arriva a -18 in pochi minuti. Il modello appartiene alla classe energetica A+ per ridurre i consumi in bolletta. Le basse emissioni acustiche, che non superano i 40 db, permettono di sistemarlo in ogni stanza della casa perchè estremamente silenzioso.

Pro. Il sistema statico riduce l’umidità.

Contro. Non ha il display digitale.

Per chi ha poco spazio: congelatore Klarstein



Se abitate in un monolocale o avete un appartamento piccolo, ma non volete rinunciare a conservare i vostri cibi, questo congelatore non può mancare in cucina. Il modello alto 89 cm, riesce a contenere all’interno fino a 75 litri da sistemare in 3 ripiani profondi ed estraibili per facilitare la pulizia. Grazie alla temperatura che arriva a -18 potrete conservare tutti gli alimenti senza alcuno spreco. Se amate organizzare aperitivi con amici, la vaschetta del ghiaccio e il raschia ghiaccio incluso vi garantiranno sempre bibite fresche.

Pro. Cassetti estraibili pratici da lavare.

Contro. Il design non è moderno.

