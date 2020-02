I cuociriso per preparare i vostri piatti preferiti in poco tempo

Gli amanti della cucina orientale sanno perfettamente che l’alimento prediletto è il riso. Usato come accompagnamento alle verdure, spesso viene cucinato a vapore o con la pentola a pressione.

Anche se si seguie la ricetta alla lettere, non sempre si riesce ad avere la giusta cottura dei chicchi e a preservarne il sapore. A differenza delle altre pentole, il cuociriso permette di cuocere in modo omogeneo e in pochi minuti il riso.

Per avere piatti impeccabili e gustosi, ecco i migliori cuociriso da avere in cucina.

Perfetto per le famiglie numerose: cuociriso Russel Hobbs

Se avete una famiglia numerosa che ama la cucina orientale e ha deciso di sostituire i farinacei con il riso, questo elettrodomestico non può mancare nella vostra cucina. Il modello capiente, riesce a cuocere in poco tempo fino a 10 tazze di riso, da dosare con il misurino e il cucchiaio inclusi. Grazie alla potenza che arriva fino a 700 Watt, potete cuocere il vostro alimento preferito in poco tempo. Il contenitore antiaderente non solo permette di cucinare tutto in totale sicurezza, ma essendo removibile può essere lavato facilmente, pronto per una nuova ricetta. Se volete accompagnare il riso con altri alimenti, il vassoio per la cottura a vapore di pesce e verdure, vi permette di preparare tutto insieme. Una volta pronto, l’apparecchio si spegne automaticamente e mantiene il riso in caldo fino a quando lo consumate.

Pro. Cuoce bene sia il riso che le verdure.

Contro. A volte dal coperchio esce acqua di cottura.

Per chi ha poco spazio in cucina: cuociriso Tristar

Nelle cucine piccole riuscire ad avere tutti gli elettrodomestici è difficile, quindi meglio optare per quelli non molto grandi. Tra questi c’è il cuociriso con capacità di 0,6 litri, ideale per cucinare fino a 3 porzioni. Il modello piccolo e compatto può essere facilmente conservato in ogni ripiano e può essere un valido sostituto se si ha un piano cottura piccolo. L’apparecchio permette di cuocere il riso alla perfezione e di mantenerlo al caldo e soffice per ore, grazie alla bollitura a secco. Il contenitore interno rimovibile con rivestimento antiaderente permette di lavarlo in lavastoviglie, come il misurino e la spatola inclusi nella confezione. Facile da usare, basta attivare l’interruttore on/off e sistemarlo su ogni piano della cucina grazie ai piedini antiscivolo che lo mantengono al sicuro.

Pro. Perfetto nelle cucine di piccole dimensioni.

Contro. Il coperchio è un po’ leggero.

Per avere sempre il cibo in caldo: cuociriso Reishunger

Per chi ha poco tempo da dedicare alla cucina, è importante avere elettrodomestici smart. Questo cuociriso con funzione scaldavivande è molto pratica perché mentre il riso cuoce, potete preparare le altre prelibatezze e mantenere il riso caldo per un massimo di 8 ore. Con una capacità di 1,2 litri, è ideale per 4 persone, ma può preparare riso sfuso per un massimo di 6 persone. Se volete prepararlo per una sola persona, il riso verrà cotto sempre in modo uniforme. La pentola interna estraibile in alluminio, ha un doppio rivestimento antiaderente e un motivo a nido d'ape sul fondo, in modo che non possa bruciare nemmeno un chicco. Perfetto per ogni tipo di riso, non vi resta che preparare le vostre ricette preferite.

Pro. Ottimo rapporto qualità prezzo.

Contro. Non è un cuociriso professionale.

Per chi ha poco tempo: cuociriso Tristar

Se non avete molto tempo, l’elettrodomestico ideale è quello che vi permette di cucinare in pochi minuti le vostre pietanze preferite. Con questo cuociriso è possibile. Grazie alla funzione di mantenimento in caldo, che si attiva automaticamente a fine cottura avrete il cibo sempre in caldo. L’apparecchio mantiene la temperatura della pentola tra 70 a 75°C. Grazie al suo design elegante, la grande capacità di 1,5 litri e la potenza di 500 Watt, questo cuociriso è l’aggiunta perfetta alla vostra cucina. Il design in acciaio inox conferisce al cuociriso un look accattivante, inoltre, le spie indicano se è acceso e se la funzione di mantenimento in caldo è attiva. I piedini antiscivolo garantiscono una maggiore stabilità e facilità d’uso. La pentola interna con rivestimento antiaderente, impedisce che il riso si attacchi ed è removibile, per essere lavata facilmente.

Pro. Cuoce bene grandi quantità di riso.

Contro. A volte esce del liquido dal coperchio.

Per chi vuole un elettrodomestico di design: cuociriso Tefal

Per chi vuole un elettrodomestico che unisca funzionalità e design, questo cuociriso è perfetto. Il modello total black si abbina alla perfezione a cucine dallo stile moderno o in quelle classiche per creare un piacevole contrasto. Ideale per le famiglie numerose, ha una capacità di 3 litri, per cuocere fino a 10 porzioni. Grazie alla potenza di 500 Watt consente di cuocere le pietanze in pochi minuti. Oltre a preparare il riso, è dotato di un cestello per cuocere contemporaneamente a vapore altri alimenti, come verdure, carne e pesce.

Pro. Riesce a cuocere grandi quantità di riso in pochi minuti.

Contro. Non ha il timer.

Per cuocere più cibi contemporaneamente: cuociriso Black & Decker

Con il vassoio separato per la cottura a vapore degli ingredienti, il cuociriso permette di cuocere contemporaneamente più pietanze. Grazie alla capacità di 1,8 litri, è ideale per preparare 7/8 porzioni di riso insieme. La potenza di 700 Watt garantisce una cottura facile e veloce. Il contenitore di cottura andiaderente evita che i cibi si attacchino sul fondo e non scuoce i chicchi. Dotato di led, la luce indica se è in fase di cottura o mantenimento di calore, che si attiva automaticamente per conservare in caldo il riso. Le comode impugnature laterali facilitano il trasporto, mentre i piedini in gomma antiscivolo, assicurano un’ottima stabilità su ogni superficie di lavoro.

Pro. Si pulisce facilmente.

Contro. E’ ideale per grandi quantità di riso.

